Iran Israel US War: ઈરાનના યુદ્ધમાં ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ અને AIનો અભૂતપૂર્વ ઉપયોગ જોવા મળ્યો
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને હેકિંગ હવે આધુનિક યુદ્ધનો ભાગ બની ગયા છે.
Published : April 5, 2026 at 2:10 PM IST
હૈદરાબાદ : ઈરાન સામે યુએસ-ઈઝરાયલના સંયુક્ત હુમલામાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને એઆઈનો અભૂતપૂર્વ ઉપયોગ જોવા મળ્યો. સાયબર ઓપરેશન્સથી લઈને ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ સુધી, ઈરાન સામે યુએસ-ઈઝરાયલનું અભિયાન દર્શાવે છે કે સ્પેક્ટ્રમ પ્રભુત્વ આજના સંઘર્ષોના પરિણામોને કેવી રીતે ઝડપથી આકાર આપી રહ્યું છે. કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને હેકિંગ હવે આધુનિક યુદ્ધનો અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે.
આજના સંઘર્ષમાં ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધનું મહત્વ
એક જ ગતિશીલ શસ્ત્ર (ગતિ ઊર્જા પર આધારિત) તૈનાત કરતા પહેલા ઈરાનના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વાતાવરણનો નાશ કરીને પોતાનું અભિયાન શરૂ કરવાનો યુએસ-ઇઝરાયલી ગઠબંધનનો નિર્ણય માત્ર એક વ્યૂહાત્મક પસંદગી નહોતી, પરંતુ સિદ્ધાંતનું નિવેદન હતું. હવા, સમુદ્ર અને જમીન પર નિયંત્રણ પહેલાં સ્પેક્ટ્રમનું નિયંત્રણ આવે છે. કોઈપણ સૈન્ય જે સંઘર્ષની શરૂઆતમાં સ્પેક્ટ્રમ પર સ્પર્ધા કરી શકતું નથી તે બ્લાઈન્ડ રીતે લડશે, જેમ કે ઈરાનને મોટાભાગે કરવાની ફરજ પડી છે.
અમેરિકા અને ઇઝરાયલ ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધનો ઉપયોગ કરે છે
અમેરિકા: ઓપરેશન એપિક ફ્યુરીના શરૂઆતના કલાકો દરમિયાન, યુએસ નેવીના વિશિષ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ વિમાન, EA-18G ગ્રોલરે ઈરાની હવાઈ સંરક્ષણ રડાર અને સંદેશાવ્યવહારને દબાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. યુએસએ વિશિષ્ટ EA-18G ગ્રોલરની સાથે B-2 સ્પિરિટ બોમ્બર અને F-35 ફાઇટર જેટ સહિતના સ્ટીલ્થ વિમાનોને તૈનાત કર્યા. તેમની મુખ્ય ભૂમિકા દુશ્મનના રડાર અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલીઓને જામ કરવાની છે. યુએસ સ્પેસ ફોર્સના સેટેલાઇટ જૂથ સહિત અવકાશ-આધારિત સંપત્તિઓએ રીઅલ-ટાઇમ મિસાઇલ ચેતવણી અને ગુપ્તચર સહાય પૂરી પાડી હતી.
કામગીરીનો ક્રમ સ્પષ્ટ હતો: બ્લાઈન્ડ, પછી પ્રહાર
હુમલાના કલાકોમાં જ, ઈરાનની સંદેશાવ્યવહાર વ્યવસ્થા ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગઈ હતી. ઈરાનમાં ઈન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી સામાન્ય ટ્રાફિક સ્તરના આશરે 4 ટકા સુધી ઘટી ગઈ હતી. સરકારી સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ હતી, અને સરકારી પરિવર્તનના સમર્થનમાં સંદેશા પ્રસારિત કરવા માટે રાજ્ય ટેલિવિઝન સેટેલાઇટ ફીડ્સનું હાઇજેક કરવામાં આવ્યું હતું.
ઇઝરાયલ: લાખો ઈરાનીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એક સરળ ધાર્મિક એપ્લિકેશન, બદી સબા કેલેન્ડર, એક અદ્યતન સાયબર-મનોવૈજ્ઞાનિક કામગીરી માટે સંપૂર્ણ વાહન બની. ઇઝરાયલે એપ્લિકેશન સાથે ચેડા કર્યા, અને વપરાશકર્તાઓને સંદેશા પ્રાપ્ત થયા જેનો અનુવાદ "મદદ અહીં છે. ડરશો નહીં." આ એક પૂર્વ-આયોજિત મનોવૈજ્ઞાનિક કામગીરી હતી, જે ગતિશીલ ઝુંબેશ સાથે સંકલનમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી, જે મહિનાઓ અગાઉથી ઍક્સેસ અને તૈયારી સૂચવતી હતી.
