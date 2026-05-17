યુએઈમાં બરાકાહ પરમાણુ પ્લાન્ટને નિશાન બનાવી ડ્રોન હુમલો; કૉમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગી

પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી એકવાર યુદ્ધ ફાટી નીકળવાનું જોખમ વધી રહ્યું છે (File/AFP)
By ANI

Published : May 17, 2026 at 6:59 PM IST

અબુ ધાબી: પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી એકવાર યુદ્ધ ફાટી નીકળવાનું જોખમ વધી રહ્યું છે. રવિવારે, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના અલ-જફરા વિસ્તારને ટાર્ગેટ બનાવીને કરવામાં આવેલા ડ્રોન હુમલાઓના પરિણામે બરાકાહ ન્યુક્લિયર એનર્જી પ્લાન્ટના વિશાળ કૉમ્પ્લેક્સમાં રાખેલા ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટરમાં આગ લાગી હતી. અચાનક ડ્રોન હુમલા પછી મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા સુવિધામાં લાગેલી આગને કાબુમાં લેવા માટે તાત્કાલિક ઈમરજન્સી ટીમોને કામે લગાડવામાં આવી હતી.

અબુ ધાબી મીડિયા ઑફિસે X પર એક પોસ્ટમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે ઈમરજન્સી ટીમોએ સ્થળ પર પરિસ્થિતિને સફળતાપૂર્વક નિયંત્રિત કરી હતી. પોસ્ટે લોકોને ખાતરી આપી હતી કે કોઈ પણ ઈજાના અહેવાલ નથી અને પાવર પ્લાન્ટ સંકુલમાં લાગેલી આગનો રેડિયોલોજીકલ સલામતી સ્તર પર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નથી.

આ ઘટનાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતા વધારી છે; જોકે, હજુ સુધી કોઈ જૂથે ડ્રોન હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી. UAE દ્વારા જારી કરાયેલા સત્તાવાર નિવેદનમાં હુમલાની જવાબદારી કોઈ ચોક્કસ જૂથને આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે.

તેવી જ રીતે, વિયેના સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA) - સંયુક્ત રાષ્ટ્રની પરમાણુ નિરીક્ષક સંસ્થાએ સલામતી પ્રોટોકોલના આ ગંભીર ઉલ્લંઘન અંગે ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો નથી.

વિશ્વભરની સંસ્થાઓનું મૌન આ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા પર ભાર મૂકે છે, કારણ કે રવિવારનો હુમલો પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ દરમિયાન પ્રથમ ઘટના છે જેમાં ચાર-રિએક્ટર બરાકાહ પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો છે. ભૌગોલિક રીતે અલગ, આ પાવર પ્લાન્ટ પશ્ચિમી રણમાં સ્થિત છે - અબુ ધાબીથી ખૂબ દૂર અને સાઉદી અરેબિયાની સરહદની નજીક આવેલું છે. તે અરબી દ્વીપકલ્પ પર પ્રથમ અને એકમાત્ર કાર્યરત પરમાણુ પાવર સુવિધા તરીકે ઉભો છે. યુએઈએ 20 અબજ યુએસ ડોલરના રોકાણ અને દક્ષિણ કોરિયાની તકનીકી સહાયથી બરાકાહ પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટનું નિર્માણ કર્યું; તેણે 2020 માં સફળતાપૂર્વક કામગીરી શરૂ કરી.

બરાક પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો એક અલગ ઘટના નથી; પરંતુ તે દુશ્મનાવટના તોફાની પેટર્નને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને પર્સિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં અને તેની આસપાસ નોંધાયેલા અસંખ્ય હુમલાઓ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. તે જ સમયે, ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે રાજદ્વારી વાતચીત સંપૂર્ણપણે સ્થગિત થઈ ગઈ છે, જેનાથી ખૂબ જ અસ્થિર વાતાવરણ સર્જાયું છે અને એવી ભીતિ ઉભી થઈ છે કે એક નાજુક યુદ્ધવિરામ કરાર સંપૂર્ણપણે તૂટી શકે છે.

આ નાજુક યુદ્ધવિરામ કરારના ભંગાણથી સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયા ક્ષેત્ર ફરીથી યુદ્ધની સ્થિતિમાં ધકેલાઈ શકે છે. આવા વિકાસથી વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વધુ વકરી શકે છે.

