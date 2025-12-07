અલાસ્કા અને કેનેડાની સરહદ પર ધરા ધ્રુજી, 7ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી લોકોમાં ભય
અમેરિકાના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ મુજબ 7.0ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી અલાસ્કા અને કેનેડાની સરહદ પર ધરા હચમચી ગઈ. જોકે હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિ અંગે જાણવા મળ્યું નથી.
Published : December 7, 2025 at 2:42 PM IST
જુનો: અલાસ્કા: શનિવારે બપોરે (સ્થાનિક સમય) અમેરિકાના અલાસ્કા અને કેનેડાના યુકોનના કેનેડિયન પ્રદેશની સરહદ નજીક એક શક્તિશાળી ભૂકંપ અનુભવાયો. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 7.0 માપવામાં આવી. હાલમાં કોઈ સુનામી ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી. કોઈ જાનહાનિ કે મિલકતને નુકસાન થયાના પણ કોઈ અહેવાલ નથી.
અલાસ્કા અને કેનેડાની સરહદ નજીક 7.0ની તીવ્રતાનો ભૂકંપથી લોકોમાં ભય છે. જોકે, સુનામીની કોઈ ચેતવણી આપવામાં આવી નથી. અધિકારીઓ કહે છે કે, નુકસાન કે ઈજાના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલ નથી. યુએસ ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણે જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપ અલાસ્કાના જુનોથી લગભગ 230 માઇલ (370 કિલોમીટર) ઉત્તરપશ્ચિમમાં અને વ્હાઇટહોર્સ, યુકોનથી 155 માઇલ (250 કિલોમીટર) પશ્ચિમમાં આવ્યો હતો.
ભૂકંપથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત યુકોનનો ભાગ પર્વતીય હોવાનું કહેવાય છે. ત્યાં બહુ ઓછા લોકો રહે છે. મોટાભાગના લોકોએ છાજલીઓ અને દિવાલો પરથી વસ્તુઓ પડી હોવાની જાણ કરી છે. એવું લાગતું નથી કે બાંધકામને નુકસાન થયું છે.
લગભગ 80 માઇલ (130 કિલોમીટર) દૂર, કેનેડિયન સમુદાય હેઇન્સ જંકશન, ભૂકંપનું કેન્દ્ર હોવાનું કહેવાય છે. યુકોન બ્યુરો ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સે ૨૦૨૨ માટે તેની વસ્તી ગણતરી ૧,૦૧૮ હોવાનું જણાવ્યું હતું. ભૂકંપ યાકુટાટ, અલાસ્કાથી લગભગ ૫૬ માઇલ (૯૧ કિલોમીટર) દૂર પણ હતો, જ્યાં USGS નો અંદાજ છે કે 662 લોકો રહે છે. તે લગભગ 06 માઇલ (10 કિલોમીટર)ની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ઘણા નાના આંચકા આવ્યા હતા.
હિમપ્રપાતની વધતી જતી સ્થિતિને કારણે દક્ષિણ ક્લોન્ડાઇક હાઇવે 24 કિલોમીટરથી 106 કિલોમીટર સુધી સાંજે 5 વાગ્યાથી લઈને આખી રાત બંધ રહેશે. સવારે રસ્તાનું ફરીથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે, અને અપડેટ કરેલી માહિતી ઓનલાઇન શેર કરવામાં આવશે.
CBCના અહેવાલ મુજબ, વિક્ટોરિયા યુનિવર્સિટીમાં પૃથ્વી અને મહાસાગર વિજ્ઞાનના પ્રોફેસર એડવિન નિસેને જણાવ્યું હતું કે, 1899, 1979, 2002 અને 2017માં આ જ વિસ્તારમાં રેકોર્ડ ધ્રુજારીવાળા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.