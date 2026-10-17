ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયન તેલ અને ગેસ ખરીદવા પર અમેરિકન પ્રતિબંધોને હટાવ્યા
તાજેતરમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકાએ ઊર્જા કિંમતોને ઓછી કરવા માટે રશિયા પાસેથી ડીઝલ ખરીદવા પર સંમતિ દર્શાવી છે.
Published : October 17, 2026 at 11:27 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક કાર્યકારી આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે જેનાથી રશિયન અર્થવ્યવસ્થાને નિશાન બનાવનારા એક વ્યાપક નવા પ્રતિબંધ પેકેજ પર રોક લાગી ગઇ છે. ટ્રમ્પના આ પગલાથી રશિયા પાસેથી ઓઇલ અને ગેસ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ હટી ગયા છે. બીજા દેશ પણ હવે રશિયા પાસેથી ઓઇલ ખરીદી શકશે.
સ્થાનિક સમય અનુસાર, શુક્રવાર સાંજે જાહેર એક્ઝીક્યુટિવ ઓર્ડરમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું ગ્રેહામ એક્ટ હેઠળ લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધો, મનાઇઓ અને ડ્યૂટીને લાગુ કરવાની છૂટ આપી રહ્યો છું."
ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે કોંગ્રેસને એક પ્રમાણપત્ર સોપી દીધુ છે કે આ સમયે આ રીતની છૂટ આપવી અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય હિતમાં છે.
લિંડસે ઓ ગ્રેહામ સેંક્શનિંગ રશિયા અને ઇરાન એક્ટે ટ્રમ્પને મોસ્કો પર વ્યાપક પ્રતિબંધ લગાવવા અને રશિયન ઓઇલ તથા ગેસની દુનિયાના સૌથી મોટા ખરીદદાર (ચીન અને ભારત સામેલ છે) પર ભારે ટેરિફ લગાવવાનો અધિકાર આપ્યો હતો.
ટ્રમ્પે ગયા મહિને આ કાયદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. દક્ષિણ કેરોલિનાના સ્વર્ગીય સીનેટર લિંડસે ગ્રેહામના નામ પર રાખવામાં આવેલા આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય યૂક્રેન વિરૂદ્ધ યુદ્ધ પર ભાર મુકનારા નાણાકીય સંસાધનોના પ્રવાહ પર ઝડપથી રોકવાનો હતો.
આ પગલું ટ્રમ્પના તે ચોંકાવનારા નિવેદનના એક અઠવાડિયા બાદ આવ્યું હતું જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, અમેરિકાએ વૈશ્વિક ઊર્જાની કિંમતોને ઓછી કરવાના પ્રાસમાં રશિયા પાસેથી ડીઝલ ખરીદવા પર સંમતિ વ્યક્ત કરી છે, ભલે તેનાથી રશિયા સાથે યુદ્ધમાં યૂક્રેનને સંભવિત રીતે નુકસાન થઇ શકે છે.
ગ્રેહામના અચાનક મોત બાદ પ્રતિનિધિ સભા અને સીનેટમાં બહુમત સાથે તાજેતરમાં પસાર થયેલા બિલ પર ટ્રમ્પ તંત્ર મોટાભાગે ચુપ રહ્યું છે- યૂક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કીએ સાંસદોને તેને આગળ વધારવાનો આગ્રહ કર્યો હતો.
ટ્રમ્પનું આ નવું પગલું રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ગયા અઠવાડિયે સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી જાહેરાત બાદ આવ્યું છે જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે એક ફોન કોલ પર તેમની સંમતિ બની છે અને આ વાતચીતમાં રશિયામાં પ્લેગના એક શંકાસ્પદ કેસ પર ચર્ચા થવાની આશા હતી.
તેની જગ્યાએ, ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે રશિયા તરત 300,000 ટનથી વધુ ડીઝલનો પુરવઠો પુરો પાડશે અને તે બાદ નવેમ્બરમાં વધારાનો 500,000 ટન અને તે બાદ 1 મિલિયન ટનનો પુરવઠો પુરો પાડશે. તેમણે લખ્યુ કે રશિયા તે બાદ ઓછા સમયની અંદર વધારાનો 3 મિલિયન ટન ડીઝલની ડિલીવરી કરશે.
આ ઉપાય સીનેટર ડાર્લિન ગ્રેહામના અભિયાનનો એક મુખ્ય ભાગ બની ગયો હતો. તે સ્વર્ગીય સીનેટરની બહેન છે, જેને તેમને વર્તમાન કાર્યકાળના બાકી રહેલા મહિનાની સેવા માટે નિયુક્ત કરવાામં આવી છે અને તે સીનેટમાં સ્થાયી રીતે તેમની જગ્યા લેવા માટે ચૂંટણી પમ લડી રહી છે.
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ડેમોક્રેટિક ઉમેદવાર એની એન્ડ્ર્યૂઝ સાથે એક ડિબેટમાં ડાર્લિન ગ્રેહામે જણાવ્યું હતું કે તેમણે આ પગલાને પાસ કરાવવામાં મદદ કરવા પર ગર્વ છે પરંતુ તેમણે માન્યું કે તેને લાગુ કરવો રાષ્ટ્રપતિના અધિકાર ક્ષેત્રમાં છે.
ડાર્લિન ગ્રેહામને ટ્રમ્પનું સમર્થન છે અને આશા છે કે તે આગામી અઠવાડિયે સાઉથ કેરોલિનામાં ટ્રમ્પ સાથે પ્રચાર અભિયાન કરશે.
ગ્રેહામે કોલંબિયામાં એક ચર્ચા દરમિયાન જણાવ્યું હતું, "આ રાષ્ટ્રપતિ એવા સાધન આપે છે જેનો ઉપયોગ તે ઇચ્છે તો આર્થિક પ્રતિબંધોના માધ્યમથી યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે કરી શકે છે. તો આ તેમના પર નિર્ભર કરે છે કે તે તેનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે કે નથી માંગતા અથવા તે કોઇ અન્ય વસ્તુનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે પરંતુ મને લાગે છે કે તેનો ઉદ્દેશ્ય ગેસ (પેટ્રોલ)ની કિંમત ઓછી કરવા અને અંતે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાનો છે. જ્યારે યુદ્ધ સમાપ્ત થશે તો ગેસની કિંમતો ઘટી જશે."
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