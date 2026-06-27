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અફઘાનિસ્તાનમાં 6.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, જમ્મુ-કાશ્મીર, દિલ્હી-NCRમાં આંચકા અનુભવાયા

ભારતમાં જમ્મુ કાશ્મીર ઉપરાંત દિલ્હી-NCRમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 9:50 PM IST

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નવી દિલ્હી: શનિવારે સાંજે અફઘાનિસ્તાનમાં 6.2 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. દિલ્હી-એનસીઆર તેમજ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ ભૂકંપ અનુભવાયો. જોકે, હાલમાં કોઈ જાનહાનિ કે સંપત્તિને નુકસાન થયાના કોઈ અહેવાલ નથી.

ભૂકંપ અફઘાનિસ્તાનના હિન્દુ કુશ ક્ષેત્રમાં સાંજે 6:04 વાગ્યે આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર ઉત્તરપૂર્વીય અફઘાનિસ્તાનમાં - કાલાફગનથી આશરે 81 કિલોમીટર દૂર - 36.442° ઉત્તર અક્ષાંશ અને 70.672° પૂર્વ રેખાંશ પર, પૃથ્વીની સપાટીથી 215 કિલોમીટર નીચે હતું.

ભૂકંપના કેન્દ્રની નોંધપાત્ર ઊંડાઈને કારણે, પાકિસ્તાન, ઉત્તર ભારત, ચીન, તાજિકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન અને તુર્કમેનિસ્તાન સહિત અનેક દેશોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.

નિષ્ણાતો જણાવે છે કે ઊંડાણમાં આવેલા ભૂકંપના આંચકા વિશાળ વિસ્તારમાં અનુભવાય છે, પરંતુ નુકસાનની શક્યતા પ્રમાણમાં ઓછી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, તીવ્ર આંચકાઓએ ગભરાટ ફેલાવ્યો હતો, જેના કારણે લોકો તેમના ઘરોમાંથી બહાર નીકળીને શેરીઓમાં અને ખુલ્લી જગ્યાઓમાં દોડી ગયા હતા. આ પ્રદેશ ભૂકંપની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે, અને ત્યાં હળવાથી મધ્યમ તીવ્રતાના આંચકા વારંવાર અનુભવાય છે.

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