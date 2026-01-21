ETV Bharat / international

'ગ્રીનલેન્ડને માત્ર અમેરિકા બચાવી શકે છે', દાવોસમાં બોલ્યા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

દાવોદમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પે ગ્રીનલેન્ડ મળવવા માટે તાત્કાલિક વાતચીતની માંગ કરી.

દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમને સંબોધતા ટ્રમ્પ
દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમને સંબોધતા ટ્રમ્પ (AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 10:10 PM IST

3 Min Read
દાવોસ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમને સંબોધિત કરીને ગ્રીનલેન્ડ હસ્તગત કરવાના મુદ્દા અને તેમની અમેરિકા ફર્સ્ટ નીતિ પર ચર્ચા કરી. ટ્રમ્પે બુધવારે વોશિંગ્ટનના ગ્રીનલેન્ડ જોડાણ પર તાત્કાલિક વાટાઘાટો કરવાની હાકલ કરી અને નાટો સાથી ડેનમાર્ક પાસેથી સ્વાયત્ત પ્રદેશનું નિયંત્રણ છીનવી લેવાના તેમના પ્રયાસોને ફરીથી શરૂ કર્યા.

ફક્ત અમેરિકા જ ગ્રીનલેન્ડનું રક્ષણ કરી શકે છે, ટ્રમ્પે કહ્યું

"ફક્ત અમેરિકા જ આ વિશાળ ભૂમિ, બરફના આ વિશાળ ટુકડાનું રક્ષણ કરી શકે છે, તેનો વિકાસ કરી શકે છે અને તેને સુધારી શકે છે," ટ્રમ્પે દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં કહ્યું. એટલા માટે તેઓ ગ્રીનલેન્ડના યુએસ સંપાદન અંગે ફરી એકવાર ચર્ચા કરવા માટે તાત્કાલિક વાટાઘાટો ઇચ્છે છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેઓ વોશિંગ્ટનના સાથી ડેનમાર્કના સ્વાયત્ત પ્રદેશ ગ્રીનલેન્ડને નિયંત્રિત કરવા માટે બળનો ઉપયોગ કરશે નહીં. તેમણે ભાર મૂક્યો કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેની "માલિકી" લેવી જોઈએ. તેમણે ગ્રીનલેન્ડ વિશે દાવોસમાં એક સમિટમાં વિશ્વ નેતાઓને કહ્યું કે, લોકો વિચારે છે કે તેઓ બળનો ઉપયોગ કરશે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, યુએસ પાસે "અજેય શક્તિ" છે, પરંતુ તે ડેનમાર્કથી આર્ક્ટિક ટાપુ છીનવી લેવા માટે તેનો ઉપયોગ કરશે નહીં.

"અમે બળનો ઉપયોગ કરીશું નહીં," ટ્રમ્પે કહ્યું
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "તેમને બળનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી. તેઓ બળનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, અને તેઓ બળનો ઉપયોગ કરશે નહીં." ટ્રમ્પે ઉમેર્યું કે, યુ.એસ. અમેરિકાના લોકો તેમને ચૂંટવાથી ખૂબ ખુશ છે. તેમણે કહ્યું, "બે વર્ષ પહેલાં, અમે એક મૃત દેશ હતા, પરંતુ હવે અમે ફરીથી જીવંત છીએ." ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ગ્રીનલેન્ડને બચાવ્યું અને ડેનમાર્કને આપ્યું, ત્યારે અમે મજબૂત હતા, પરંતુ હવે અમે ઘણા મજબૂત છીએ.

ડેનમાર્ક પાસે કયા વિકલ્પો છે, ટ્રમ્પે જણાવ્યું
તેમણે કહ્યું કે, ડેનમાર્ક પાસે એક વિકલ્પ છે. જો ડેનમાર્ક હા કહે, તો તે આભારી રહેશે. જો તે ના કહે, તો તે તેને યાદ રાખશે. તેમણે કહ્યું, "એક મજબૂત અને સુરક્ષિત અમેરિકા એટલે મજબૂત નાટો." જોકે, ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડથી લઈને ટેરિફ અને અર્થતંત્ર સુધી અનેક મોરચે યુરોપની ટીકા કરતા કહ્યું કે, તે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યું નથી. જોકે, ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમને નાટો પાસેથી કંઈ મળતું નથી. તેઓ ફક્ત ગ્રીનલેન્ડની માલિકીની માંગ કરી રહ્યા છે."

દાવોસમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે, કેનેડા અમેરિકાના કારણે જીત્યું છે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેનેડા પર નિશાન સાધ્યું, કહ્યું કે, તેણે વોશિંગ્ટનના આભારી રહેવું જોઈએ. આ વાત વડા પ્રધાન માર્ક કાર્નીના અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળની વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં તિરાડની ચેતવણી આપવાના એક દિવસ બાદ કહેવામાં આવી.

વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં કાર્નીના ભાષણ અંગે, ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમણે વડા પ્રધાન કાર્નેને જોયા... તેઓ એટલા આભારી નહોતા." દાવોસમાં પ્રેક્ષકોએ ઉભા થઈને તાળીઓ પાડી. ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, "કેનેડા અમેરિકાના કારણે જીત્યું. માર્ક, આગલી વખતે જ્યારે તમે નિવેદન આપો ત્યારે આ યાદ રાખો."

ગ્રિનલેન્ડ પર નિયંત્રણ મેળવવાનો ટ્રમ્પનો પ્રયાસ, જેના વિશે તેમણે કહ્યું કે, આ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જરૂરી છે, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં તેમનું ભાષણ છવાયેલું રહ્યું.

દાવોસની બેઠક કેમ ફીકી રહી?
ખનિજ સમૃદ્ધ ગ્રીનલેન્ડ વિશે ટ્રમ્પના દાવાઓએ દાવોસ બેઠકને સંપૂર્ણપણે ફીકી કરી દીધી. ટ્રમ્પ નિર્ધારિત સમય કરતાં લગભગ બે કલાક મોડા પહોંચ્યા. આનું કારણ એ હતું કે વીજળીની સમસ્યાને કારણે એર ફોર્સ વનને વોશિંગ્ટન પાછા ફરવા અને વિમાનો બદલવાની ફરજ પડી.

દરમિયાન, ટ્રમ્પ સામે ગુસ્સો દર્શાવવા માટે, પર્વતથી ઘેરાયેલા દાવોસ ઉપર આખી રાત બરફમાં "નો કિંગ્સ" શબ્દો કોતરવામાં આવ્યા હતા, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના વિરોધના નારાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. યુરોપ અને કેનેડાએ અગાઉ ગ્રીનલેન્ડમાં ટ્રમ્પની પ્રાદેશિક મહત્વાકાંક્ષાઓથી યુએસ-નેતૃત્વ હેઠળની વૈશ્વિક વ્યવસ્થા માટે ખતરો તરીકે જે જુએ છે તેનો વિરોધ કર્યો છે.

