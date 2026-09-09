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નેપાળમાં પૂર બાદ ભૂકંપના ઝટકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 5ની તીવ્રતા નોંધાઇ

નેપાળના કેટલાક ભાગમાં 5.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. નેશનલ સેન્ટર ઓફ સીસ્મોલોજીના ઓફિશિયલ આંકડા અનુસાર, ભૂકંપની ગતિવિધિ રાત્રે 9:38 વાગ્યે થઇ હતી.

નેપાળમાં પૂર બાદ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા
નેપાળમાં પૂર બાદ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા (IANS)
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By ANI

Published : September 9, 2026 at 8:51 AM IST

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Updated : September 9, 2026 at 9:31 AM IST

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કાઠમંડુ: નેપાળના કેટલાક ભાગમાં 5.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. નેશનલ સેન્ટર ઓફ સીસ્મોલોજીના ઓફિશિયલ આંકડા અનુસાર, ભૂકંપની ગતિવિધિ રાત્રે 9:38 વાગ્યે થઇ હતી. તેનું કેન્દ્ર ઉત્તર-પશ્ચિમ નેપાળમાં 29.022° N અને 83.978° E દેશાંતર પર નોંધાઇ હતી. આ ઘટના જમીનની સપાટીથી 143 કિલોમીટર નીચે નોંધવામાં આવી છે.

ભૂકંપનું કેન્દ્ર ઊંડાઇમાં હોવાને કારણે સપાટી પર તેની અસર સામાન્ય રહેવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે અને હજુ સુધી કોઇ નુકસાનના સમાચાર નથી. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે નેપાળ એક ભયાનક માનવીય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે.

ગયા મહિને દેશમાં આવેલા વિનાશકારી ભોટે કોશી નદીના પૂર બાદ તપાસ અભિયાનનો 15મો દિવસ છે. રાત્રે 8 વાગ્યાના આંકડા અનુસાર, નેપાળ પોલીસે જણાવ્યું કે 1366 લોકોના મોતના સમાચાર છે જ્યારે આફત પ્રભાવિત વિસ્તારમાંથી 4,077 લોકો ગુમ છે.

મળેલા પીડિતોમાં 533 પુરૂષ, 339 મહિલાઓ અને 502 આંશિક માનવ અવશેષ સામેલ છે. અત્યાર સુધી મળેલા શબમાંથી પોલીસ અધિકારીઓએ 102 શબની ઓળખ કરી તેમને અંતિમ સંસ્કાર માટે પરિવારને સોપી દીધા છે. ઓળખ ના થઇ શકેલા અવશેષોને સુરક્ષિત રાખવા માટે 1147 શબને ફોરેન્સિક દિશાનિર્દેશો અનુસાર જમીનમાં દફનાવવામાં આવ્યા છે.

પોલીસે ગુમ થયેલા લોકોની મોટી સંખ્યા (4,077) જણાવી છે જેમાં સ્થાનિક અને વિદેશી પ્રવાસીઓ બન્ને સામેલ છે. ગુમ નેપાળી નાગરિકોની સંખ્યા 3,469 છે જેમાં 2,907 પુરૂષ અને 562 મહિલાઓ સામેલ છે. ગુમ વિદેશી નાગરિકોની સંખ્યા 598 છે જેમાં 269 પુરૂષ અને 329 મહિલા સામેલ છે.

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Last Updated : September 9, 2026 at 9:31 AM IST

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EARTHQUAKE TREMORS NEPAL

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