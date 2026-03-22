અમેરિકાના સ્વતંત્રતા 250 વર્ષની ઉજવણી પર ટ્રમ્પની છાપવાળા બહાર પડાશે

૨૪ કેરેટ સોનાના સિક્કા પર ટ્રમ્પને મુઠ્ઠી વાળી રિઝોલ્યુટ ડેસ્ક પર ઝૂકેલા દર્શાવવામાં આવશે

By PTI

Published : March 22, 2026 at 10:02 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાની 250મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે બહાર પાડવામાં આવનારા સોનાના સિક્કા પર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ચમકશે. જોકે આ પગલાની કાનૂની માન્યતા અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. 24 કેરેટના આ સોનાના સિક્કા પર ટ્રમ્પ ‘રિઝોલ્યુટ ડેસ્ક’ પર ટેક લઈને, મુઠ્ઠી બંધ કરેલી સ્થિતિમાં દર્શાવવામાં આવશે. જીવિત રાષ્ટ્રપતિ સિક્કા પર દર્શાવવામાં આવે તેવી આ માત્ર બીજી ઘટના હશે.

આ પહેલાં, અમેરિકાના 30મા રાષ્ટ્રપતિ કેલ્વિન કુલિડ્જ 1926માં અમેરિકાની સ્વતંત્રતાના 150 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જ્યોર્જ વોશિંગ્ટન સાથે સ્મારક સિક્કા પર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. યુ.એસ. કમિશન ઑન ફાઇન આર્ટ્સે 19 માર્ચની બેઠકમાં આ સ્મારક સોનાના સિક્કાના ડિઝાઇનને મંજૂરી આપી હતી. અંતિમ માપદંડ નક્કી થયા બાદ આ સિક્કા મિન્ટ કરવામાં આવશે.

યુ.એસ. ટ્રેઝરર બ્રાન્ડન બીચે FOX Businessને આપેલા નિવેદનમાં કહ્યું કે, “આપણે આપણી 250મી વર્ષગાંઠ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ, ત્યારે દેશ અને લોકશાહીની અવિનાશી ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરતા સિક્કા તૈયાર કરવા માટે અમે ઉત્સાહિત છીએ. આવા સિક્કાના આગળના ભાગ માટે વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પથી વધુ પ્રતીકાત્મક ચહેરો બીજો કોઈ નથી,”

અમેરિકાના ફેડરલ કાયદા મુજબ, કોઈપણ જીવિત રાષ્ટ્રપતિને ચલણમાં દર્શાવી શકાય નહીં. જોકે બીચના જણાવ્યા મુજબ, પ્રસ્તાવિત સ્મારક સિક્કો ચલણથી અલગ રહેશે અને તેની અંતિમ ડિઝાઇન તથા મિન્ટિંગની મંજૂરી આપવા માટે ટ્રેઝરી સચિવને સંપૂર્ણ અધિકાર હશે. ડેમોક્રેટ્સે ટ્રમ્પ થીમ આધારિત આ સોનાના સિક્કાને શરમજનક ગણાવીને દેશના મૂલ્યો વિરુદ્ધ હોવાનું કહ્યું છે.

સેનેટર જેફ મર્કલીએ (ડિ-ઓરેગન) ‘ધ વોશિંગ્ટન પોસ્ટ’ને જણાવ્યું કે, “રાજાશાહી શાસકો અને તાનાશાહો જ તેમના ચહેરા સિક્કાઓ પર મૂકે છે, લોકશાહી દેશના નેતા નહીં.” આ સિક્કો અમેરિકાની સ્વતંત્રતાની 250મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ટ્રેઝરી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી ખાસ આવૃત્તિની કરન્સી અને મેડલ્સની શ્રેણીમાં સામેલ થવાની અપેક્ષા છે.

આલોચકો આ સ્મારક સિક્કાને ટ્રમ્પ દ્વારા વોશિંગ્ટનની ઓળખ પર પોતાની છાપ મૂકવાના તાજેતરના પ્રયાસ તરીકે જોવે છે. અગાઉ, કેનેડી સેન્ટરનું નામ બદલીને ટ્રમ્પ-કેનેડી સેન્ટર ફોર પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ રાખવામાં આવ્યું હતું અને યુએસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પીસની ઇમારત પર પણ રાષ્ટ્રપતિનું નામ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું.

ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસના પરિસરને પણ બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેમાં મુલાકાતીઓ માટે સ્ક્રીનિંગ સેન્ટર બનાવવાની અને વ્હાઇટ હાઉસની ઈસ્ટ વિંગને તોડી તેના સ્થાને લાંબા સમયથી ઇચ્છિત બૉલરૂમ બનાવવાની યોજના રજૂ કરી છે.

