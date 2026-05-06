ટ્રમ્પની ઘોષણા: થોડા સમય માટે 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ' સ્થગિત, નાકાબંધી યથાવત

ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે પાકિસ્તાનની વિનંતી પર 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ' અટકાવવામાં આવ્યો; ઈરાનમાં લશ્કરી નિર્માણ અને સંભવિત કરારને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 5:50 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે (સ્થાનિક સમય) 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ'ને હંગામી ધોરણે સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી. સાથે જ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ઈરાની બંદરો પર નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ'નો ઉદ્દેશ્ય ખાડીમાં વધતા પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા વાણિજ્યિક જહાજોને આ વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ કરવાનો છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, આ નિર્ણય પાકિસ્તાનની વિનંતીને પગલે લેવામાં આવ્યો છે, જે વોશિંગ્ટન, તેહરાન અને અન્ય રાષ્ટ્રો વચ્ચે શાંતિ કરાર માટે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે વધુમાં દાવો કર્યો કે, આ નિર્ણય ઈરાન વિરુદ્ધ ઝુંબેશ દરમિયાન મેળવેલા નોંધપાત્ર લશ્કરી ફાયદા તેમજ ઈરાની પ્રતિનિધિઓ સાથે સંભવિત કરાર તરફ પ્રાપ્ત પ્રગતિને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.

અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ વિરામ તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચેના કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "પાકિસ્તાન અને અન્ય રાષ્ટ્રોની વિનંતીઓના આધારે અને ઈરાન વિરુદ્ધ ઝુંબેશ દરમિયાન અમે પ્રાપ્ત કરેલી જબરદસ્ત લશ્કરી સફળતા તેમજ ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ સાથે વ્યાપક અને અંતિમ કરાર તરફ થયેલી નોંધપાત્ર પ્રગતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમે પરસ્પર આ વ્યવસ્થા માટે સંમત થયા છીએ, જ્યારે નાકાબંધી સંપૂર્ણપણે અમલમાં રહેશે."

'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ' (હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવર સંબંધિત) ને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવશે જેથી કોઈ કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય અને તેના પર હસ્તાક્ષર કરી શકાય કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ' ની જાહેરાત કરી.

આ પહેલનો હેતુ ગલ્ફમાં વધતા પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા વાણિજ્યિક જહાજોને મદદ કરવાનો છે. ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પછીની પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વભરના રાષ્ટ્રોએ આ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગમાંથી તેમના જહાજોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે યુએસ સહાયની વિનંતી કરી છે.

સોમવારે, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) ના દળોએ આ મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કોરિડોરમાંથી સુરક્ષિત રીતે નેવિગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા વેપારી જહાજોને મદદ કરવા માટે 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ' હેઠળ એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના એક નિવેદન અનુસાર, યુએસ સૈન્ય ગાઇડેડ-મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર્સ, 100 થી વધુ જમીન અને સમુદ્ર આધારિત વિમાનો, મલ્ટી-ડોમેન માનવરહિત પ્લેટફોર્મ અને 15,000 સેવા સભ્યોની તૈનાતી દ્વારા આ ઓપરેશનને સમર્થન આપશે.

સંપાદકની પસંદ

