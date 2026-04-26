કોરસ્પોન્ડન્ટ્સ ડિનરમાં ગોળીબાર પર ટ્રમ્પનું પ્રથમ નિવેદન, કહ્યું- આ મને ઇરાનમાં યુદ્ધ જીતતા નહીં રોકે
ફાયરિંગની ઘટના પર ટ્રમ્પે જણાવ્યું, 'આ અપ્રત્યાશિત હતું પરંતુ સીક્રેટ સર્વિસ અને લો એન્ફોર્સમેન્ટે ઝડપથી એક્શન લીધુ હતું.
Published : April 26, 2026 at 1:22 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસ કોરસ્પોન્ડન્ટ્સ ડિનરમાં ફાયરિંગની ઘટના દરમિયાન સિક્યુરિટી અધિકારીઓના તરત જવાબ આપવાની પ્રશંસા કરી છે. સાથે જ પેન્સિલવેનિયા અને ફ્લોરિડામાં તેમની પર થયેલી ગત હત્યાના પ્રયાસને પણ યાદ કર્યું હતું. આ હુમલા બાદ પત્રકાર પરિષદમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, આ હુમલો મને ઇરાનમાં યુદ્ધ જીતતા રોકી નહીં શકે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, 'લો એન્ફોર્સમેન્ટ અને ડીસી પોલીસે મેયર સાથે વાત કરી છે. તમે હુમલાખોરને અલગ અલગ પોઝિશનમાં જુવો છો પરંતુ તમે હુમલાખોરને પુરી રીતે શાંત અને કંટ્રોલમાં પણ જોવા માંગો છો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં આ પ્રથમ વખત નથી જ્યારે અમારા રિપબ્લિક પર એક સંભવિત હત્યારાએ હુમલો કર્યો છે. બે વર્ષ કરતા પણ ઓછા સમય પહેલા બટલર, પેન્સિલવેનિયામાં હત્યા કરવા માંગતો હતો અને તેના કેટલાક મહિના બાદ ફ્લોરિડાના પામ બીચમાં અમે નજીક આવી ગયા હતા. લો એન્ફોર્સમેન્ટે સાચે જ ફરી ઘણુ સારૂ કામ કર્યું છે.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked for a message that he wants to give to the world, US President Donald Trump says, " ...we have the greatest security in history. if you have a whack job that's got a brain, but it's a little… pic.twitter.com/r2skohb4gl— ANI (@ANI) April 26, 2026
13 જુલાઇ, 2024એ પેન્સિલવેનિયાના બટલરમાં એક કેમ્પેઇન રેલીમાં એક વ્યક્તિએ ટ્રમ્પની હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 22 ફેબ્રુઆરીએ વધુ એક ઘટનામાં એક હથિયારધારી વ્યક્તિને સીક્રેટ સર્વિસના લોકો સહિત લો એન્ફોર્સમેન્ટ અધિકારીઓએ ગોળી મારીને ઠાર માર્યો હતો, જ્યારે તે ફ્લોરિડાના પામ બીચમાં ટ્રમ્પના ઘર માર-એ-લોકોના સુરક્ષિત સ્થળે ઘુસી ગયો હતો. તાજેતરની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા ટ્રમપે ફાયરિંગને અચાનક બનેલી ઘટના ગણાવી છે અને કહ્યું કે સુરક્ષાદળોએ એક હથિયારધારી માણસને ઠાર માર્યો છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, આ અપ્રત્યાશિત હતુ પરંતુ સીક્રેટ સર્વીસ અને લો એન્ફોર્સમેન્ટે ઝડપથી એક્શન લીધુ. એક વ્યક્તિ કેટલાક હથિયાર સાથે સિક્યુરિટી ચેકપોઇન્ટમાં ઘુસી ગયો હતો અને તેને સીક્રેટ સર્વિસના કેટલાક બહાદુર સભ્યોએ પકડી લીધો હતો.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | US President Donald Trump says, " we're not the only country. you look at the great violence in all countries. i was talking to somebody from another country today, and they have numerous assassinations… pic.twitter.com/t6P6IoLavV— ANI (@ANI) April 26, 2026
તેમણે ઝડપથી એક્શન લીધુ અને અત્યારે ટ્રાન્સપેરેન્સી અને ક્લેરિટી માટે, મે તેને જાહેર કરવાનો ઓર્ડર આપ્યો છે. એક ટેપ જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં આ ગુંડાની હિંસા બતાવવામાં આવી છે જેને આપણા કોન્સ્ટિટ્યૂશન પર હુમલો કર્યો અને એમ પણ જણાવાયું છે કે સીક્રેટ સર્વિસ અને લો એન્ફોર્સમેન્ટે આપણા દેશ માટે કેટલું ઝડપથી એક્શન લીધુ છે.
