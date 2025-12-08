ETV Bharat / international

ઝેલેન્સકી રશિયા-યૂક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અમેરિકાના પ્રસ્તાવને માનવા તૈયાર નથી,ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો

ટ્રમ્પે યુક્રેનને વારંવાર રશિયાને જમીન સોંપવા અપીલ કરી છે જેથી લગભગ ચાર વર્ષથી ચાલી રહેલા આ સંઘર્ષનો અંત આવે

ઝેલેન્સકી રશિયા-યૂક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અમેરિકાના પ્રસ્તાવને માનવા તૈયાર નથી,ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો
ઝેલેન્સકી રશિયા-યૂક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અમેરિકાના પ્રસ્તાવને માનવા તૈયાર નથી,ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો મોટો દાવો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By AP (Associated Press)

Published : December 8, 2025 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

કિવ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી અમેરિકા દ્વારા લખાયેલા શાંતિ પ્રસ્તાવ પર સહી કરવા તૈયાર નથી. અમેરિકા અને યૂક્રેનિયન વાટાઘાટકારો વચ્ચે શનિવારે વાતચીત પૂર્ણ થયા બાદ ટ્રમ્પે ઝેલેન્સકીની ટીકા કરી હતી જેનો હેતુ અમેરિકન સરકારના પ્રસ્તાવ પર મતભેદ ઘટાડવાનો હતો. રવિવાર રાત્રે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યુ કે, યુક્રેનિયન નેતા વાતચીતને આગળ વધતા અટકાવી રહ્યા છે.

કેનેડી સેન્ટર્સ ઓનર્સમાં ભાગ લીધા પહેલા પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને થોડી નિરાશા છે કે રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ હજુ સુધી પ્રસ્તાવ વાંચ્યો નથી. આ થોડા કલાક પહેલાની વાત છે, તેમના લોકોને આ પસંદ છે પરંતુ તેમણે વાંચ્યો નથી." અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે રશિયાને તેની સાથે કોઇ તકલીફ નથી પરંતુ મને ખાતરી નથી કે ઝેલેન્સકીને તેની સાથે કોઇ તકલીફ છે કે નથી, તેમના લોકોને આ પસંદ છે પરંતુ તે તૈયાર નથી."

ચોક્કસ કહી શકાય કે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને વ્હાઇટ હાઉસ યોજના માટે જાહેરમાં મંજૂરી વ્યક્ત કરી નથી.પુતિને ગયા અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે ટ્રમ્પના પ્રસ્તાવના કેટલાક ભાગ પર કામ કરી શકતા નથી ભલે મૂળ ડ્રાફ્ટ મોસ્કોને ભારે પસંદ હતો.

વ્હાઇટ હાઉસના બીજા કાર્યકાળમાં ટ્રમ્પના ઝેલેન્સકી સાથે સારા-ખરાબ સંબંધ રહ્યા છે અને તે આ વાત પર ભાર મુકતા રહ્યા છે કે આ યુદ્ધ અમેરિકન ટેક્સપેયરના પૈસાનો બગાડ છે. ટ્રમ્પે યુક્રેનને વારંવાર રશિયાને જમીન સોંપવા અપીલ કરી છે જેથી લગભગ ચાર વર્ષથી ચાલી રહેલા આ સંઘર્ષનો અંત આવે જે તેમના મતે ઘણા લોકોનો જીવ લઇ ચૂક્યો છે. ઝેલેન્સકીએ જણાવ્યું હતું કે ફ્લોરિડામાં યુક્રેનિયન પ્રતિનિધિમંડળ સાથેની વાતચીતમાં સામેલ અમેરિકન અધિકારીઓ તેમનો મહત્ત્વપૂર્ણ ફોન કોલ થયો હતો. આ વાતચીતમાં સામેલ અમેરિકન અને યુક્રેનિયન અધિકારીઓ દ્વારા તેમને ફોન પર અપડેટ આપવામાં આવ્યું હતું.

રશિયાએ ટ્રમ્પની નવી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા રણનીતિનું સ્વાગત કર્યું

ઝેલેન્સકીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યુ, "યુક્રેન ખરેખર શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અમેરિકન પક્ષ સાથે સદ્ભાવનાથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે કટિબદ્ધ છે." ટ્રમ્પે ઝેલેન્સકીની ટીકા ત્યારે કરી જ્યારે રવિવારે રશિયાએ ટ્રમ્પના વહીવટી તંત્રની નવી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા રણનીતિનું સ્વાગત કર્યું હતું અને રશિયાની ન્યૂઝ એજન્સીએ ક્રેમલિનના પ્રવક્તાની ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત કરી હતી. દિમિત્રી પેસ્કોવે જણાવ્યું હતું કે અપડેટેડ સ્ટ્રેટેજિક ડૉક્યુમેન્ટ, જે વહીવટના મુખ્ય વિદેશ નીતિ હિતોને દર્શાવે છે, તે મોટે ભાગે મોસ્કોના વિઝન અનુસાર જ છે.

