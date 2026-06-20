'ફરીવાર મિત્ર બનવા માગે છે', ટ્રમ્પે ફરી ઈટાલિયન PM મેલોની પર કર્યો શાબ્દિક હુમલો
ઇટાલીના વડાં પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનને ફગાવી દીધા બાદ, ટ્રમ્પે તેમના પર પ્રહાર કર્યા છે
Published : June 20, 2026 at 11:01 PM IST
વોશિંગ્ટન: ફ્રાન્સમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી G7 સમિટમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇટાલીના વડાંપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની મળ્યા હતા. આ ગ્લોબલ સમિટમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ હાજરી આપી હતી.
ફ્રાન્સમાં સમિટના સમાપન પછી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને જ્યોર્જિયા મેલોનીના ફોટો ખેંચાવવાના પ્રસંગ અંગે વિવાદ ઊભો થયો છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઇટાલીના વડાંપ્રધાને તેમને સાથે ફોટોગ્રાફ લેવા આજીજી કરી હતી.
'તે ફરીથી મિત્ર બનવા માંગે છે'
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ, જ્યોર્જિયા મેલોનીએ શુક્રવાર, 19 જૂનના રોજ સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડિયો શેર કર્યો, જેમાં ટ્રમ્પના તમામ દાવાઓને ફગાવી દીધા અને કહ્યું, "મેં કે ઇટાલીએ ક્યારેય કોઈની પાસે ભીખ માગી નથી."
દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરી છે, જેમાં દાવો કર્યો છે કે જ્યોર્જિયા મેલોની તેમની સાથે ફરીથી મિત્ર બનવા માંગે છે.
'મેલોનીએ વારંવાર ફોટો પડાવવા કહ્યું'
એટલું જ નહીં, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું, "ફ્રાન્સમાં G-7 મીટિંગ દરમિયાન, ઇટાલીના વડાં પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ વારંવાર મારી સાથે તેમનો ફોટો ખેંચાવવા વિનંતી કરી."
ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઇટાલીમાં તેમની લોકપ્રિયતા ઘટી રહી છે - કદાચ એટલા માટે કે જ્યારે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો મેળવવા અથવા બનાવવાથી રોકવાની વાત આવી ત્યારે તેમણે અમેરિકા સાથે ઊભા રહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો (જોકે નાટોએ પણ એવું જ કર્યું હતું!)."
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે ઉમેર્યું હતું કે, "તેમણે અમને ઇટાલીના લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપ્સ અથવા રન-વેનો ઉપયોગ પણ કરવા દીધો ન હતો, જેના કારણે મોટી લૉજિસ્ટિકલ મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હતી અને આ ત્યારે બન્યું જ્યારે યુએસ ઇટાલી અને અન્ય તથાકતિત નાટો સહિયોગીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વાર્ષિક અબજો ડોલર ખર્ચ કરે છે."
ટ્રમ્પે આગળ કહ્યું, "હવે જ્યારે અમેરિકાએ ઈરાનને લશ્કરી રીતે હરાવ્યું છે, ત્યારે તે તેની લોકપ્રિયતા વધારવા માટે ફરીથી મિત્ર બનવા માંગે છે. ના, આભાર!"
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