ETV Bharat / international

ટ્રમ્પ સરકારે UFO અને એલિયન્સની ફાઇલો જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પેન્ટાગોનને UFO અને એલિયન સાથે જોડાયેલા રેકોર્ડ જાહેર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ આદેશ બરાક ઓબામાની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ બાદ આપવામાં આવ્યો છે.

જ્યોર્જિયાના પ્રવાસથી પરત ફર્યા બાદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
જ્યોર્જિયાના પ્રવાસથી પરત ફર્યા બાદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : February 20, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, તે પેન્ટાગોન અને અન્ય સરકારી એજન્સીઓને એલિયન્સ અને UFO સાથે જોડાયેલી ફાઇલો ઓળખવા અને તેને જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપી રહ્યા છે, કારણ કે તેમાં ઘણો વધારે રસ છે.

ટ્રમ્પે આ જાહેરાત એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ત્યારે કરી જ્યારે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા પર 'વર્ગીકૃત માહિતી' જાહેર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ઓબામાએ તાજેતરમાં એક પૉડકાસ્ટ ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે એલિયન્સ અસલી હોય છે. ટ્રમ્પે એરફોર્સ વનમાં પત્રકારોને કહ્યું, "મને ખબર નથી કે તે અસલી છે કે નથી." ઓબામા વિશે કહ્યું, "હું તેમને ડિક્લાસિફાઇ કરીને મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢી શકું છું."

ગુરૂવાર રાત્રે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ સરકારી એજન્સીઓને "એલિયન્સ અને બહારની દુનિયાનું જીવન, અજાણી હવાઇ ઘટના (UAP) અને અજાણી ઉડતી વસ્તુઓ (UFO) અને આ અત્યંત જટિલ પરંતુ અત્યંત રસપ્રદ અને મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો સાથે જોડાયેલી કોઇપણ અને અન્ય માહિતી પ્રકાશિત કરવા નિર્દેશ આપી રહ્યા છે."

સપ્તાહના અંતે પોડકાસ્ટમાં ઓબામાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેમણે આવા કોઇ પુરાવા જોયા નથી કે એલિયન્સ આપણી સાથે સંપર્કમાં આવ્યા છે. ઓબામાએ કહ્યું, "આંકડાકીય રીતે, બ્રહ્માંડ એટલું વિશાળ છે કે ત્યાં જીવન હોવાની શક્યતા સારી છે."

ટ્રમ્પે ગુરૂવારે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે જ્યારે બહારની દુનિયાના મુલાકાતીઓની સંભાવનાની વાત આવી ત્યારે મારો તેના પર કોઇ અભિપ્રાય નથી. હું તેના વિશે ક્યારેય વાત કરતો નથી. ઘણા લોકો તેના પર વિશ્વાસ કરે છે. ટ્રમ્પના પુત્રવધૂ, લારા ટ્રમ્પે આ અઠવાડિયે કહ્યું કે, તેઓ તેના વિશે વાત કરવા તૈયાર છે. જોકે, તેમણે પોડકાસ્ટ પર કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ એલિયન્સ પર ભાષણની તૈયારી કરી રાખી છે અને યોગ્ય સમયે તે ભાષણ આપશે.

વ્હાઇટ હાઉસ માટે આ એક નવી વાત હતી. પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે હસીને જવાબ આપતા પત્રકારોને કહ્યું , "એલિયન્સ પરનું ભાષણ મારા માટે એક નવી વાત હશે."

2017માં પેન્ટાગોન અને સરકારી અધિકારીઓના ગ્રુપ દ્વારા ધ ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ અને પોલિટિકોને અજાણી વસ્તુઓના નેવી વીડિયો લીક કર્યા બાદ અજાણી ઉડતી વસ્તુઓમાં જાહેર રસ અને સરકાર દ્વારા એલિયન્સના જીવનના રહસ્ય છુપાવવાની શક્યતા ફરી લોકોના મનમાં ઉભરી હતી. નવી તપાસ બાદ કોંગ્રેસે મે 2022માં 50 વર્ષમાં UFO પર પ્રથમ સુનાવણી કરી હતી. જોકે, અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ વસ્તુ જે નેવીના જહાજ ઉપર તરતા લીલા ત્રિકોણ જેવા દેખાતા પદાર્થો સંભવિત ડ્રોન હતા.

ત્યારથી પેન્ટાગોને આ વિષય પર વધુ ટ્રાન્સપેરેન્સીનું વચન આપ્યું છે. જુલાઇ 2022માં તેણે ઓલ-ડોમેન એનોમલી રિઝોલ્યુશન ઓફિસ અથવા AARO બનાવ્યું હતું જેનો અર્થ તમામ મિલિટ્રી UFO એન્કાઉન્ટરના અહેવાલો એકત્રિત કરવા માટે એક કેન્દ્રિય સ્થળ બનાવવાનો હતો જેને એક ડિપાર્ટમેન્ટ ટાસ્ક ફોર્સની જગ્યા લીધી હતી.

2023માં, તે સમયે AAROના વડા ડૉ. સીન કિર્કપેટ્રિકે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે કોઇપણ પ્રકારના એલિયનના રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ માટે કોઇપણ કાર્યક્રમ અસ્તિત્ત્વમાં હોવાના કોઇ પુરાવા નથી. જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી દર્શાવે છે કે સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટાભાગના UFO રિપોર્ટ્સ વણઉકેલાયેલા રહે છે પરંતુ જે ઓળખાય છે તે મોટાભાગે સૌમ્ય પ્રકૃતિના હોય છે.

જૂન 2024માં કોંગ્રેસને સોપવામાં આવેલા 18 પાનાના અનક્લાસિફાઇડ રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે સર્વિસ મેમ્બર્સે ગયા વર્ષે અજાણી ઘટનાઓના 485 અહેવાલ કર્યા હતા પરંતુ 118 કેસ "વિવિધ પ્રકારના ફુગ્ગાઓ, પક્ષીઓ અને માનવરહિત એરિયલ સિસ્ટમ જેવા પ્રોસેઇક પદાર્થો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ વાત પર ભાર મુકવો જરૂરી છે કે આજ સુધી AAROએ એલિયન પ્રણાલીઓ, એક્ટિવિટી અથવા ટેકનોલોજીના કોઇ પુરાવા શોધી કાઢ્યા નથી.

(હેડલાઇનને છોડીને, આ વિગતો સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પબ્લિશ કરવામાં આવી છે.)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRUMP RELEASE FILES ON UFOS ALIENS
RELEASE FILES ON UFO AND ALIENS
RELEASE FILES ON UFO AND ALIENS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.