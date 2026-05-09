બે ટેન્કરો પર હુમલા બાદ અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધવિરામ પર શંકાના વાદળો, બહેરીનમાં અનેક લોકોની અટકાયત
અમેરિકન સૈન્યએ કહ્યું કે, તેણે ઈરાનના બે ટેન્કરોને નિષ્ક્રિય કરી દીધા છે જે અમેરિકન નાકાબંધી તોડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા
Published : May 9, 2026 at 10:01 PM IST
દુબઈ: સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝ નજીક અમેરિકા દ્વારા બે ઈરાની તેલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યાની ઘટના બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના નાજુક યુદ્ધવિરામ પર કટોકટીના વાદળો ઘેરાવા લાગ્યા છે.
આ દરમિયાન, યુએસ નૌકાદળના બહેરીન સ્થિત મુખ્યાલયે શનિવારે જાહેરાત કરી કે, તેણે ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ સાથે સંબંધ હોવાના શંકાસ્પદ 41 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે.
શુક્રવારે થયેલા હુમલાઓએ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના નાજુક યુદ્ધવિરામ અંગે શંકાઓને વધુ ઘેરી બનાવી છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હાલમાં તેના નવીનતમ પ્રસ્તાવ પર ઈરાનના પ્રતિભાવની રાહ જોઈ રહ્યું છે, જે સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા, સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને તેહરાનના વિવાદાસ્પદ પરમાણુ કાર્યક્રમને રોકવાના હેતુથી એક કરારની રૂપરેખા આપે છે.
શુક્રવારે, યુએસ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે, તેના દળોએ ઈરાની બંદરો પર અમેરિકન નાકાબંધીનો ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા બે ઈરાની ટેન્કરોને નિષ્ક્રિય કરી દીધા છે. આના થોડા કલાકો પહેલા, સૈન્યએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, તેણે ત્રણ નેવી જહાજો પર હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા છે અને બદલામાં, સ્ટ્રેટની અંદર ઈરાની લશ્કરી છાવણીઓ પર હુમલા શરૂ કર્યા છે.
દરમિયાન, બહેરીનના ગૃહ મંત્રાલયે શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે, તેણે ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ સાથે જોડાયેલા જૂથના સભ્યો હોવાના આરોપસર 41 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, જૂથ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો સામે વધુ કાર્યવાહી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે, પરંતુ તેણે આ સંદર્ભમાં કોઈ વધારાની વિગતો આપી નથી.
બહેરીનમાં સુન્ની મુસ્લિમ રાજાશાહી શાસન કરે છે, છતાં ઈરાનની જેમ તેની મોટાભાગની વસ્તી શિયા છે. માનવાધિકાર જૂથો દાવો કરે છે કે બહેરીને ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો બહાના તરીકે ઉપયોગ કરીને દેશમાં અસંમતિને દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. યુએસ ફિફ્થ ફ્લીટ બહેરીનમાં તૈનાત છે.
28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, ઈરાને આ મહત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક ઉર્જા જળમાર્ગ પર મોટા પ્રમાણમાં નાકાબંધી કરી દીધી છે, જેના કારણે વિશ્વભરમાં ઈંધણના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. અમેરિકાએ ઈરાની બંદરો પર પણ નાકાબંધી લાદી છે.
શુક્રવારે, યુએસ સૈન્યએ બે ઈરાની ટેન્કરોનો વિડીયો ફૂટેજ બહાર પાડ્યા હતા, જેમાં એક અમેરિકન ફાઇટર જેટ તેના ટેન્કરો પર અથડાતા દેખાય છે. અગાઉ, એક યુએસ લશ્કરી વિમાને એક ટેન્કરના હલને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું - જેનો યુએસ સૈન્યએ દાવો કર્યો હતો કે તે તેના નાકાબંધીનો ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો.
ઈરાનના ન્યાયતંત્ર સાથે સંકળાયેલી એક સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, રાતોરાત થયેલા યુએસ હુમલા બાદ આગ ફાટી નીકળતાં કાર્ગો જહાજમાં સવાર ઓછામાં ઓછા એક નાવિકનું મોત થયું હતું અને 10 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. તે સ્પષ્ટ નથી કે શું આ જહાજ એ બે ટેન્કરોમાંથી એક છે કે જેના પર અમેરિકાએ હુમલો કરવાનો દાવો કર્યો હતો.
સરકારી સમાચાર એજન્સી IRNA અનુસાર, ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બાગાઈએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેમનો દેશ "સમયમર્યાદા" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો નથી અને તેહરાન ચાલુ વાટાઘાટો અંગે યુએસ પ્રસ્તાવની સમીક્ષા કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
શુક્રવારે એક વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે દેશના સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેની, "સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યમાં" છે અને આખરે જાહેરમાં હાજર થશે.
શનિવારે, રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે રશિયા અને સાઉદી અરેબિયા બંને સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે "કાયમી, લાંબા ગાળાના સમાધાન" સુધી પહોંચવા માટે સતત રાજદ્વારી પ્રયાસો કરવા હાકલ કરી રહ્યા છે. ઇજિપ્ત અને કતારના ટોચના રાજદ્વારીઓએ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે રાજદ્વારી જ ઉકેલનો એકમાત્ર રસ્તો છે.
