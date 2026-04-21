'અમેરિકાની ઇરાન વિરૂદ્ધ જીત નક્કી', ઇસ્લામાબાદમાં વાતચીત પહેલા ટ્રમ્પનો મોટો દાવો
ટ્રમ્પે કહ્યું, જો તમે ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ, વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ જેવા 'ફેક ન્યૂઝ' વાંચો છો, તો તમને લાગશે કે આપણે આ યુદ્ધ હારી રહ્યા છીએ.
By ANI
Published : April 21, 2026 at 8:23 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ઇરાન સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં અમેરિકા એક મજબૂત સ્થિતિમાં છે. ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહીએ તેહરાનને નબળુ પાડ્યું છે જ્યારે બીજી તરફ વ્યૂહાત્મક વાતચીત શરૂ થવાની છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકા જીતી રહ્યું છે અને ઇરાનની સૈન્ય ક્ષમતા ઘણી ઓછી થઇ ગઇ છે. સાથે જ તેમણે મીડિયાના કેટલાક ભાગની ટીકા પણ કરી હતી જે સ્થિતિને અલગ રીતે રજૂ કરી રહ્યા છે. ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે લખ્યુ, 'હું એક યુદ્ધ જીતી રહ્યો છું અને તે પણ ઘણા મોટા અંતરથી. પરિસ્થિતિ ઘણી સારી છે. આપણી સેનાએ સારૂ કામ કર્યું છે પરંતુ જો તમે 'ફેક ન્યૂઝ' વાંચો છો જેમ કે 'ધ ફેલિંગ ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ' ઘણુ ખરાબ અને અત્યંત ધૃણાસ્પદ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અથવા હવે લગભગ બંધ થઇ ગયેલ વોશિંગ્ટન પોસ્ટ તો તમને સાચે જ લાગશે કે આપણે આ યુદ્ધ હારી રહ્યા છીએ.'
દુશ્મન મૂંઝવણમાં છે કારણ કે તેમને પણ એ જ મીડિયા અહેવાલો મળે છે, છતાં તેઓ સમજે છે કે તેમનું નૌકાદળ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું છે. તેમનું વાયુસેના હવે અંધારાવાળા રન વે પર સમેટાઇ ગયું છે, તેમની પાસે મિસાઇલ વિરોધી કે વિમાન વિરોધી કોઇ સાધન બચ્યા નથી. તેમના મોટાભાગના નેતાઓ હવે મોતને ભેટ્યા છે (બાકી બધી વાતો સિવાય, એક સત્તા પરિવર્તન પણ છે!) અને કદાચ આ સૌથી અગત્યની વાત છે કે નાકાબંધી જેને અમે ત્યાર સુધી નહીં હટાવીયે જ્યાર સુધી કોઇ સમજૂતિ ના થઇ જાય, તે ઇરાનને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી રહી છે.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟮:𝟭𝟭 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟬.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2026
I’m winning a War, BY A LOT, things are going very well, our Military has been amazing and, if you read the Fake News, like The Failing New York Times, the absolutely horrendous and…
તેમણે દરરોજ 500 મિલિયન ડૉલરનું નુકસાન થઇ રહ્યું છે. આ એક એવો આંકડો છે જેને સંભાળવો મુશ્કેલ છે. અહીં સુધી કે ઘણા ઓછા સમય માટે પણ. અમેરિકા વિરોધી ફેક ન્યૂઝ મીડિયા ઇચ્છે છે કે ઇરાન જીતે પરંતુ આવું થવાનું નથી, કારણ કે કમાન મારા હાથમાં છે! જેમ આ દેશવિરોધીઓએ ચૂંટણીમાં મારી સામે લડવા માટે તેમની મર્યાદિત શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો, તેમ તેઓ હવે ઇરાનમાં પણ આ જ કરી રહ્યા છે.
આ ટિપ્પણી વાતચીતના બીજા તબક્કા પહેલા આવી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં 21 કલાક ચાલેલી વાતચીત કોઇ સમજૂતિ વગર જ સમાપ્ત થઇ હતી. હવે વ્યૂહાત્મક પ્રયાસ એક મહત્ત્વના વળાંક પર પહોંચી ગયું છે અને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જો વાતચીત નિષ્ફળ ગઇ તો સ્થિતિ વધારે બગડી શકે છે.
એક ઉચ્ચસ્તરીય અમેરિકન વાતચીત ટીમ જેમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ, જેરેડ કુશનર અને ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ સામેલ છે. ઇરાની નેતૃત્ત્વની સાથે મહત્ત્વની વાતચીત શરૂ કરવા માટે પાકિસ્તાન જઇ રહ્યા છે. બુધવારે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થવાનું છે, માટે ઇસ્લામાબાદમાં યોજાનારી વાતચીત મોટા પાયે માળખાગત યુદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલાં કૂટનીતિનો અંતિમ રસ્તો છે.
જોકે અમેરિકાનું કહેવું છે કે એક નિષ્પક્ષ સમજૂતિ ટેબલ પર છે પરંતુ નાકાબંધીના પડછાળા હેઠળ વાતચીત કરવાનો ઇરાની નેતૃત્ત્વનો ઇનકાર સૂચવે છે કે 21 કલાકની વાતચીતનો ગત રાઉન્ડ કદાચ વધુ ગંભીર ટકરાવનો પ્રસ્તાવ હતો.
