'અમે ઇરાન સાથે વાતચીત કરવા તૈયાર પણ તે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા ઇચ્છતા નથી': ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

ઇરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ટ્રમ્પની વાતને નકારી કાઢતા કહ્યું કે ઈરાનને અમેરિકા સાથે વાતચીતમાં રસ નથી.

એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
Published : March 16, 2026 at 8:44 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, યુદ્ધ ત્રીજા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી રહ્યો છે ત્યારે અમેરિકા ઇરાન સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે, પરંતુ તેહરાન તેને સમાપ્ત કરવા માટે તૈયાર નથી. જ્યારે પત્રકારોએ ટ્રમ્પને પૂછ્યું, "શું આ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે કોઇ કૂટનીતિક પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે-જે મિડલ ઇસ્ટમાં ફેલાઇ ગયું છે અને વૈશ્વિક બજારમાં ઉથલ-પાથલ મચેલી છે. ટ્રમ્પે એરફોર્સ વનમાં સવાર પત્રકારોને જણાવ્યું, "હાં, અમે તેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ."જોકે, તેમણે આ વાતચીત વિશે કોઇ જાણકારી આપી નહતી.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "પરંતુ મને નથી લાગતું કે તેઓ તૈયાર છે, તેઓ ખૂબ નજીક આવી રહ્યા છે." ઇરાનના વિદેશ મંત્રીએ અગાઉ ઇનકાર કર્યો હતો કે અમેરિકા સાથે કોઇ વાતચીત થઇ રહી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, તેમને ખાતરી નથી કે તેઓ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે કોઇ ડીલ કરવા માંગે છે. કારણ કે સૌ પ્રથમ તો કોઇને ખબર પણ નથી કે તમે કોની સાથે વાત કરી રહ્યા છો, કારણ કે તેમના મોટાભાગનું નેતૃત્ત્વ માર્યું ગયું છે."

ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, અલી ખામેનેઇ અને ડઝનબંધ અન્ય ઇરાની અધિકારીઓ 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલાના પ્રથમ દિવસે જ માર્યા ગયા હતા. જોકે, ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે, "તેઓ કોઇ સમજૂતિ માટે ઘણા ઉત્સુક છે." વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ ટ્રમ્પની વાતને ફગાવતા કહ્યું કે, ઇરાનને અમેરિકા સાથે વાતચીતમાં રસ નથી.

અરાઘચીએ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં CBSના કાર્યક્રમ "ફેસ ધ નેશન"ને જણાવ્યું, "અમે સ્થિર અને મજબૂત છીએ. અમે માત્ર અમારા લોકોની રક્ષા કરી રહ્યા છીએ. "અમને એવું કોઇ કારણ જોવા મળતું નથી, અમેરિકા સાથે વાત કેમ કરવી જોઇએ, કારણ કે જ્યારે તેમણે અમારા પર હુમલો કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો ત્યારે પણ અમે તેમની સાથે વાત જ કરી રહ્યા હતા. અમેરિકનો સાથે વાત કરવાનો કોઇ સારો અનુભવ નથી."

