પનામામાં અઠવાડિયામાં ત્રીજી વખત ભૂકંપ, 6.1ની તીવ્રતાથી ધરતી ધ્રુજી
પનામામાં આ અઠવાડિયામાં ત્રીજી વખત ભૂકંપના આંચકના અનુભવાયા. જો કે કોઇ નુકશાનના અહેવાલ નથી.
Published : October 13, 2026 at 2:31 PM IST
પનામા સિટી: મધ્ય અમેરિકાના દેશ પાનામામાં ફરી એકવખત ભકૂંપના આંચકા અનુભવાયા છે. આજે સવારે 6.1 મેગ્નીટ્યુડનો ભૂકંપ આવ્યો. જો કે ભૂકંપથી નુકશાનને લઇને હાલ કોઇ જાણકારી મળી નથી. આ પહેલા ગત શુક્રવારે પણ બે વખત ભૂકંપ આવ્યો હતો.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીના રિપોર્ટ અનુસાર ભારતીય સમયઅનુસાર મંગળવાર સવારે 4:50 વાગ્યે 10 કિલોમીટરની ઉંડાઇએ આવ્યો હતો. પનામામાં શુક્રવાર રાત્રે 7.7 મેગ્નીટ્યુડનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. સીએનએનના રિપોર્ટર અનુસાર ઇમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના ડાયરેક્ટર રેને ગાર્સિયાએ જણાવ્યું કે ભૂકંપ બાદ 147 ઓફ્ટરશોક આવ્યા, જેમાં કેટલાકની તીવ્રતા 6.1 અને 6.6 હતી.
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે શનિવાર 9 ઓક્ટોબરે આવેલા ભૂકંપ બાદ પનામાની સરકાર અને લોકો સાથે સંવેદના વ્યક્ત કરતા આ મુશ્કેલીના સમયમાં ભારત તેમની સાથે છે અને ઇજાગ્રસ્ત લોકો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તે માટે પ્રાર્થના કરી હતી. એક્સ પર શેર કરવામાં આવેલી પોસ્ટમાં જયશંકરે કહ્યું હતું કે ભારત ભૂકંપ બાદ પનામાની સરકાર અને લોકો સાથે છે. અમે બધા પ્રભાવિત અને ઘાયલોની સાથે છીએ. ખાસ કરીને અમે તે પરિવારોની સાથે છીએ જેમણે નુકશાન અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે.
વિદેશ મંત્રાયલે એમ પણ કહ્યું કે ભારત ભૂકંપ બાદ પનામાની સરકાર અને લોકો સાથે એકજૂથતા દેખાડે છે. પાનામામાં અમેરિકન રાજદૂતે સેન્ટ્રલ અને સાઉથ અમેરિકાના 9 દેશોમાં ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી આપી હતી. આ દરમિયાન શિન્હુઆના રિપોર્ટ અનુસાર પનામાએ શનિવાર (સ્થાનિક સમય)એ ઇમર્જન્સીની જાહેરાત કરી હતી જેખી રાહતના કામોને કો-ઓર્ડિનેટ કરવામાં આવી શકે અને ભૂકંપથી પ્રભાવિત સમુદાયોની મદદ કરવામાં આવી શકે.
શિન્હુઆના રિપોર્ટ અનુસાર પ્રેસિડેન્સી મિનિસ્ટર જુઆન કાર્લોસ ઓરિલેકે પ્રેસિડેન્સિયલ પેલેસમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે, આ જાહેરાતથી એ નક્કી થશે ખે સરકારી એજન્સીઓ સ્ટેન્ડબાય પર રહે અને તેની પાસે પ્રભાવિત સમુદાયોની મદદ માટે જરુરી રિસોર્સ છે.
PHOTO | A preliminary magnitude 6.1 earthquake hit southern Panama Monday evening, according to the US Geological Survey, but there were no immediate reports of casualties or property damage, reports AP. (Photo Source: USGS) https://t.co/7HOmFZtbhp— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
ઓરિલેકએ કહ્યું કે પ્રેસિડેન્ટ જોસ રાઉલ મુલેનોએ રાહત કામોને કો-ઓર્ડિનેટ કરવા, રિસોર્સ મેનેજ કરવા અને પ્રભાવિત સમુદાયોની જરુરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે એક કમીશન બનાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સરકારે ડોનેશન કલેક્શન સેન્ટર પણ બનાવ્યું છે. જેમાં પનામા સિટીના ઉમર પાર્કમાં એક સેન્ટર સામેલ છે, જ્યારે પ્રાંતીય સરકારી ઓફિસ એકસ્ટ્રા કલેક્શન પોઇન્ટના રુપમાં કામ કરશે.
શિન્હુઆ અનુસાર ભૂકંપ શુક્રવારે લોકલ ટાઇમ અનુસાર બપોરે 12:56 વાગ્યે આવ્યો. તેનું સેન્ટર લોસ સેન્ટોસ પ્રાંતમાં ટોનોસીની નજીક 39 કિલોમીટર ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હતું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભૂકંપથી દેશના ઘણા ભાગોમાં ઘર, સ્કૂલ, હેલ્થ સેન્ટર, માર્ગ અને સરકારી ઇમારોતને નુકશાન થયું.
સીએનએનએ અમેરિકન જીયોલોજીકલ સર્વેના હવાલેથી જણાવ્યું કે શરુઆતમાં તેની તીવ્રતા 7.7 હતી. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘણા લોકોને સામાન્ય ઇજાઓ થઇ અને તે સમયે કોઇ ગુમ કે મૃત્યુના અહેવાલ નથી. પનામાના સિવિલ પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ અનુસાર ઘર, રસ્તા, સરકારી ઇમારતો, બિઝનેશ અને ચર્ચોને સ્ટ્રક્ચરલ નુકશાન થયું. સૌથી વધુ નુકશાન દક્ષિણ કિનારે આવેલા કોક્લે પ્રાંતમાં થયું, જ્યારે પનામા સિટીમાં પણ થોડું નુકશાન થયું.
સીએનએનએ સિવિલ એવિયેશન ઓથોરિટીના હવાલેથી જણાવવામાં આવ્યું કે પનામાના પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમે બે મટ્રો લાઇનો પર સર્વિસ રોકી દીધી હતી, જ્યારે દેશના મુખ્ય ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને સુરક્ષાના ધ્યાને રાખી થોડા સમય માટે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં ઓપરેશન ફરી શરુ કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રેસિડેન્ટ મુલિનોએ શાંતિ જાળવી રાખવા અપીલ કરી તેમજ પેનોનોમમાં એક અસરગ્રસ્ત હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. આ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને રેસ્ક્યુ કરી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સારવાર બહાર કરવામાં આવી. અમેરિકન સુનામી વોર્નિગ સિસ્ટમે પહેલા કેટલા દરિયા કિનારા પર સુનામીની લહેરની ચેતવણી આપી હતી, પરંતુ બાદમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે હવે કોઇ જોખમ નથી.
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