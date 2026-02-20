ETV Bharat / international

ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં 11 ફાઇટર જેટ તોડી પાડવામાં આવ્યા, 200% ટેરિફની ચેતવણી આપતા બન્ને દેશ સંઘર્ષ રોકવા સંમત થયા: ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એક વખત યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત કરાવ્યું હોવાનો દાવો કર્યો છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By PTI

Published : February 20, 2026 at 11:51 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ફરી એક વખત યુદ્ધવિરામ રોકાવ્યું હોવાનો દાવો કર્યો છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, 200 ટકા ટેરિફ લગાવવાની ધમકી આપવામાં આવતા ભારત અને પાકિસ્તાન સંઘર્ષ રોકવા સંમત થયા હતા. ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસમાં પોતાની બીજી ટર્મના પ્રથમ વર્ષમાં આઠ યુદ્ધ રોકવાનો દાવો કર્યો હતો. જોકે, ભારતે કોઇપણ થર્ડપાર્ટીના હસ્તક્ષેપનો સતત ઇનકાર કર્યો છે.

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફ ટ્રમ્પના નેતૃત્ત્વ હેઠળના સંગઠનમાં અન્ય દેશોના નેતાઓ સાથે કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમને સંબોધતા ટ્રમ્પે સંઘર્ષોને સમાપ્ત કરવામાં મદદ કરી તે દેશોની યાદી આપી હતી અને તે દેશોના નેતાઓને ઉભા થવા કહ્યું હતું. ટ્રમ્પે શહબાઝ શરીફને ઉભા થવા માટે કહેતા કહ્યું, "મેં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી હતી. તેઓ ઉત્સાહિત છે, તેઓ હમણાં આપણને જોઇ રહ્યા છે."

ટ્રમ્પે કહ્યું, "પાકિસ્તાન અને ભારત. તે એક મોટી વાત હતી. મને લાગે છે કે, તમારે ખરેખર ઉભા રહેવું જોઇએ, કૃપા કરીને એક સેકન્ડ માટે ઉભા રહો. પાકિસ્તાન અને ભારત, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર."

ગયા ઉનાળામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમને શરીફ અને દેશના ફીલ્ડ માર્શલ અને સંરક્ષણ દળના વડા અસીમ મુનીર પસંદ છે, જેમને તેમણે ઘણા સારા માણસ કહ્યા હતા. ટ્રમ્પે કહ્યું, જ્યારે હું તેમને (શરીફ) અને તમારા ફીલ્ડ માર્શલ જનરલને ઓળખતો હતો ત્યારે કેટલીક લડાઇ ચાલતી હતી. ઘણા સારા જનરલ. ઘણા સારા ફીલ્ડ માર્શલ.

ટ્રમ્પે આ વાત ફરી કહી કે શરીફે દાવો કર્યો હતો કે, જ્યારે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનું યુદ્ધ રોકીને 25 મિલિયન લોકોના જીવ બચાવ્યા છે. અગાઉ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે શરીફે કહ્યું હતું કે, તેમણે બન્ને દેશો વચ્ચેના સંઘર્ષનો અંત લાવીને 10 મિલિયન લોકોનો જીવ બચાવ્યો છે.

ટ્રમ્પે શરીફને કહ્યું, "મેં કહ્યું હતું કે 25 મિલિયન લોકોનો જીવ ખરેખર વધુ હોઇ શકે છે પરંતુ તે એક સારી વાત હતી. તે યુદ્ધ ખૂબ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું હતું. ભારત અને પાકિસ્તાનના વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવતા હતા અને હું તે બન્ને સાથે ફોન પર વાત કરતો હતો. હું તેમને (શરીફ) થોડું ઓળખતો હતો. હું ખરેખર વડાપ્રધાન મોદીને ઘણી સારી રીતે જાણતો હતો. મને પાકિસ્તાન સાથે થોડી ઓળખાણ થઇ, તેઓ ખૂબ સારો સોદો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા અને હું તેમનાથી થોડો નારાજ થઇ જતો હતો અને અંતે જે જોઇતું હતું તે મળ્યું. તેઓએ સારી ડીલ કરી અને હું તેમણે પસંદ કરવા લાગ્યો. વડાપ્રધાન, ફીલ્ડ માર્શલ જે એક કઠોર માણસ છે, એક ગંભીર ફાઇટર છે. મને સારા ફાઇટર પસંદ છે."

