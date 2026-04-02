ઈન્ડોનેશિયામાં 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, એકનું મોત, અનેક ઈમારતોને નુકસાન

ઈન્ડોનેશિયામાં ભૂકંપ બાદ સુનામીની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી, જોકે તેને પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે.

By IANS

Published : April 2, 2026 at 12:33 PM IST

જકાર્તા: ગુરુવારે સવારે પૂર્વી ઇન્ડોનેશિયામાં 7.4 ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો. અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે ભૂકંપના કારણે ઓછામાં ઓછા એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું હતું અને ઉત્તર સુલાવેસી પ્રાંતમાં અનેક ઇમારતોને નુકસાન થયું હતું. ભૂકંપ બાદ, યુ.એસ. મોનિટરિંગ એજન્સીએ ભૂકંપના કેન્દ્રથી 1,000 કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં ખતરનાક સુનામી મોજાઓની સંભાવના અંગે ચેતવણી જાહેર કરી હતી. જોકે, આ ચેતવણી પાછળથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.

સ્થાનિક ડિજાસ્ટર મેટિગેશન એજન્સીઓ અને ઇન્ડોનેશિયાની સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ એજન્સીએ હજુ સુધી સત્તાવાર મૂલ્યાંકન જાહેર કર્યું નથી. જોકે, અમેરિકન જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS) એ જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપ વહેલી સવારે સુલાવેસી અને માલુકુ ટાપુ ગ્રુપો વચ્ચે સ્થિત મોલુક્કા સમુદ્રમાં 35 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.

USGS અનુસાર, શરૂઆતમાં 7.8 ની તીવ્રતા સાથે નોંધાયેલો ભૂકંપ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 6:48 વાગ્યે મોલુક્કા સમુદ્રમાં રેકોર્ડ કરાયો હતો. સ્થાનિક સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ અધિકારીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઉત્તર સુલાવેસી પ્રાંતના માનાડો શહેરમાં એક મકાન ધરાશાયી થવાથી એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂકંપનો આંચકો તીવ્ર અનુભવાયો હતો; માનાડોની આસપાસના વિસ્તારમાં, એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને બીજા એક વ્યક્તિના પગમાં ઈજા થઈ હતી. ભોગ બનનાર વ્યક્તિ ધરાશાયી થયેલી ઇમારતના કાટમાળ નીચે ફસાઈ ગયો હતો. ભૂકંપના તાત્કાલિક પરિણામો પછી, યુ.એસ. મોનિટરિંગ એજન્સીએ ભૂકંપના કેન્દ્રથી 1,000 કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં ખતરનાક સુનામી મોજાઓની સંભાવના અંગે ચેતવણી જારી કરી હતી, પરંતુ આ ચેતવણી પાછળથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.

ઇન્ડોનેશિયાની BMKG ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય એજન્સી અનુસાર, ભૂકંપના એક કલાકની અંદર અનેક મોનિટરિંગ સ્ટેશનો પર નાના સુનામી મોજા નોંધાયા હતા. આમાં ઉત્તર મિનાહાસામાં 75 સેન્ટિમીટર, બિટુંગમાં 20 સેન્ટિમીટર (8 ઇંચ) અને પશ્ચિમ હલમહેરામાં 30 સેન્ટિમીટર (એક ફૂટ) ઊંચા મોજાનો સમાવેશ થાય છે.

ઇન્ડોનેશિયા વિશ્વના સૌથી વધુ ભૂકંપગ્રસ્ત સક્રિય પ્રદેશોમાંના એકમાં આવેલું છે, કારણ કે તે પેસિફિક રિંગ ઓફ ફાયર પર વસેલું છે. આ ફોલ્ટ લાઈન અને જ્વાળામુખીનો 40,000 કિલોમીટર લાંબો વિશાળ ચાપ છે જે ટેક્ટોનિક પ્લેટો મળ્યા બાદ રચાય છે. પેસિફિક મહાસાગરની આસપાસનો આ ઘોડાની નાળ આકારનો પટ્ટો વિશ્વના લગભગ 90 ટકા ભૂકંપ માટે જવાબદાર છે અને તેની સતત ભૂકંપ અને જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ માટે જાણીતો છે.