જૂન 2025માં ઓપરેશન રાઇઝિંગ લાયન દરમિયાન, ઇઝરાયલની 5114મી સ્પેક્ટ્રમ વોરફેર બટાલિયને ઇઝરાયલી પ્રદેશ સામે લોન્ચ કરાયેલા ડ્રોન જોખમોના મોટા ભાગને નિષ્ક્રિય કરવા માટે રીઅલ-ટાઇમ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ મેનિપ્યુલેશનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
તે ઝુંબેશ પછી, ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ તેના C4I ડિરેક્ટોરેટનું પુનર્ગઠન કર્યું અને ઔપચારિક રીતે સમર્પિત AI અને સ્પેક્ટ્રમ વિભાગો બનાવ્યા. આ એક સંસ્થાકીય માન્યતા હતી કે ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ (EW) અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ હવે ફક્ત પૂરક ક્ષમતાઓને બદલે હવાઈ સંરક્ષણના મુખ્ય સાધનો છે.
ઈરાનનો ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રતિભાવ
ઈરાનનો ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રતિભાવ મર્યાદિત રહ્યો છે, પરંતુ મહત્વપૂર્ણ નથી. તેની સૌથી મોટી સફળતાઓ હવામાં નહીં પરંતુ સમુદ્રમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, 39 કિલોમીટર પહોળો ચોકપોઇન્ટ જેમાંથી વિશ્વના લગભગ 20 ટકા તેલ પસાર થાય છે, ફેબ્રુઆરી 2026 થી લશ્કરી અને વાણિજ્યિક શિપિંગ બંનેને અસર કરતી અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક હસ્તક્ષેપ જોવા મળી છે.
ઓપન-સોર્સ ઇન્ટેલિજન્સ ટ્રેકિંગ મુજબ, પ્રથમ યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાના 24 કલાકની અંદર, યુએઈ, કતાર, ઓમાની અને ઈરાની જળસીમામાં 1,100થી વધુ વાણિજ્યિક જહાજોએ નેવિગેશન નિષ્ફળતાની જાણ કરી. ઓનબોર્ડ જીપીએસ સિસ્ટમ્સે જહાજોને એરપોર્ટ, પરમાણુ પ્લાન્ટ અને લેન્ડલોક્ડ સ્થાનોની નજીક મૂક્યા, જે સક્રિય સ્પૂફિંગની એક અનોખી પદ્ધતિ છે.
પ્રથમ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં, લોયડ્સ લિસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સે 655 જહાજોને અસર કરતી 1,735 દખલગીરીની ઘટનાઓ નોંધાવી હતી, જેમાં દૈનિક ઘટનાઓ લગભગ બમણી થઈ ગઈ હતી. 2011થી, ઈરાને હવાઈ અને અવકાશ-આધારિત ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ ક્ષમતાઓમાં યુએસ ફાયદાઓને ઘટાડવા માટે GPS સ્પૂફિંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જામ કરવામાં સતત રોકાણ કર્યું છે.
તેની અસર બાહ્ય રીતે અનુભવાઈ: ઊર્જાના ભાવમાં વધારો થયો, ગલ્ફ શિપિંગ માટે વીમા દરમાં વધારો થયો, અને ઘણા મોટા કેરિયર્સે તેમના રૂટ બદલ્યા, જેના કારણે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં સમય અને ખર્ચનો ઉમેરો થયો.
ઈરાને 7787 મિલિટરી-ગ્રેડ 'કિલ સ્વિચ' GPS જામરનો ઉપયોગ કરીને સ્ટારલિંક ટર્મિનલ્સને વિક્ષેપિત કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો, જેનાથી દેશભરમાં ઈન્ટરનેટ કામગીરી ધીમી પડી ગઈ અને ઈરાની ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધના આયોજકો પોતાની સરહદોની અંદર સર્જનાત્મક રીતે વિચારી રહ્યા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું.
ઈરાન ડિસેમ્બર 2025 માં સૈયદ-4 ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલીનું પ્રદર્શન કરશે
ઈરાનની સૈયદ-4 ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલી એ એક નવી સ્વદેશી તકનીક છે, જે દુશ્મન નેવિગેશન અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રણાલીઓને બેઅસર કરવા માટે રચાયેલ છે. મિસાઇલની ક્ષમતાઓ ઉપરાંત, સૈયદ-4 GPS ને જામ કરે છે, રડારને વિક્ષેપિત કરે છે અને ચોક્કસ સ્થાનોની આસપાસ એક અદ્રશ્ય રક્ષણાત્મક રિંગ બનાવે છે, જે દુશ્મનને ગંભીર રીતે આંધળો અને મૂંઝવણમાં મૂકે છે.
આ અદ્યતન સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે ઈરાની મહિલા ઇજનેરો દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી, જે ઈરાનના વૈજ્ઞાનિક અને સંરક્ષણ ઉદ્યોગોની શક્તિ વિશે એક મજબૂત નિવેદન આપે છે. સંરક્ષણ એક્સ્પોમાં સ્કેલ મોડેલ તરીકે પ્રદર્શિત, સૈયદ-4 ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધમાં એક મોટી છલાંગ રજૂ કરે છે, જે વિશ્વભરની મોટી સિસ્ટમો સાથે તુલનાત્મક છે, અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે રક્ષણાત્મક અને આક્રમક બંને ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરે છે.
