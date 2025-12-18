ETV Bharat / international

મ્યાનમારમાં ભૂકંપથી ફરી ધરતી ધ્રુજી, રિક્ટર સ્કેલ પર 4.4 ની તીવ્રતા નોંધાઈ, લોકોમાં ભય

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS)ના એક નિવેદન અનુસાર, ગુરુવારે મ્યાનમારમાં 4.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો છે.

મ્યાનમારમાં ભૂકંપથી ફરી ધરતી ધ્રુજી
મ્યાનમારમાં ભૂકંપથી ફરી ધરતી ધ્રુજી (ANI)
Published : December 18, 2025 at 9:11 AM IST

મ્યાનમાર: મ્યાનમારમાં રિક્ટર સ્કેલ પર 4.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો છે. જાનહાનિ કે મિલકતને નુકસાનના તાત્કાલિક કોઈ અહેવાલ નથી. અગાઉ 11 અને 10 ડિસેમ્બરે પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, ગુરુવારે સવારે મ્યાનમારમાં 4.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. તેનું કેન્દ્રબિંદુ 26.07 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 97.00 પૂર્વ રેખાંશ પર હતું. ભૂકંપ 100 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ નોંધાયો હતો. કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાન થયું નથી.

લાંબા દરિયાકિનારાને કારણે, મ્યાનમાર મધ્યમથી મોટા ભૂકંપ અને સુનામીના જોખમો માટે સંવેદનશીલ છે. મ્યાનમાર ચાર ટેક્ટોનિક પ્લેટો (ભારતીય, યુરેશિયન, સુંડા અને બર્મા પ્લેટો) વચ્ચે આવેલું છે. આ પ્લેટો સક્રિય ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓમાં એકબીજા સાથે અથડાય છે, જેના પરિણામે વારંવાર ભૂકંપ આવે છે.

NCS અનુસાર, અગાઉ 10 ડિસેમ્બરે, 138 કિમીની ઊંડાઈએ આ પ્રદેશમાં 4.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. જ્યારે 11 ડિસેમ્બરે મ્યાનમારમાં 3.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.

ભૂકંપે ભારે તબાહી મચાવી દીધી.

આ વર્ષે 28 માર્ચે મ્યાનમારમાં 7.7 ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપે ભારે વિનાશ સર્જ્યો હતો. ભૂકંપને કારણે માળખાગત સુવિધાઓ, રસ્તાઓ અને રહેણાંક ઇમારતોને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. જ્યારે આ ભૂકંપમાં 2,700 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને હજારો ઘાયલ થયા.

