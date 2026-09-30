BAPSના સંતોની એફિલ ટાવર મુલાકાત મામલે નવો વળાંક, ટાવરનું સંચાલન કરતી કંપનીના વડા રાજીનામું આપશે
5 સપ્ટેમ્બરની મુલાકાતને લગતી કામગીરીમાં અનેક ખામીઓ બહાર આવ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો
Published : September 30, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 1:17 PM IST
પેરિસ: પેરિસના આ પ્રખ્યાત સ્મારક એફિલ ટાવર ખાતે BAPSના સંતોની મુલાકાત દરમિયાન મહિલા કર્મચારીઓને થોડા સમય માટે એ શિફ્ટમાંથી હટાવી દેવામાં આવી હતી. આ ઘટના બાદ સમગ્ર વિશ્વમાં ભારે વિવાદ સર્જોયો હતો. ત્યાર બાદ હવે આ મામલે નવો વળાંક આવ્યો છે. સમાચાર એજન્સી APના અહેવાલ અનુસાર એફિલ ટાવરનું સંચાલન કરતી કંપનીના વડા વર્ષના અંતે પોતાનું પદ છોડશે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 'સોસાયટી ડી'એક્સપ્લોઇટેશન ડી લા ટૂર એફિલ' (SETE) ના ડાયરેક્ટર જનરલ પેટ્રિક બ્રાન્કો રુઇવો તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપશે. એક સ્વતંત્ર સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં 5 સપ્ટેમ્બરની મુલાકાતને લગતી કામગીરીમાં અનેક ખામીઓ બહાર આવ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
SETE દ્વારા મંગળવારે જારી કરાયેલા નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આ ખામીઓને કારણે "તે દિવસે મહિલા કર્મચારીઓને મુલાકાતની પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવામાં આવી હતી, જે એક અસ્વીકાર્ય પરિસ્થિતિ હતી." રુઇવોની નિમણૂક 2018ના અંતમાં કરવામાં આવી હતી. વાર્ષિક 70 લાખ પ્રવાસીઓ જેની મુલાકાત લે છે તેવા એફિલ ટાવરને 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો. યુનિયનના એક અધિકારીએ મેનેજમેન્ટની સૂચનાઓને "અસ્વીકાર્ય" ગણાવીને તેના વિરોધમાં આ હડતાળ યોજી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે 330-મીટર (1,083-ફૂટ) ઊંચા આ આઇકોનિક સ્મારકના કર્મચારીઓમાં ત્યારે રોષ ફેલાયો હતો જ્યારે મેનેજમેન્ટે તેમને કહ્યું હતું કે મહિલા કર્મચારીઓએ 'બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા' (BAPS) ના પ્રતિનિધિમંડળના સંપર્કમાં આવવું જોઈએ નહીં. BAPS એ હિન્દુ ધર્મની શાખા સમાન સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું એક વૈશ્વિક ધાર્મિક અને સામાજિક સંગઠન છે. સંતોનું એક મંડળ પેરિસમાં પરંપરાગત હિન્દુ મંદિરના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે ઉજવણી કરવા આવ્યું ત્યારે આ ઘટના બની હતી.
મંગળવારની જાહેરાત અંગે ટિપ્પણી કરવાના અનુરોધનો સંસ્થાએ તાત્કાલિક કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. ઘટના સમયે, BAPS એ 'એસોસિએટેડ પ્રેસ'ને આપેલા નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે: "આ સંકલન સંપૂર્ણપણે કાર્યકારી સૌજન્ય અને વ્યવસ્થાપન (લોજિસ્ટિક્સ) ના ભાગરૂપે કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી ટાવરના કર્મચારીઓ કે જનતાને કોઈ અગવડતા પડ્યા વિના સંતોની મુલાકાત સુચારુ રીતે થઈ શકે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ક્યારેય લિંગ-આધારિત વિનંતી કરવાનો ન હતો."
SETE ના અધ્યક્ષ એરિયલ વેઇલે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે લિંગ સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપતા પગલાં અને તાલીમ કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકવાની વિનંતી કરી છે. 137 વર્ષ જૂના આ ટાવરને ઔદ્યોગિક વિવાદ કે હડતાળને કારણે બંધ કરવામાં આવ્યું હોય તેવી આ પ્રથમ ઘટના નથી. નોંધનીય છે કે ઐતિહાસિક સ્થળની વધુ સારી જાળવણી અને ઊંચા વેતનની માંગ કરી રહેલા કર્મચારીઓની હડતાળને કારણે આ પહેલા ફેબ્રુઆરી 20204માં તે છ દિવસ માટે બંધ રહ્યું હતું.
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