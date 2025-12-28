તાઇવાનમાં પ્રચંડ ભૂકંપના આંચકાથી ફરી ધરા ધ્રુજી, રિક્ટર સ્કેલ પર 7ની તીવ્રતા નોંધાઈ
તાઇવાનના ઇતિહાસમાં આ ત્રીજો શક્તિશાળી ભૂકંપનો આંચકો હતો. અધિકારીઓએ આફ્ટરશોક્સની ચેતવણી આપી છે અને લોકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે.
By ANI
Published : December 28, 2025 at 8:01 AM IST
તાઈપે: શનિવારે મોડી રાત્રે તાઈવાનમાં ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. જોકે, આ ભૂકંપના આંચકાના કારણે કોઈ જાનમાલનું નુકસાન થયું નથી. ભૂકંપનું કેન્દ્ર સમુદ્રમાં લગભગ 73 કિમી ઊંડાઈએ નોંધાયું છે. અધિકારીઓએ આફ્ટરશોક્સની ચેતવણી પણ આપી છે અને લોકોને સાવચેત રહેવા કહ્યું છે.
તાઈવાનના અહેવાલો અનુસાર, શનિવારે મોડી રાત્રે તાઈવાનમાં રિક્ટર સ્કેલ પર 7.0ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ આવ્યો હતો. ટાપુના ઘણા ભાગોમાં આંચકા અનુભવાયા હતા. તાઈવાનના સેન્ટ્રલ મેટિઓરોલોજિકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (CWA) અનુસાર, સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 11:05 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો હતો. ફોકસ તાઈવાનએ જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપનું કેન્દ્ર યિલાન કાઉન્ટીથી લગભગ 32 કિમી પૂર્વમાં સમુદ્રમાં લગભગ 73 કિમી ઊંડાઈએ હતું.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, ભૂકંપનું કેન્દ્ર 110 કિમી ભૂગર્ભમાં હતું. રેડ ક્રોસ અનુસાર, પડોશી અફઘાનિસ્તાનમાં, ખાસ કરીને હિન્દુ કુશ ક્ષેત્રમાં, જે અત્યંત સક્રિય ભૂકંપ ક્ષેત્રમાં આવે છે, વારંવાર ભૂકંપ આવે છે.
તાઈપેઈ, ન્યુ તાઈપેઈ, તાઈચુંગ, તાઓયુઆન, તૈનાન, હુઆલિયન, યિલાન, સિંચુ, મિયાઓલી, નાન્ટૌ, ચાંગુઆ, યુનલિન, તૈતુંગ અને ચિયાયી સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભૂકંપ અનુભવાયો હતો, તેમજ કીલુંગ, સિંચુ અને ચિયાયી શહેરોમાં પણ આ ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. તાઈવાનના તીવ્રતા સ્કેલ પર આ વિસ્તારોમાં તીવ્રતા સાતમા સ્તર પર નોંધાઈ હતી.
ભૂકંપ બાદ તાત્કાલિક કોઈ ઈજા કે નુકસાનના અહેવાલ નથી. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, તાઈવાનમાં ભૂકંપની તીવ્રતા 7 હતી, જ્યારે યિલાન કાઉન્ટીમાં તીવ્રતા 4 સુધી ઘટીને નોંધાઈ છે. તાઈપેઈ ટાઈમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે તૈનાન સહિત પૂર્વી, ઉત્તરી અને મધ્ય તાઈવાનના મોટા ભાગોમાં સમાન આંચકા અનુભવાયા હતા.
દક્ષિણમાં તીવ્રતા થોડી ઓછી હતી, કાઓહસુંગ અને પિંગટુંગ કાઉન્ટીઓમાં 3ની તીવ્રતા નોંધાઈ હતી. દૂરના વિસ્તારોમાં હળવા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેમાં લિએનચિયાંગ અને પેંગુ કાઉન્ટીઓમાં 2 અને કિનમેન કાઉન્ટીમાં 1 ની તીવ્રતા હતી. રાત્રે 11:50 વાગ્યે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, સેન્ટ્રલ મેટિઓરોલોજિકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (CWA)એ જણાવ્યું હતું કે, તાઇવાનના ઇતિહાસમાં આ 7 કે તેથી વધુ તીવ્રતાનો ત્રીજો ભૂકંપ હતો.
તાઇપેઈ ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ, અગાઉનો ઘાતક ભૂકંપ સપ્ટેમ્બર 1999માં 7.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ હતો અને ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં 7.2 ની તીવ્રતાનો બીજો ભૂકંપ નોંધાયો હતો. સેન્ટ્રલ મેટિઓરોલોજિકલ એડમિનિસ્ટ્રેશનએ જણાવ્યું હતું કે, આ ભૂકંપ ફિલિપાઇન સી પ્લેટ અને યુરેશિયન પ્લેટ વચ્ચેના ટેક્ટોનિક હલનચલનને કારણે થયો હતો.
72.8 કિલોમીટરની ઊંડાઈ સાથે, તેને મધ્યમ ઊંડાઈના ભૂકંપ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપ સપાટીની નીચે અને દરિયા કિનારે આવ્યો હોવાથી, આ ભૂકંપ વિશાળ વિસ્તારમાં અનુભવાયો હતો, પરંતુ નોંધપાત્ર નુકસાનની અપેક્ષા નથી.
અધિકારીઓએ ચેતવણી પણ આપી છે કે આગામી દિવસે 5.5 થી 6.0 ની તીવ્રતાના આફ્ટરશોક આવી શકે છે અને લોકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે. એ પણ નોંધનીય છે કે આ વર્ષે તાઇવાનમાં આવેલો આ બીજો સૌથી મજબૂત ભૂકંપ છે. એ પણ નોંધનીય છે કે શનિવારે અફઘાનિસ્તાનમાં 4.0 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો.