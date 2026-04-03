અમેરિકાનો મોટો નિર્ણય: પેટેન્ટ દવાઓ પર 100% ટેરિફ લાગુ, ભારતીય-ચીન સહિત દુનિયાભરમાં હડકંપ
એક સત્તાવાર ઘોષણામાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, જે રીતે વિદેશી દવાઓ અને તેનો કાચા માલ યુ.એસ.માં આયાત થાય છે તે દેશની સુરક્ષા માટે ખતરો છે
Published : April 3, 2026 at 4:55 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક ઐતિહાસિક અને મોટો નિર્ણય લેતા ઈમ્પોર્ટેડ 'પેટન્ટ દવાઓ' પર 100 ટકા સુધીના ટેરિફ લાદવાની જાહેરાત કરી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ પગલા પાછળના મુખ્ય કારણો 'રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા' અને વિદેશી સપ્લાય ચેઇન પર વધુ પડતી નિર્ભરતા ગણાવી છે.
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો હવાલો
ગુરુવારે જારી કરાયેલી એક સત્તાવાર ઘોષણામાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, જે રીતે વિદેશી દવાઓ અને તેમના કાચા માલ (API) હાલમાં યુ.એસ.માં આયાત કરવામાં આવી રહ્યા છે તે દેશની સુરક્ષા માટે ખતરો છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે લાઈફ સેવિંગ મેડિસિન્સ માટે અન્ય રાષ્ટ્રો પર આધાર રાખવાથી યુદ્ધ અથવા વૈશ્વિક કટોકટી દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નબળું પડી શકે છે. આ નિર્ણય 'ટ્રેડ એક્સપાન્સન એક્ટ' ની કલમ 232 હેઠળ લેવામાં આવ્યો છે, જે અગાઉ સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ પર ટેરિફ લાદવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી જોગવાઈ હતી.
કોને મુક્તિ મળી અને કોને નહિ?
આ નવા આદેશ મુજબ, મોટાભાગની પેટન્ટ દવાઓ પર 100% ભારે ટેરિફ વસૂલવામાં આવશે. જો કે, અમુક ચોક્કસ શ્રેણીઓ અને દેશોને રાહત આપવામાં આવી છે:
જેનેરિક દવાઓ: સામાન્ય જનતાને રાહત આપતી, જેનેરિક દવાઓ અને બાયોસિમિલર્સને હાલમાં આ ટેરિફમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
મૈત્રીપૂર્ણ રાષ્ટ્રો: યુરોપિયન યુનિયન (EU), જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાંથી આવતી દવાઓ પર ફક્ત 15% ના ટેરિફ લાગશે.
વિશિષ્ટ સારવાર: દુર્લભ રોગો, ન્યુક્લિયર મેડિસિન અને જીન થેરાપી માટેની દવાઓને સંપૂર્ણ મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
ભારત અને ચીન પર અસર
ભારત અને ચીન દુનિયામાં દવાઓના કાચા માલ (API) અને જેનેરિક દવાઓના સૌથી મોટા ઉત્પાદકો છે. જોકે હાલમાં જેનેરિક દવાઓને રાહત આપવામાં આવી છે પણ નિષ્ણાતો માને છે કે જો ભવિષ્યમાં આ ટેરિફનો વ્યાપ વિસ્તરે તો તેની ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ પર ઊંડી અસર પડી શકે છે. હાલમાં, આ નિર્ણય મુખ્યત્વે મોટી મલ્ટિ-નેશનલ કંપનીઓને અસર કરશે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર તેમની પેટન્ટ દવાઓનું ઉત્પાદન કરે છે.
'મેક ઇન અમેરિકા' પર ભાર
યુએસ વેપાર પ્રતિનિધિ જેમીસન ગ્રીરે જણાવ્યું હતું કે, આ નીતિનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત ટેક્સ વસૂલવાનો નથી, પરંતુ કંપનીઓને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઉત્પાદન પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. જે કંપનીઓ તેમના મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સને યુએસમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે તેમના પર શરૂઆતના ચાર વર્ષ માટે 20% ઘટાડેલો ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવશે.
આ નવી વ્યવસ્થા 31 જુલાઈ, 2026થી તબક્કાવાર રીતે લાગુ કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી વૈશ્વિક ફાર્માસ્યુટિકલ બજારમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવવાની અપેક્ષા છે અને આવનારા દિવસોમાં દવાના ભાવમાં અસ્થિરતા જોવા મળી શકે છે.
