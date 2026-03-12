ટ્રમ્પે ભારત-ચીન સહિત 16 દેશો વિરૂદ્ધ ટ્રેડને લઇને શરૂ કરી તપાસ, ટેરિફને લઇને જોરદાર તૈયારી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત-ચીન સહિત 16 દેશો સામે ટેરિફને લઇને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
વોશિંગ્ટન: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તંત્રએ ભારત,ચીન અને બાંગ્લાદેશ સહિત 16 મોટા ટ્રેડિંગ પાર્ટનર્સના કથિત 'અનફેયર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસ'ની નવી તપાસ શરૂ કરી છે. આ પગલાનો અર્થ ગયા મહિને અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટના તે ચુકાદા બાદ ટેરિફ પ્રેશરને ફરી લાગુ કરવાનો છે જેમાં ટેરિફને ગેરકાયદેસર ગણાવવામાં આવ્યો હતો.
આ પૂછપરછ 1974ના ટ્રેડ એક્ટના 'સેક્શન 301' હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે. આ કાયદો અમેરિકન ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવને તે દેશ વિરૂદ્ધ ટેરિફ અથવા બીજી સજા આપનારી કાર્યવાહી કરવાનો અધિકાર આપે છે જે ખોટા ટ્રેડ પ્રેક્ટિસનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે.
અમેરિકન ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જેમીસન ગ્રીરે જણાવ્યું હતું કે તપાસના પરિણામમાં આવતા ઉનાળા સુધી ચીન, યુરોપિયન યુનિયન, ભારત, જાપાન, સાઉથ કોરિયા અને મેક્સિકો પર નવા ટેરિફ લગાવવામાં આવી શકે છે. 'એક્સેસ કેપેસિટી' તપાસ કેટલાક બીજા પાટનર્સ સુધી ફેલાયેલી છે જેમાં તાઇવાન, વિયેતનામ, થાઇલેન્ડ, મલેશિયા, કંબોડિયા, સિંગાપુર, ઇન્ડોનેશિયા, બાંગ્લાદેશ, સ્વિત્ઝર્લેન્ડ અને નોર્વે સામેલ છે. ખાસ વાત આ છે કે કેનેડા, જે અમેરિકાનો બીજો સૌથી મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે, તેને લિસ્ટમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે.
ગ્રીરે એક કોન્ફરન્સ કોલ દરમિયાન રિપોર્ટ્સને જણાવ્યું કે તપાસ તે ઇકોનોમી પર ફોકસ કરશે જેના વિશે અમારી પાસે પુરાવા છે કે તેમાં અલગ અલગ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં સ્ટ્રક્ચરલ વધુ કેપેસિટી અને પ્રોડક્શન બતાવી રહ્યું છે જેમ કે સતત ટ્રેડ સરપ્લસ અથવા ઓછો ઉપયોગ થયેલી અથવા વગર ઉપયોગ થયેલી કેપેસિટી.
કેપેસિટી તપાસ સિવાય ગ્રીરે જાહેરાત કરી હતી કે તે ગુરૂવારે સેક્શન 301 હેઠળ અલગ તપાસ શરૂ કરશે. આ બીજી તપાસનો અર્થ બળજબરી મજૂરીથી બનેલી પ્રોડક્ટને અમેરિકા ઇમ્પોર્ટ કરતા રોકવાનો છે અને તેના 60થી વધુ દેશોને કવર કરવાની આશા છે.
જોકે, અમેરિકાએ પહેલા ઉઇગર બળજબરી મજૂરી પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ ચીનના શિનજિયાંગ વિસ્તારમાંથી સોલર પેનલ અને બીજી વસ્તુઓને ટાર્ગેટ કરી છે પરંતુ આ નવી તપાસ આવા પ્રતિબંધોને બીજા દેશો સુધી વધારી શકે છે. ગ્રીરે ઇચ્છા વ્યક્ત કરી કે ઇન્ટરનેશનલ પાર્ટનર્સ પણ બળજબરી મજૂરીવાળા સામાન વિરૂદ્ધ આ રીતના પ્રતિબંધ અપનાવે અને લગભગ એક સદી જૂના ટ્રેડ કાયદાના સ્ટેન્ડર્ડનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
વોશિંગ્ટને સતત આરોપ લગાવ્યો છે કે ચીની અધિકારીઓએ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં જાતીય ઉઇગર અને બીજા મુસ્લિમ ગ્રુપ માટે લેબર કેમ્પ બનાવ્યા છે. જોકે, બેઇજિંગ ખરાબ વ્યવહારના કોઇ પણ દાવાનો ઇનકાર કરતું રહ્યું છે.
ગ્રીરનું કહેવું છે કે તેમનો ડિપાર્ટમેન્ટ ટ્રમ્પ દ્વારા ફેબ્રુઆરીના અંતમાં લગાવવામાં આવેલા ટેમ્પરરી ટેરિફના આ જુલાઇમાં સમાપ્ત થયા પહેલા સેક્શન 301ની તપાસ જેમાં કોઇ પણ પ્રસ્તાવિત ઉપાય સામેલ છે, પુરી કરવા માંગે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના 20 ફેબ્રુઆરીના ગ્લોબલ ટેરિફ સમાપ્ત કરવાના નિર્ણય બાદ ટ્રમ્પે 150 દિવસના સમય માટે 10 ટકા ટેરિફ લાગુ કરવા માટે 1974ના ટ્રેડ એક્ટના સેક્શન 122નો ઉપયોગ કર્યો છે.
કેપેસિટી તપાસની ટાઇમલાઇન ઝડપી બનશે જેમાં 15 એપ્રિલ સુધી પબ્લિક ફીડબેકનું સ્વાગત કરવામાં આવશે અને લગભગ 5 મેએ પબ્લિક હિયરિંગ નક્કી છે. આ કાર્યવાહી ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશનને એક 'વિશ્વાસપાત્ર ટેરિફ ખતરો' ફરી બનાવવાની એક રીત આપે છે જેથી આ પાક્કુ થઇ શકે કે ટ્રેડિંગ પાર્ટનર વાતચીતની ટેબલ પર બન્યા રહે.
આ સ્ટ્રેટેજી તે ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટને લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે જે મૂળ રીતે ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ હેઠળ પહેલા લગાવવામાં આવેલા ઉંચા રેટને ઓછો કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા. ગ્રીરે કહ્યું કે તે ઉપાયોની લાંબા સમય સુધી રાહ જોવાતી અને તેમાં ઇન્ટરનેશનલ પાર્ટનરને ઝટકો ના લાગવો જોઇએ, તેમણે દેશોને પોતાના વર્તમાન એગ્રીમેન્ટને માનવાની અપીલ કરી છે. જોકે, તેમણે આ વાતની ગેરંટી નથી આપી કે આમ કરવાતી તે તમામ નવા સેક્શન 301 ટેરિફથી બચી જશે.
પ્રેસિડેન્ટના પાક્કા ઇરાદા પર ભાર આપતા ગ્રીરે જણાવ્યું કે ટ્રમ્પ 'ખોટી ટ્રેડિંગ રીત સામે લડવાનો કોઇ રસ્તો કાઢશે. તે આપણા ટ્રેડ ડેફિસિટને ઓછો કરવાનો કોઇ રસ્તો કાઢી લેશે. તે અમેરિકન મેન્યુફેક્ચરિંગને બચાવવાનો કોઇ રસ્તો કાઢી લેશે. અમારી પાસે આમ કરવા માટે ઘણી રીતો છે.'