દિમિત્રી પેસ્કોવે કહ્યું, "ત્યાં ટકરાવ વિરૂદ્ધ અને વાતચીત અને સારા સંબંધો બનાવવાની તરફેણમાં નિવેદનો છે. રશિયાને આશા છે કે આનાથી યુક્રેનિયન સમજૂતિ પર વોશિંગ્ટન સાથે વધુ રચનાત્મક સહયોગ મળશે.

વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા શુક્રવારે જાહેર કરાયેલા દસ્તાવેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મોસ્કો સાથે વર્ષોથી વૈશ્વિક સ્તરે અલગ રહ્યા બાદ અમેરિકા રશિયા સાથે પોતાના સંબંધો સુધારવા માંગે છે અને રશિયા સાથે વ્યૂહાત્મક સ્થિરતા પુન:સ્થાપિત કરવા માટે યુદ્ધનો અંત લાવવો એ અમેરિકાનો મુખ્ય હિત છે.

શનિવારે રીગન નેશનલ ડિફેન્સ ફોરમમાં બોલતા, ટ્રમ્પના યુક્રેનના રાજદૂત કીથ કેલોગે કહ્યું કે યુદ્ધનો અંત લાવવાના પ્રયાસો "છેલ્લા 10 મીટર" માં છે. તેમણે કહ્યું કે સોદો "ભૂપ્રદેશ, ખાસ કરીને ડોનબાસ અને ઝાપોરિઝ્ઝિયા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટના બે બાકી મુદ્દાઓ પર આધારિત છે.

રશિયા ડોનબાસના મોટાભાગને નિયંત્રિત કરે છે, જે ડોનેટ્સક અને પડોશી લુહાન્સ્ક વિસ્તારોનું નામ છે, જે તેણે ત્રણ વર્ષ પહેલા બે દક્ષિણ વિસ્તાર સાથે ગેરકાયદેસર રીતે પોતાના કબજે કર્યુ હતું.ઝાપોરિઝ્ઝિયા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ એવા વિસ્તારમાં છે જે મોસ્કોના યુક્રેન પર હુમલાની શરૂઆતથી જ રશિયાના નિયંત્રણ હેઠળ છે અને તે ચાલુ નથી. તેના છ બંધ રિએક્ટર અને ઉપયોગ થઇ ચુકેલા ઇંધણને ઠંડુ કરવા માટે તેની વિશ્વસનીય શક્તિની જરૂર છે જેથી કોઇ પણ વિનાશક પરમાણુ ઘટનાઓને ટાળી શકાય.

રશિયાના યુક્રેન પર હુમલામાં ચાર લોકોનાં મોત

કેલોગ જાન્યુઆરીમાં પોતાનું પદ છોડવાના છે અને તે ફ્લોરિડાામાં વાતચીતમાં હાજર નહતા. અલગથી અધિકારીઓએ કહ્યુ કે યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ અને જર્મનીના નેતાઓ સોમવારે લંડનમાં ઝેલેન્સકી સાથેની બેઠકમાં ભાગ લેશે. ત્રણ દિવસની વાતચીત પૂર્ણ થતાં યુક્રેનમાં રશિયાના મિસાઇલ,ડ્રોન અને શેલિંગ હુમલામાં યુક્રેનના ઓછામાં ઓછા ચાર લોકો માર્યા ગયા છે.સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે રાત્રે યુક્રેનના ઉત્તરી ચેર્નિહિવ પ્રદેશમાં ડ્રોન હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું, જ્યારે મધ્ય શહેર ક્રેમેનચુકમાં માળખાગત સુવિધાઓ પર સંયુક્ત મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાને કારણે વીજળી અને પાણીનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. ક્રેમેનચુક યુક્રેનની સૌથી મોટી તેલ રિફાઇનરીઓમાંની એક છે અને તે એક ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR TRUMP ANGRY
RUSSIA UKRAINE WAR
DONALD TRUMP AND ZELENSKY
ZELENSKY NOT ACCEPT US PROPOSAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.