આ સિવાય અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ CCTV વીડિયો ફૂટેજ પણ શેર કર્યા છે જેમાં વ્હાઇટ હાઉસ કોરસ્પોન્ડન્ટ ડિનરની જગ્યાએ શૂટરની એન્ટ્રી દેખાઇ રહી છે. સાથે જ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવેલા સસ્પેક્ટની તસવીરો પણ છે. ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે સિક્યુરિટી બ્રીચની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને ઘટનાક્રમ જણાવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે એક હથિયારધારી વ્યક્તિએ જગ્યામાં ઘુસવાનો બળજબરી પ્રયાસ કર્યો હતો અને બાદમાં સિક્યુરિટીએ તેને રોકી દીધો હતો.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked whether this firing could be politically motivated, US President Donald Trump says, " all violence, i'm concerned about everything. but i can't be so concerned that you can't function. i'm… pic.twitter.com/OQnEMlgHAs— ANI (@ANI) April 26, 2026
ઘટના બાદ બ્રીફિંગ રૂમમાં પ્રેસને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમણે આ સિક્યુરિટી અધિકારી સાથએ વાત કરી હતી જેને હુમલા દરમિયાન ગોળી લાગી હતી. એક માણસ કેટલાક હથિયાર સાથે સિક્યુરિટી ચેકપોઇન્ટ પર હુમલો કરી રહ્યો હતો અને તેને સીક્રેટ સર્વિસના કેટલાક બહાદુર સભ્યોએ પકડી લીધો હતો. એક અધિકારીને ગોળી લાગી હતી પરંતુ તે બચી ગયો છે.
ટ્રમ્પે હિલ્ટનમાં સિક્યુરિટી બ્રીચના ઉપયોગને સારી સિક્યુરિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરિયાતને હાઇલાઇટ કરવા અને વ્હાઇટ હાઉસમાં તેમના બનાવવામાં આવતા બોલરૂમ માટે કેસ બનાવવા કહેવામાં આવ્યું છે. આ સૂચન આપતા આ સ્ટ્રક્ચર ભવિષ્ટની ઇવેન્ટ્સ માટે વધુ સુરક્ષિત જગ્યા આપશે.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked about his security, US President Donald Trump says, " i can't be concerned. i can only get great people to do the job. in my opinion, they (law enforcement personnel) did a much better job… pic.twitter.com/op2PXLJSNc— ANI (@ANI) April 26, 2026
ટ્રમ્પે પોતાની ન્યૂઝ કોન્ફ્રેન્સ દરમિયાન જણાવ્યું, "આ કોઇ ખાસ સુરક્ષિત બિલ્ડિંગ નહતી અન હું આ કહેવા માંગતો નહતો પરંતુ અમે વ્હાઇટ હાઉસમાં કંઇક પ્લાન કરી રહ્યા છીએ, તેમાં તમામ વ્યવસ્થા હોવી જોઇએ. આ અસલમાં એક મોટો રૂમ છે અને તે વધુ સુરક્ષિત છે. આ ડ્રોન-પ્રૂફ છે. આ બુલેટપ્રૂફ ગ્લાસ છે. અમારે બોલરૂમની જરૂરિયાત છે, માટે સીક્રેટ સર્વિસ, મિલિટ્રી તેની માંગ કરી રહી છે."
