નેપાળમાં 5.4 તીવ્રતાનો ભૂકંપ, ભારત, ભૂટાન અને ચીનમાં પણ આંચકા અનુભવાયા
મંગળવારે વહેલી સવારે નેપાળના કોશી પ્રાંતમાં 5.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. આ ભૂકંપના આંચકા ભારત, ભૂટાન અને બાંગ્લાદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં અનુભવાયા છે.
By ANI
Published : November 24, 2026 at 8:19 AM IST
કાઠમંડુ : યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS) ના અહેવાલ મુજબ, મંગળવારે વહેલી સવારે નેપાળના કોશી પ્રાંતમાં 5.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. આ ભૂકંપના આંચકા ભારત, ભૂટાન અને બાંગ્લાદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં અનુભવાયા હતા, જ્યારે ચીનમાંથી પણ અહેવાલો મળી રહ્યા છે.
આ ભૂકંપ સવારે લગભગ ૭:૦૨ વાગ્યે કોશી પ્રાંતના લેલેપ (Lelep) નજીક આવ્યો હતો. દરમિયાન, નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, આસામના કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં સવારે ૩:૩૯ વાગ્યે ૧૫ કિલોમીટરની ઊંડાઈએ ૨.૫ની તીવ્રતાનો અન્ય એક ભૂકંપ આવ્યો હતો.
An earthquake with a magnitude of 5.3 on the Richter Scale hit Nepal today at 07:02 IST: National Centre for Seismology https://t.co/jgoUgrFvIj— ANI (@ANI) November 24, 2026
આસામમાં આવેલા આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ૨૫.૭૪૩ ઉત્તર અક્ષાંશ અને ૯૩.૩૫૫ પૂર્વ રેખાંશ પર નોંધાયું હતું.
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