જાપાનના ઉત્તરપૂર્વીય કિનારે ભૂકંપ, 6.1ની નોંધાઈ તિવ્રતા, સુનામીનું કોઈ જોખમ નહીં
ઉત્તર જાપાનમાં 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો. જોકે, કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ મળ્યા નથી.
Published : June 28, 2026 at 9:13 AM IST
ટોક્યો: રવિવારે વહેલી સવારે ઉત્તરપૂર્વીય જાપાનમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો, જે આ પંથકમાં આવેલા મોટા ભૂકંપોની શ્રેણીમાં નવીનતમ છે. જોકે, આ ભૂકંપમાં તાત્કાલિક કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી,અને સુનામીની ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
જાપાન હવામાન એજન્સી અનુસાર, રવિવારે વહેલી સવારે ઉત્તરપૂર્વીય જાપાનમાં 6.1 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હોવાનું જણાવ્યું, જે આ પ્રદેશમાં આવેલા મોટા ભૂકંપોની શ્રેણીમાં નવીનતમ છે. સુનામીની કોઈ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી, અને નુકસાન કે જાનહાનિના કોઈ તાત્કાલિક અહેવાલ પણ નથી.
જોકે, તાજેતરમાં ટાઈફૂન સીઝનમાં આવેલા ભૂકંપના કારણે કાદવ ભૂસ્ખલનની ચિંતા વધી ગઈ છે. રવિવારે સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 7:25 વાગ્યે ઇવાતે પ્રીફેક્ચરના દરિયાકાંઠે ભૂકંપ આવ્યો, જેની ઉંડાઈ લગભગ 40 કિલોમીટર (25 માઇલ) હતી, અને તેણે આઓમોરી પ્રીફેક્ચર અને તેની નજીકના વિસ્તારોને હચમચાવી નાખ્યા હતા. જાપાનમાં ભૂકંપ અને સુનામીનું જોખમ મંડરાયેલું રહે છે.
તાજેતરમાં ઘણા ભૂકંપ આવ્યા છે, જેમાં ગુરુવારે 7.2 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો સમાવેશ થાય છે, જે રવિવારના ભૂકંપની નજીકના વિસ્તારમાં આવ્યો હતો. તે તીવ્રતા પ્રારંભિક અંદાજો કરતાં વધી ગઈ હતી. એજન્સીએ ચેતવણી આપી છે કે વધુ ભૂકંપ આવવાની શક્યતા છે. શુક્રવારે, યામાનાશી પ્રીફેક્ચર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં, માઉન્ટ ફૂજી નજીક અને ટોક્યોના પશ્ચિમમાં 5.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.
વેનેઝુએલામાં પણ 5.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો.
યુરોપિયન-મેડિટેરેનિયન સિસ્મોલોજિકલ સેન્ટર (EMSC) એ વેનેઝુએલાના દરિયાકાંઠે 5.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અનુભવ્યો છે, 5.6 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ અરાગુઆના દરિયાકાંઠે પાણીમાં આવ્યો હતો. આ ભૂકંપ આ વિસ્તારમાં બે ભૂકંપ આવ્યાના થોડા દિવસો બાદ આવ્યો, જેમાં આશરે 1,500 લોકો માર્યા ગયા હોવાનું કહેવાય છે. ભૂકંપ 30 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.