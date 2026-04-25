ઈરાન સાથે વાતચીત માટે ટ્રમ્પે સ્ટીવ વિટકૉફ અને જેરેડ કુશનરને પાકિસ્તાન મોકલ્યા
ઈરાન સાથે નવી વાતચીત માટે અમેરિકાએ પોતાના બે રાજદૂત મોકલ્યા છે, જેમાં વાન્સ શામેલ નથી
Published : April 25, 2026 at 8:39 PM IST
દુબઈ/ઈસ્લામાબાદ: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે ચર્ચા ચાલુ રાખવા માટે શનિવારે તેમના રાજદૂતો, સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનરને પાકિસ્તાન મોકલી રહ્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસે આ માહિતી આપી છે.
વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે ફોક્સ ન્યૂઝ ચેનલ પર આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિટકોફ અને કુશનર ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી સાથે વાતચીત કરશે. લેવિટે કહ્યું, "અમને આશા છે કે આ એક સાર્થક વાતચીત હશે અને આશા છે કે, સમજૂતી તરફ પ્રગતિ થશે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ રહેશે નહીં, પરંતુ યુએસ વાટાઘાટ ટીમના સભ્યો સાથે સતત સંપર્કમાં રહેશે.
લેવિટે જણાવ્યું કે, વાન્સ સેનેટર માર્કો રુબિયો અને રાષ્ટ્રપતિની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટીમ સાથે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહેશે, અને "જરૂર પડે તો" પાકિસ્તાન જવા માટે "તૈયાર" રહેશે.
જોકે, આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે વિશ્વનો મોટો ભાગ એવા સંઘર્ષથી ચિંતિત છે જેણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા નિકાસને વિક્ષેપિત કરી છે, વૈશ્વિક આર્થિક દૃષ્ટિકોણને અંધકારમય બનાવ્યો છે અને મધ્ય પૂર્વમાં હજારો લોકોના જીવ લીધા છે.
શુક્રવારે અગાઉ, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અરાઘચીએ X પર લખ્યું હતું કે તેઓ "દ્વિપક્ષીય બાબતો અને પ્રાદેશિક ઘટનાક્રમો" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત યાત્રા માટે પાકિસ્તાન, ઓમાન અને રશિયા જઈ રહ્યા છે. ઈસ્લામાબાદ ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સંવાદમાં નવી ગતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે - જે વાટાઘાટો, અપેક્ષાઓથી વિપરીત, આ અઠવાડિયે ફરી શરૂ થવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
પાકિસ્તાન ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાનું વાતાવરણ બનાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે: ડાર
પાકિસ્તાનના નાયબ વડાપ્રધાન ઇશાક ડારે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વાતચીતને સરળ બનાવી રહ્યું છે અને આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાનું વાતાવરણ બનાવવા માટે તેના પ્રયાસો ચાલુ રાખશે.
જોકે, આ વાટાઘાટોના બીજા રાઉન્ડ અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. વિદેશ કાર્યાલય (FO) દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, નાયબ વડા પ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાન ડારે પ્રદેશમાં તાજેતરના વિકાસની સમીક્ષા કરવા માટે વિદેશ મંત્રાલયમાં એક બેઠક બોલાવી હતી.
તેમણે એ વાતનું પુનરાવર્તન કર્યું કે, પાકિસ્તાન ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાના વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઈરાન-યુએસ સંવાદમાં સહયોગ કરી રહ્યું છે, અને તે આ સંદર્ભમાં તેના પ્રયાસો ચાલુ રાખશે. ડારે એ અંગે પણ ભાર મૂક્યો કે ઈરાન-યુએસ મધ્યસ્થી પ્રક્રિયા અંગે પાકિસ્તાનના સત્તાવાર નીતિગત નિવેદનો ફક્ત સત્તાવાર સ્ત્રોતો દ્વારા જારી કરાયેલા છે.
તેમણે કહ્યું, "પ્રિન્ટ મીડિયામાં ટાંકવામાં આવે કે સોશિયલ મીડિયા પર, અજાણ્યા પાકિસ્તાની અધિકારીઓ અથવા સ્ત્રોતોને આભારી નિવેદનો પાકિસ્તાનના સત્તાવાર વલણને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી." ડારે વધુમાં પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા બંનેને અટકળબાજીવાળા રિપોર્ટિંગથી દૂર રહેવા અને ફક્ત સત્તાવાર નિવેદનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપી.