અસમપ્રમાણ ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર ઇક્વેલાઇઝર
અસમપ્રમાણ ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ એક સાચી બરાબરી છે, ભલે મર્યાદામાં હોય. ઈરાનના GPS સ્પૂફિંગ અભિયાને દર્શાવ્યું કે હવાઈ શ્રેષ્ઠતા અથવા અવકાશ-આધારિત ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ સંપત્તિ વિનાનો દેશ પણ નાગરિક પ્રણાલીઓના લક્ષિત ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વિક્ષેપ દ્વારા નોંધપાત્ર વ્યૂહાત્મક અને વ્યૂહાત્મક ખર્ચ લાવી શકે છે. શિપિંગ ટ્રાફિકમાં વિક્ષેપ અને વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગોને અસરકારક રીતે બંધ કરવા એ કોઈ નાની સિદ્ધિઓ નથી.
ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ સામે પડકારો
એકવાર ગતિશીલ હુમલામાં IRGCનું સાયબર મુખ્યાલય નાશ પામ્યું, પછી ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ કામગીરીને કેન્દ્રિત અને સંકલિત કરવાની ઈરાનની ક્ષમતામાં ભારે ઘટાડો થયો. તેથી, અસમપ્રમાણ ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ ક્ષમતાઓ ગમે તેટલી અસરકારક હોય, તેઓ ગતિશીલ પ્રભુત્વ માટે સંવેદનશીલ રહે છે.
ભારતની ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ ક્ષમતાઓ
સંયુક્ત સિસ્ટમ : ભારતની પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલી સંયુક્ત સિસ્ટમ છે. તેમાં ૧૪૫ વાહનોનો સમાવેશ થાય છે અને તે 150 કિલોમીટર બાય 70કિલોમીટરના વિસ્તારને આવરી લે છે. 2004માં સ્વદેશી રીતે વિકસિત, આ સિસ્ટમ ઇલેક્ટ્રોનિક દેખરેખ, દિશા શોધવા અને સંદેશાવ્યવહાર અને રડાર સિગ્નલો બંનેને જામ કરવા સક્ષમ છે.
શક્તિ સીસ્ટમ્સ: નવેમ્બર 2021માં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય નૌકાદળને એક અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલી 'શક્તિ' સોંપી. અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ (EW) સિસ્ટમ "શક્તિ" ને ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO)ની પ્રયોગશાળા, હૈદરાબાદ સ્થિત ડિફેન્સ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ રિસર્ચ લેબોરેટરી (DLRL) દ્વારા ડિઝાઇન અને વિકસાવવામાં આવી છે. તે ભારતીય નૌકાદળના મોટા યુદ્ધ જહાજો માટે પરંપરાગત અને આધુનિક રડારોને અટકાવવા, શોધ કરવા, વર્ગીકરણ કરવા, ઓળખવા અને જામ કરવા માટે બનાવાયેલ છે.
શક્તિ ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલી આધુનિક રડાર અને એન્ટી-શિપ મિસાઇલો સામે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્તર પ્રદાન કરશે, જે દરિયાઇ યુદ્ધભૂમિ પર ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રભુત્વ અને ટકી રહેવાની ખાતરી કરશે. આ સિસ્ટમ ભારતીય નૌકાદળની પાછલી પેઢીની ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ પ્રણાલીઓનું સ્થાન લેશે. પ્રથમ શક્તિ સિસ્ટમ INS વિશાખાપટ્ટનમ પર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
હિમશક્તિ: ભારત પાસે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ શસ્ત્રો પણ છે, જેમાં હિમશક્તિ, પર્વતીય પ્રદેશો માટે જામિંગ સિસ્ટમ, અને સ્પેક્ટ્રા સ્યુટનો સમાવેશ થાય છે, જે તેના રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટમાં સંકલિત છે.
નિષ્કર્ષ: ઈરાન સંઘર્ષ એક વાત સ્પષ્ટ કરે છે: જે દેશો તેમના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક પર્યાવરણ, નેવિગેશન સિસ્ટમ્સ, સંદેશાવ્યવહાર અથવા મહત્વપૂર્ણ ડેટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું રક્ષણ કરી શકતા નથી તેઓ વ્યૂહાત્મક રીતે એવી રીતે સંવેદનશીલ છે કે કોઈ પરંપરાગત લશ્કરી રોકાણ તેની ભરપાઈ કરી શકતું નથી.
આ ફક્ત મધ્ય પૂર્વના દેશો માટે સમસ્યા નથી. તે દરેક દેશ માટે એક પડકાર છે જે GPS-આધારિત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ચલાવે છે, કોમર્શિયલ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ પર આધાર રાખે છે, અથવા હજુ સુધી GNSS-સ્વતંત્ર નેવિગેશન બેકઅપ સિસ્ટમ્સમાં રોકાણ કર્યું નથી.