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે, "જ્યારે મેં સાંભળ્યું કે તેઓ લડી રહ્યા છે, ત્યારે મં ચોક્કસ અખબાર ઉપાડ્યું..અને મેં જોયું કે પાકિસ્તાન અને ભારત ખરેખર તેના પર કામ કરી રહ્યા હતા અને પછી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થતી ગઇ..ઘણા વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા...બધું જ સમાપ્ત થઇ ગયું. મેં તેમને ફોન કર્યો અને કહ્યું, 'જો તમે આનો ઉકેલ ના લાવ્યા તો હું બન્ને દેશ સાથે ટ્રેડ ડીલ નહીં કરૂં.' ટ્રમ્પે કહ્યું, બન્ને દેશોમાંથી કોઇ પણ તે કરવા માંગતો નહતો.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "તેઓ અમેરિકા સાથે ઘણો સારો વેપાર કરે છે અને તે અચાનક નરમ પડી ગયા. અચાનક મેં વાંચ્યુ કે એક દેશે થોડી પીછેહઠ કરી છે અને અચાનક, અમે એક ડીલ કરી પરંતુ મેં કહ્યું, 'જો તમે લડશો, તો હું તમારા દરેક દેશ પર 200% ટેરિફ લગાવીશ, જેનો મૂળભૂત અર્થ એ થયો કે તેઓ અમેરિકા સાથે કોઇ વેપાર નહીં કરી શકે. જ્યારે ઘણા પૈસા ગુમાવવાની વાત આવી ત્યારે તેઓએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે આપણે લડવા માંગતા નથી અને અમે તે ડીલ બે-ત્રણ દિવસમાં ઉકેલી લીધી.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, બે ખૂબ જ શક્તિશાળી, પરમાણુ રાષ્ટ્રો છે. હું કહેવા માંગતો નથી કે શું થવાનું હતું પરંતુ તમે જાણો છો, ખરાબ વસ્તુઓ થાય છે તો વડાપ્રધાન, હું તમારો આભાર માનવા માંગુ છું, કારણ કે તે ખૂબ મોટી વાત હતી. તે યુદ્ધમાં 11 મોંઘા જેટ તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા.

જોકે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એમ નથી જણાવ્યું કે ક્યા દેશના જેટની તે વાત કરી રહ્યા હતા. ટ્રમ્પે ગત વર્ષે 10મે બાદથી 80થી વધુ વખત ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમાપ્ત રોકવાનું ક્રેડિટ લીધુ છે. જ્યારે ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી હતી કે બન્ને પાડોશી દેશ અમેરિકાની મધ્યસ્થતાથી થયેલી વાતચીત બાદ સીઝફાયર પર સહમત થઇ ગયા છે.

ભારતે ગયા વર્ષે 7 મેએ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું. 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં 26 પ્રવાસીઓ પર આતંકી હુમલાના બદલામાં ભારતે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના કબ્જા ધરાવતા કાશ્મીર (PoK)માં આતંકી ઢાંચાને નિશાન બનાવ્યું હતું. ભારત સતત કહેતું રહ્યું છે કે, પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની સહમતિ બન્ને સેનાના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટ્રી ઓપરેશન્સ (DGMOs) વચ્ચે સીધી વાતચીત બાદ બની હતી.

(હેડલાઇન છોડીને આ વિગતો એડિટ કરવામાં આવી નથી અને આ એક સિન્ડિકેટ ફીડમાંથી પબ્લિશ કરવામાં આવી છે.)

