મેક્સિકોમાં 6.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, બે લોકોના મોત; લોકોમાં અફરાતફરીનો માહોલ
દક્ષિણ અને મધ્ય મેક્સિકોમાં 6.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે ગભરાટ ફેલાયો. ઓછામાં ઓછા બે લોકોના મોત થયા છે.
મેક્સિકો સિટી: શુક્રવારે દક્ષિણ અને મધ્ય મેક્સિકોમાં ૬.૫ ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે સમગ્ર પ્રદેશમાં આંચકા આવ્યા જેમાં બે લોકોના મોત થયા છે.
શુક્રવારે દક્ષિણ અને મધ્ય મેક્સિકોમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શેનબૌમની નવા વર્ષની પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વિક્ષેપ પડ્યો કારણ કે ભૂકંપના એલાર્મ વાગ્યા અને બે લોકોના મોત થયા.
મેક્સિકોની રાષ્ટ્રીય ભૂકંપશાસ્ત્રીય એજન્સી અનુસાર, ભૂકંપની તીવ્રતા ૬.૫ હતી અને તેનું કેન્દ્ર દક્ષિણ રાજ્ય ગુરેરોમાં સાન માર્કોસ શહેર નજીક, પેસિફિક કોસ્ટ રિસોર્ટ અકાપુલ્કો નજીક હતું. 500 થી વધુ આફ્ટરશોક અનુભવાયા હતા.
EQ of M: 6.4, On: 02/01/2026 19:28:21 IST, Lat: 16.99 N, Long: 99.26 W, Depth: 40 Km, Location: Guerrero, Mexico.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 2, 2026
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/k1CErKVUal
રાજ્યની નાગરિક સંરક્ષણ એજન્સીએ અકાપુલ્કોની આસપાસ અને અન્ય રાજ્ય ધોરીમાર્ગો પર અનેક ભૂસ્ખલનની જાણ કરી હતી. ગુરેરોના ગવર્નર એવલીન સાલ્ગાડોએ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપના કેન્દ્ર નજીક એક નાના સમુદાયમાં રહેતી 50 વર્ષીય મહિલાનું ઘર તૂટી પડતાં તેનું મૃત્યુ થયું હતું. અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ગુરેરોની રાજધાની ચિલપન્સિંગોમાં એક હોસ્પિટલને મોટું નુકસાન થયું હતું અને ઘણા દર્દીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
ભૂકંપ શરૂ થતાં જ મેક્સિકો સિટી અને અકાપુલ્કોમાં રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓ રસ્તા પર દોડી આવ્યા હતા. મેક્સિકો સિટીના મેયર ક્લેરા બ્રુગાડાએ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપ 21.7 માઇલ (35 કિલોમીટર) ની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. ભૂકંપ ગુરેરોના રાંચો વિજોથી 2.5 માઇલ ઉત્તર-પશ્ચિમમાં, અકાપુલ્કોથી લગભગ 57 માઇલ ઉત્તરપૂર્વમાં પર્વતોમાં આવ્યો હતો. ભૂકંપ પછી તરત જ શેનબૌમે તેમની પ્રેસ બ્રીફિંગ ફરી શરૂ કરી.
એકાપુલ્કોની આસપાસના શિખરોમાંથી એક પર રહેતા ડૉક્ટર અને માનવાધિકાર રક્ષક જોસ રેમુન્ડો ડિયાઝ તાબોઆડાએ કહ્યું કે તેમણે એક જોરદાર અવાજ સાંભળ્યો અને પડોશના બધા કૂતરાઓ ભસવા લાગ્યા. "તે જ ક્ષણે, મારા સેલફોન પર ભૂકંપની ચેતવણી સંભળાઈ, અને પછી ધ્રુજારી શરૂ થઈ, તેની સાથે ખૂબ મોટો અવાજ પણ આવ્યો," તેમણે કહ્યું.
તેમણે કહ્યું કે ભૂકંપના આંચકા અગાઉના કેટલાક ભૂકંપો કરતાં હળવા હતા, અને જો ધ્રુજારી ચાલુ રહે તો તેમણે ત્યાંથી નીકળવા માટે જરૂરી ચીજવસ્તુઓ સાથે એક બેકપેક કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ એકાપુલ્કોના દક્ષિણપૂર્વમાં કોસ્ટા ચિકામાં રહેતા કેટલાક મિત્રોનો સંપર્ક કરી શક્યા નહીં, કારણ કે સંદેશાવ્યવહાર બંધ થઈ ગયો હતો.
