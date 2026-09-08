ફ્રાન્સમાં કર્મચારીઓના વિરોધ બાદ એફિલ ટાવર બંધ, BAPS સંસ્થાના કાર્યક્રમ દરમિયાન શું વિવાદ થયો?
કાર્યક્રમ દરમિયાન BAPSના ડેલિગેશનની મુલાકાત દરમિયાન એફિલ ટાવરમાંથી મહિલા કર્મચારીઓને "દૂર ખસેડવામાં" આવી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ થયા છે.
Published : September 8, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 7:11 PM IST
લંડન: ફ્રાન્સમાં BAPS સંસ્થા દ્વારા તાજેતરમાં જ હિન્દુ મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જોકે તેના થોડા જ દિવસોમાં BAPS સંસ્થા એક વિવાદમાં ફસાઈ છે. એફિલ ટાવરમાં BAPSના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન સાધુ-સંતો સહિત હિન્દુ જૂથની ધાર્મિક મુલાકાત દરમિયાન મહિલા કર્મચારીઓને "દૂર ખસેડવામાં" આવી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ થયા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ કારણે કર્મચારીઓએ વોકઆઉટ કર્યા બાદ સોમવારે પ્રતિષ્ઠિત એફિલ ટાવર બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.
યુરોન્યૂઝે સોમવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, BAPS (બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા) સાથે જોડાયેલા લગભગ 100 લોકોની મુલાકાત દરમિયાન શનિવારે આ ઘટના બની હતી.
Nous comprenons les préoccupations exprimées et les prenons très au sérieux.— BAPS Mandir Swaminarayan Hindou de Paris (@BAPSParis) September 7, 2026
Compte tenu de la taille de notre délégation, la visite a été organisée en coordination avec les équipes de la tour Eiffel, au début des horaires habituels d’ouverture, afin de limiter autant que… pic.twitter.com/gyiwzmh6Jv
યુનિયનના પ્રતિનિધિ ડાયેન ડેવોઇને ફ્રેન્ચ ટીવીને જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે મુલાકાત દરમિયાન મહિલા કર્મચારીઓને "તેમના વર્કસ્ટેશનથી દૂર ખસેડવામાં આવ્યા હતા કારણ કે પ્રતિનિધિમંડળ ત્યાંથી પસાર થયું હતું".
અહેવાલમાં કહેવાયું છે કે, એફિલ ટાવરના કર્મચારીઓએ એક નિવેદનમાં "સ્ત્રી કર્મચારીઓને તેમના લિંગના કારણે બાજુ પર રાખવામાં, બદલવામાં અને ખસેડવામાં આવતી વ્યાવસાયિક સૂચનાઓ"ની નિંદા કરી છે.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "પેરિસ વિસ્તારમાં BAPS સંગઠન દ્વારા મંદિર ખોલવા અંગે અમને જાણકારી છે. ટાવર સંબંધિત ચોક્કસ બાબતની વાત કરીએ તો, તે સંપૂર્ણપણે સંબંધિત પક્ષો વચ્ચેનો મામલો છે."
#WATCH | Delhi: On reports that women employees at the Eiffel Tower were asked to avoid certain areas during the BAPS delegation’s visit, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal said, “We are aware of the opening of a temple by the BAPS Sanstha in the Paris area. As to the… pic.twitter.com/AlJmCVg2A7— ANI (@ANI) September 8, 2026
એફિલ ટાવરનું સંચાલન કરતી કંપની SETE એ સ્વીકાર્યું છે કે, હિન્દુ પ્રતિનિધિમંડળે "મહિલાઓ સાથેની વાતચીત" મર્યાદિત કરવા માટે પ્રવાસનું આયોજન કરવાની વિનંતી કરી હતી, અને ઉમેર્યું હતું કે "આ શરતો સ્વીકારવી જોઈતી ન હતી. દરમિયાન, પેરિસના BAPS હિન્દુ મંદિરે "કોઈપણ પીડા અથવા અસુવિધા" માટે માફી માંગતું એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.
X પર નિવેદન પોસ્ટ કરીને કહ્યું છે કે, "અમે વ્યક્ત કરેલી ચિંતાઓને સમજીએ છીએ અને તેને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ. અમારા પ્રતિનિધિમંડળના કદને જોતાં, મુલાકાતનું આયોજન સામાન્ય ખુલવાના કલાકોની શરૂઆતમાં, એફિલ ટાવર ટીમો સાથે સંકલનમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી અન્ય મુલાકાતીઓ માટે શક્ય તેટલો વિક્ષેપ મર્યાદિત કરી શકાય."
"અમારી જાણકારી મુજબ, ક્યારેય પણ કોઈને એફિલ ટાવરમાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. તેમ છતાં, અમે આ પરિસ્થિતિથી જે કોઈને દુઃખ થયું હોય અથવા અસુવિધા થઈ હોય તેમની પ્રત્યે અમારી નિષ્ઠાપૂર્વક માફી માંગવા માંગીએ છીએ. અમે પરસ્પર આદર અને અન્ય લોકો માટે સેવાના સાર્વત્રિક મૂલ્યો પ્રત્યે ખૂબ પ્રતિબદ્ધ છીએ. અમે ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓનો આદર કરીએ છીએ અને તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ."
શનિવારે બનેલી ઘટનાથી કર્મચારીઓમાં ગુસ્સો ફેલાયો છે અને વરિષ્ઠ ફ્રેન્ચ રાજકારણીઓએ તેની ટીકા કરી છે. X પર એક પોસ્ટમાં, પેરિસના મેયર ઇમેન્યુઅલ ગ્રેગોઇરે કહ્યું કે, તેઓ "એફિલ ટાવરના કર્મચારીઓમાં થયેલા રોષથી વાકેફ છે" અને આવી શરતો પર સંમતિ આપવામાં આવી તે "અસ્વીકાર્ય" હતું.
તેમણે લખ્યું કે, "આ મારા મૂલ્યો નથી, કે તે એવા મૂલ્યો નથી જેને એફિલ ટાવરે જાળવી રાખવા જોઈએ, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ મહિલાઓ અને પુરુષો વચ્ચે ભેદભાવ કર્યા વિના મુક્તપણે ફરવા અને કાર્ય કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ." તેમણે ઉમેર્યું કે, આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે.
નેશનલ એસેમ્બલીના પ્રમુખ, યાએલ બ્રૌન-પિવેટે પણ આ ઘટનાની નિંદા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, "હું એ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરું છું કે વિદેશી મુલાકાતીઓની માંગણીઓ પૂરી કરવા માટે મહિલાઓને બાજુ પર રહેવાનું કહેવામાં આવે. બીજાઓનું સ્વાગત કરવાનો અર્થ ક્યારેય આપણા મૂલ્યોને છોડી દેવાનો નથી. ફ્રાન્સમાં, મહિલાઓ જાહેર જીવનમાં સંપૂર્ણપણે હાજર છે. કોઈ તેમને ત્યાં જતા રહેવાનું કહેતું નથી.
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