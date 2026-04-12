હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધી કરશે અમેરિકા, ટ્રમ્પ બોલ્યા - કોઈપણ જહાજને આવવા-જવા દેવામાં નહીં આવે

ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, અમેરિકા 'યોગ્ય સમય' પર ઈરાનને 'ખતમ' કરવા માટે તૈયાર છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 9:35 PM IST

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામને લઈને પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં થયેલી વાતચીતમાં કોઈ સમજૂતી ન થઈ શક્યા બાદ અમેરિકન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર તહેરાનને ધમકી આપી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, અમેરિકા 'યોગ્ય સમય' પર ઈરાનને 'ખતમ' કરવા માટે તૈયાર છે. સાથે જ ટ્રમ્પે સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝને બ્લૉક કરવાની પણ ચેતાવણી આપી છે.

અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટે પોતાના ટ્રૂથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, વૉશિંગ્ટન 'યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર' (Locked And Loaded) છે અને તેમની મિલિટરી 'યોગ્ય સમય' પર ઈરાનને 'ખતમ' કરી દેશે.

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ઐતિહાસિક મેરાથોન વાતચીત દરમિયાન કોઈ ડીલ પર પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યાના થોડા કલાકો બાદ જ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઈરાન પોતાની ન્યૂક્લિયર મહત્વકાંક્ષાઓ છોડવા માટે તૈયાર નથી.

ટ્રૂથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર એક અન્ય પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે, 'ઘણા અર્થોમાં જે વાતો પર સહમતિ નથી થઈ શકી, તે અમારા મિલિટરી ઑપરેશન્સને અંજામ આપવા સુધી ચાલુ રાખવા કરતા સારું છે, પણ આ બધી વાતો આવા અસ્થિર, મુશ્કેલ અને અનપેક્ષિત લોકોના હાથોમાં પરમાણુ શક્તિ જવા દેવાની તુલનાએ કોઈ મતલબ ધરાવતી નથી.' ટ્રમ્પે લખ્યું કે, 'ઈરાન પાસે ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર નહીં હોય!'

હોર્મુઝને બ્લૉક કરવાની ધમકી

ટ્રમ્પે હોર્મુઝની ખાડીને બ્લૉક કરવાની ધમકી પણ આપી છે અને કહ્યું છે કે, અમેરિકાનું સૈન્ય તરત 'સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝમાં આવવા અથવા જવાની કોશિશ કરનારા તમામ જહાજોને બ્લૉક કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે.' ટ્રમ્પે ટ્રૂથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે, 'કોઈપણ સમયે, આપણને બધાને અંદર જવાની પરવાનગી છે, બધાને બહાર આવવાની પરવાની છે'ના આધારે પહોંચીશું, પણ ઈરાને એવું થવા ન દીધું.'

તેમણે આગળ કહ્યું કે, 'મેં અમારી નેવીને આંતરરાષ્ટ્રીય જળક્ષેત્રમાં તે તમામ જહાજોને શોધવા અને રોકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેણે ઈરાનને ટોલ આપ્યો છે, જો કોઈ ગેરકાયદેસર ટોલ આપે છે તેને દરિયામાં સુરક્ષિત રસ્તો નહીં મળે.'

