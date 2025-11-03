ટ્રમ્પનો ખુલાસો, પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે પરમાણુ 'પરિક્ષણ', અમેરિકા પાસે 'દુનિયાને 150 વખત ઉડાવવા પર્યાપ્ત પરમાણુ હથિયાર'
ટ્રમ્પે કહ્યું, રશિયા, ચીન, ઉત્તર કોરિયા અને પાકિસ્તાન સહિત ઘણા દેશો પરમાણુ પરીક્ષણો કરી રહ્યા છે, જ્યારે અમેરિકા એકમાત્ર દેશ છે જે નથી કરી રહ્યો.
વોશિંગ્ટન ડીસી (યુએસ): યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ખુલાસો કર્યો છે કે પાકિસ્તાન સક્રિય રીતે પરમાણુ શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ કરનારા દેશોમાંનો એક છે, અને તેને અન્ય રાજ્યોમાં વ્યાપક પેટર્નના ભાગ રૂપે ટાંકીને કહ્યું છે કે, અમેરિકાને તેના પરમાણુ પરીક્ષણ ફરી શરૂ કરવાની જરૂર છે.
રવિવારે સીબીએસ ન્યૂઝના 60 મિનિટ્સ સાથેની મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે રશિયા, ચીન, ઉત્તર કોરિયા અને પાકિસ્તાન સહિત ઘણા દેશો પરમાણુ પરીક્ષણો કરી રહ્યા છે, જ્યારે અમેરિકા એકમાત્ર દેશ છે જે એવું નથી.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "રશિયા અને ચીન પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ તેના વિશે વાત કરતા નથી. આપણે એક ખુલ્લા સમાજ છીએ. આપણે અલગ છીએ. આપણે તેના વિશે વાત કરીએ છીએ. આપણે તેના વિશે વાત કરવી પડશે કારણ કે નહીં તો તમે લોકો રિપોર્ટ કરશો. તેમની પાસે એવા પત્રકારો નથી જે તેના વિશે લખશે."
તેમણે કહ્યું, "અમે પરીક્ષણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કારણ કે તેઓ પરીક્ષણ કરે છે અને અન્ય લોકો પણ પરીક્ષણ કરે છે. અને અલબત્ત ઉત્તર કોરિયા પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન પણ પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે."
રશિયા દ્વારા તાજેતરમાં પોસાઇડન અંડરવોટર ડ્રોન સહિત અદ્યતન પરમાણુ-સક્ષમ સિસ્ટમ્સનું પરીક્ષણ કર્યાના 30 વર્ષ પછી ટ્રમ્પને "પરમાણુ શસ્ત્રો વિસ્ફોટ" કરવાના તેમના નિર્ણય વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે ટ્રમ્પે આ ટિપ્પણીઓ કરી.
ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, ટ્રમ્પે કહ્યું, "તમારે જોવું પડશે કે તેઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. હું કહું છું કે પરીક્ષણ કરો કારણ કે રશિયાએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ પરીક્ષણ કરવા જઈ રહ્યા છે. જો તમે જોયું તો, ઉત્તર કોરિયા સતત પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. અન્ય દેશો પણ પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. આપણે એકમાત્ર દેશ છીએ જે પરીક્ષણ કરતા નથી. અને હું એકમાત્ર દેશ બનવા માંગતો નથી જે પરીક્ષણ ન કરે."
તેમણે કહ્યું, "અમે અન્ય દેશોની જેમ પરમાણુ શસ્ત્રોનું પરીક્ષણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ." ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા પાસે "અન્ય કોઈપણ દેશ કરતાં વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો" છે અને કહ્યું હતું કે તેમણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ અંગે ચર્ચા કરી છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "આપણી પાસે વિશ્વને 150 વખત ઉડાવી દેવા માટે પૂરતા પરમાણુ શસ્ત્રો છે. રશિયા પાસે ઘણા બધા પરમાણુ શસ્ત્રો છે, અને ચીન પાસે ઘણા બધા હશે. તેમની પાસે કેટલાક છે. તેમની પાસે ઘણા બધા છે."
ગુરુવારે શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે રશિયા દ્વારા તાજેતરના અદ્યતન પરમાણુ-સક્ષમ પ્રણાલીઓના પરીક્ષણોનો ઉલ્લેખ કરીને પરમાણુ શસ્ત્રો પરીક્ષણ તાત્કાલિક ફરી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જે બે પરમાણુ શક્તિઓ વચ્ચે મોટી ઉગ્રતાનો સંકેત આપે છે.
એરફોર્સ વનમાં સવાર થતા પહેલા, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ એક "બહુ મોટી વાત" હશે, પરંતુ ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય પછી યુએસ પરમાણુ પરીક્ષણ ફરી શરૂ કરવું યોગ્ય છે.
રશિયા અને ચીનનો ઉલ્લેખ કરતા, ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું, "એવું લાગે છે કે તેઓ બધા પરમાણુ પરીક્ષણો કરી રહ્યા છે." તેમણે ઉમેર્યું, "આપણી પાસે અન્ય કોઈપણ દેશ કરતાં વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો છે. અમે પરીક્ષણ કરતા નથી... પરંતુ જ્યારે અન્ય દેશો પરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે મને લાગે છે કે અમારા માટે પણ પરીક્ષણ કરવું યોગ્ય રહેશે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પરીક્ષણો માટેની તૈયારીઓ પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે, જોકે તેમણે સમય કે સ્થાનનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.
જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું નવેસરથી પરીક્ષણ કરવાથી વૈશ્વિક પરમાણુ પરિદૃશ્ય વધુ અસ્થિર થઈ શકે છે, ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, "મને લાગે છે કે અમે તેને સારી રીતે રોકી દીધું છે."
દરમિયાન, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે પહેલાથી જ સમાપ્ત થયેલા પ્લુટોનિયમ નિકાલ કરારને સમાપ્ત કરતા કાયદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનો હેતુ પરમાણુ શસ્ત્રો-ગ્રેડ સામગ્રીના ઉત્પાદનને મર્યાદિત કરવાનો હતો.
2000 ના કરાર હેઠળ, બંને દેશોએ 34 ટન હથિયાર-ગ્રેડ પ્લુટોનિયમનો નિકાલ કરવાની જરૂર હતી જેની હવે લશ્કરી હેતુઓ માટે જરૂર નહોતી.
