પાકિસ્તાનના એરબેઝ પર ઈરાની લડાકુ વિમાનોના રિપોર્ટથી અમેરિકી સેનેટર ગ્રેહામ ભડક્યા, મધ્યસ્થીની ભૂમિકા અંગે ઉઠાવ્યા સવાલ
અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટો વચ્ચે ઈરાની જેટને આશ્રય આપવા બદલ ગ્રેહામે પાકિસ્તાનની ટીકા કરી, નવા મધ્યસ્થી બનાવવાની માંગ કરી.
Published : May 13, 2026 at 10:39 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રિપબ્લિકન સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામે પાકિસ્તાન પર આકરી ટીકા કરી છે. તેમણે અહેવાલોને ટાંકીને કહ્યું કે પાકિસ્તાને ઈરાન સાથેના તણાવ વચ્ચે ઈરાની લડાકુ વિમાનોને પોતાના એરબેઝ પર ઉતારવાની છૂટ આપી, જેનાથી અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ વાટાઘાટોમાં પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થીની ભૂમિકા પર સવાલ ઉભા થાય છે.
મંગળવારે સેનેટ એપ્રોપ્રિયેશન્સ સબકમિટીની સુનાવણી દરમિયાન સેનેટર ગ્રેહામે ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા કહ્યું, “મને પાકિસ્તાન પર એટલો વિશ્વાસ નથી કે જેટલો હું કરી શકું. જો તેઓએ ખરેખર ઈરાની લશ્કરી સંપત્તિઓનું રક્ષણ કરવા માટે પાકિસ્તાની ઠેકાણાઓ પર ઈરાની વિમાનો પાર્ક કર્યા હોય, તો મને લાગે છે કે આપણે કદાચ મધ્યસ્થી માટે બીજા કોઈની તરફ જોવું જોઈએ.”
CBS ન્યૂઝના એક અહેવાલ મુજબ, યુદ્ધવિરામ દરમિયાન ઈરાનના કેટલાય વિમાનો, જેમાં ઈરાની વાયુસેનાનું આરસી-130 જાસૂસી અને માહિતી એકત્ર કરતું વિમાન સામેલ છે કે જેને પાકિસ્તાનમાં લઈ જવાયા હતા. આ રીતે એ વિમાનોને અમેરિકી હવાઈ હુમલાથી બચાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો.
ગ્રેહામે ટ્વિટર પર લખ્યું, “જો આ અહેવાલ સાચો છે, તો ઈરાન, અમેરિકા અને અન્ય પક્ષો વચ્ચે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી તરીકેની ભૂમિકાની સંપૂર્ણ પુનઃસમીક્ષા કરવાની જરૂર પડશે. ઇઝરાયલ પ્રત્યે પાકિસ્તાની રક્ષા અધિકારીઓના અગાઉના નિવેદનો જોતા, મને કોઈ નવાઈ ન લાગે જો આ સાચું નીકળે.”
સુનાવણી દરમિયાન રક્ષા સચિવ પીટ હેગસેથ અને જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના ચેરમેન જનરલ ડેન કાઈને ગ્રેહામના સવાલોનો કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપવાનું ટાળી દીધું. જનરલ કાઈને કહ્યું, “મહોદય, પાકિસ્તાનમાં ચાલી રહેલી વાટાઘાટોને ધ્યાનમાં રાખીને હું આ અંગે કોઈ ટિપ્પણી નહીં કરું.” રક્ષા સચિવ હેગસેથે પણ એ જ વલણ અપનાવતા કહ્યું, “હું પણ આ વાટાઘાટોની વચ્ચે પડવા માંગતો નથી.”
બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના વિદેશ કાર્યાલયે એક નિવેદન જાહેર કરીને સફાઈ આપી છે. નિવેદનમાં કહેવાયું કે હાલ પાકિસ્તાનમાં રહેલા ઈરાની વિમાનો અમેરિકા-ઈરાન શાંતિ વાર્તાના પ્રારંભિક રાઉન્ડ બાદ જાહેર થયેલા યુદ્ધવિરામ દરમિયાન આવ્યા હતા, અને તેમનો કોઈ પણ લશ્કરી અથવા સંરક્ષણ વ્યવસ્થા સાથે સંબંધ નથી.
આ ઘટનાક્રમથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની સંવેદનશીલ શાંતિ પ્રક્રિયામાં પાકિસ્તાનની વિશ્વસનીયતા પર ગંભીર સવાલ ઊભા થયા છે, અને સેનેટર ગ્રેહામની કડક ટિપ્પણીએ વિવાદમાં નવો વળાંક લાવી દીધો છે.
