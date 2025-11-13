ETV Bharat / international

અફઘાનિસ્તાનમાં ફરી એક ભૂકંપથી ધ્રૂજી ધરતી, રિક્ટર સ્કેલ પર 4.6ની તીવ્રતા

આજે 13 નવેબમ્બરની વહેલી સવારે અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. જોકે, કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

અફઘાનિસ્તાનમાં ફરી એક ભૂકંપથી ધ્રૂજી ધરતી
અફઘાનિસ્તાનમાં ફરી એક ભૂકંપથી ધ્રૂજી ધરતી (X/@National Center for Seismology)
author img

By ANI

Published : November 13, 2025 at 7:49 AM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કાબુલ: ગુરુવારે વહેલી સવારે અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપ અનુભવાયો. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 4.6 માપવામાં આવી હતી. હાલમાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. 8 અને 4 નવેમ્બરના રોજ અહીં જોરદાર ભૂકંપ અનુભવાયા હતા.

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS) અનુસાર, ગુરુવારે વહેલી સવારે અફઘાનિસ્તાનમાં 4.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય માનક સમય મુજબ સવારે 2:20 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો હતો. ભૂકંપની તીવ્રતા 4.6 હતી. તેનું કેન્દ્ર જમીનથી 140 કિમી નીચે હતું. અગાઉ, 8 નવેમ્બરના રોજ અફઘાનિસ્તાનમાં 4.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.

તાલિબાનના જાહેર આરોગ્ય મંત્રાલયના પ્રવક્તા શરાફત જમાન અમરના જણાવ્યા અનુસાર, 4 નવેમ્બરના રોજ ઉત્તર અફઘાનિસ્તાનમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 27 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 956 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. CNNના અહેવાલ અનુસાર ભૂકંપથી દેશની સૌથી સુંદર મસ્જિદોમાંની એકને પણ નુકસાન થયું હતું.

CNN અનુસાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણે જણાવ્યું હતું કે, સોમવારે વહેલી સવારે દેશના ઉત્તરમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાંના એક, મઝાર-એ-શરીફ નજીક 6.3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેનું કેન્દ્ર બિંદુ 28 કિલોમીટર (17.4 માઇલ)ની ઊંડાઈ પર હતું.

રેડ ક્રોસ અનુસાર, અફઘાનિસ્તાનમાં શક્તિશાળી ભૂકંપનો ઇતિહાસ છે, અને હિન્દુ કુશ પર્વતમાળા એક ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય રીતે સક્રિય પ્રદેશ છે જ્યાં દર વર્ષે ભૂકંપ આવે છે. અફઘાનિસ્તાન ભારતીય અને યુરેશિયન ટેક્ટોનિક પ્લેટો વચ્ચે અનેક ફોલ્ટ લાઇન પર આવેલું છે, જેમાં એક ફોલ્ટ લાઇન સીધી હેરાતમાંથી પસાર થાય છે.

ભારતીય અને યુરેશિયન ટેક્ટોનિક પ્લેટો વચ્ચેના અથડામણ ઝોન સાથે અનેક સક્રિય ફોલ્ટ લાઇન પર તેનું સ્થાન તેને ભૂકંપની રીતે સક્રિય પ્રદેશ બનાવે છે. આ પ્લેટો એકબીજા સાથે ભળી જાય છે અને અથડાય છે, જેના કારણે વારંવાર ભૂકંપની ગતિવિધિઓ થાય છે. યુનાઈટેડ નેશન્સ ઑફિસ ફોર ધ કોઓર્ડિનેશન ઑફ હ્યુમેનિટેરિયન અફેર્સ (UNOCHA) અનુસાર, અફઘાનિસ્તાન મોસમી પૂર, ભૂસ્ખલન અને ભૂકંપ સહિત કુદરતી આફતો માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહે છે.

UNOCHA એ જણાવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાનમાં વારંવાર આવતા ભૂકંપ સંવેદનશીલ સમુદાયોને નુકસાન પહોંચાડે છે, જે પહેલાથી જ દાયકાઓથી સંઘર્ષ અને અવિકસિતતાનો સામનો કરી રહ્યા છે અને બહુવિધ આંચકાઓનો સામનો કરવા માટે ઓછી સ્થિતિસ્થાપકતા ધરાવે છે.

અમેરિકામાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, ટેક ઓફ બાદ કાર્ગો વિમાન થયું ક્રેશ, 3 લોકોના મોત

અફઘાનિસ્તાનમાં 6.3 તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ: 20 લોકોના મોત, 143 ઘાયલ

Last Updated : November 13, 2025 at 7:56 AM IST

TAGGED:

EARTHQUAKE IN AFGHANISTAN
MAGNITUDE OVER 4 EARTHQUAKE
TREMOR FELT AFGHANISTAN
AFGHANISTAN
EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.