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ઈરાનને ટ્રમ્પની ચેતવણી, હોર્મુઝમાં કોઈપણ હુમલાનો જવાબ પુલ-પાવર પ્લાન્ટ ઉડાવીને આપીશું

ઈરાને ચેતવણી આપી હતી કે, જો અમેરિકા ઈરાની માળખાગત સુવિધાઓ પર હુમલો કરશે તો તેહરાન પશ્ચિમ એશિયામાંથી તમામ તેલ નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 10:24 AM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અનુસાર, યુએસ સેનાએ ઈરાની લશ્કરી સ્થાનો પર વધુ હુમલા કર્યા. કમાન્ડે X પર જણાવ્યું હતું કે, નવા હવાઈ હુમલા બુધવારે પૂર્વીય સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થયા હતા. કમાન્ડે કહ્યું હતું કે, "આ મિશન ઈરાનના નાવિકો અને પ્રદેશના દરિયામાંથી પસાર થતા કોમર્શિયલ જહાજોને ધમકી આપવાની ક્ષમતાને ઘટાડતું રહેશે."

સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆના અહેવાલ મુજબ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે અગાઉ ધમકી આપી હતી કે, જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈપણ જહાજ પર ગોળીબાર કરશે, તો તેઓ ઈરાની પુલ અથવા પાવર પ્લાન્ટનો નાશ કરશે.

ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું હતું કે, "હવેથી, જ્યારે પણ ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈપણ જહાજ પર ગોળીબાર કરશે - પછી ભલે તે મિસાઈલ, રોકેટ, ડ્રોન અથવા અન્ય કોઈપણ ઉપકરણ અથવા હથિયારથી હોય. યુએસ તેહરાનની રાજધાની નજીક અથવા અંદર સ્થિત પુલ અથવા પાવર પ્લાન્ટ પર બોમ્બમારો કરશે અને તેનો નાશ કરશે."

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પ્રતિક્રિયામાં, ઈરાનના મુખ્ય લશ્કરી કમાન્ડ ખાતમ અલ-અંબિયા સેન્ટ્રલ હેડક્વાર્ટરે બુધવારે ચેતવણી આપી હતી કે જો અમેરિકા ઈરાની માળખાગત સુવિધાઓ પર હુમલો કરશે, તો ઈરાન પશ્ચિમ એશિયામાંથી તમામ તેલ નિકાસને અવરોધિત કરશે અને સમગ્ર પ્રદેશમાં તેલ, ગેસ, વીજળી અને આર્થિક માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવશે.

એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમેરિકાની સતત ધમકીઓ આ પ્રદેશ અને તેનાથી આગળ યુદ્ધને વધુ તીવ્ર બનાવશે. ગયા અઠવાડિયે હાથ ધરવામાં આવેલા વોશિંગ્ટન પોસ્ટ-ઇપ્સોસ પોલમાં જાણવા મળ્યું હતું કે 68 ટકા અમેરિકન લોકો માને છે કે ઈરાન સાથે યુદ્ધ લડવા યોગ્ય નથી, જ્યારે 28 ટકા લોકો માને છે કે તે લડવા યોગ્ય છે.

અમેરિકાએ મંગળવારે મોડી રાત્રે ઈરાન સામે હુમલાનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ કર્યો, જેના કારણે હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ તેહરાન પર હુમલો કરવા લાગી. ઈરાને અગાઉ ઇઝરાયલી સરહદ નજીક જોર્ડન શહેરને નિશાન બનાવીને મિસાઇલ હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે બહેરીન અને સાઉદી અરેબિયામાં ચેતવણીઓ જાહેર કરવામાં આવી હતી.

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