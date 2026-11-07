વ્હાઇટ હાઉસમાં પરંપરાગત અંદાજમાં દિવાળીની ઉજવણી, ભારતીયોએ ટ્રમ્પને ભેટમાં આપી હનુમાન ચાલીસા
દિવાળીની ઉજવણીના પ્રસંગે ભારતીય ટેક ઉદ્યોગપતિએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને હનુમાન ચાલીસા ભેટ કરી હતી.
By ANI
Published : November 7, 2026 at 7:57 AM IST
વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસમાં આયોજિત દિવાળી સમારંભમાં સામેલ થયા હતા. અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત વિનય ક્વાત્રા પણ ઓવલ ઓફિસમાં આયોજિત આ સમારંભમાં હાજર હતા.
વ્હાઇટ હાઉસમાં દિવાળીની ઉજવણી દરમિયાન ભારતીય ટેક ઉદ્યોગપતિ વિશાલ ગોંડલે ઓવલ ઓફિસમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે પરંપરાગત રીતે દિવો પ્રગટાવ્યો હતો અને રાષ્ટ્રપતિને 'હનુમાન ચાલીસા'ની એક કોપી ભેટ કરી હતી.
આ ખાસ કાર્યક્રમમાં ભારતીય મૂળના કેટલાક લોકો સામેલ થયા હતા, જેમણએ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયમાં પ્રકાશના આ તહેવારની ઉજવણી કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આ આયોજન વિશે જાણકારી આપતા, GOQiiના સંસ્થાપક વિશાલ ગોંડલે જણાવ્યું કે તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને 'હનુમાન ચાલીસા'ની એક કોપી ભેટમાં આપી હતી. તેમણે લખ્યુ, "ઓવલ ઓફિસમાં પ્રકાશની એક શેર કરેલી ક્ષણ."
ગોંડલે પોસ્ટ કર્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવી મારા માટે સમ્માનની વાત છે. તેમણે 'હનુમાન ચાલીસા'ની એક કોપી ભેટ આપીને મને ગર્વ થઇ રહ્યો છે. તુલસીદાસ રચિત આ સ્તુતિ જેને લાખો લોકો સાહસ, ભક્તિ અને શક્તિ મેળવવા માટે વાંચે છે." આ આયોજનની ભાવના વિશે વાત કરતા ઉદ્યોગપતિએ જણાવ્યું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા માટે પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી હતી.
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
ટ્રમ્પના દિવાળી સમારંભમાં ભારતીય મૂળની કેટલીક જાણીતી હસ્તીઓ પણ સામેલ થઇ હતી જેમાં વિશ્વભરમાં જાણીતા મિશેલિન-સ્ટાર શેફ વિકાસ ખન્ના અને કેનેડાના પૂર્વ સાંસદ રૂબી ઢલ્લા સામેલ હતા. આ સાંસ્કૃતિક આયોજન એવા સમયે થયું છે જ્યારે વ્હાઇટ હાઉસના તંત્રમાં મોટા બદલાવ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે દિવાળીની ઉજવણીની પરંપરાની શરૂઆત રાષ્ટ્રપતિ જ્યોર્જ ડબલ્યૂ.બુશે 2003માં કરી હતી. આ પહેલા આ સમારંભ મોટાભાગે આઇઝનહાવર એક્ઝીક્યૂટિવ ઓફિસ બિલ્ડિંગમાં આયોજિત કરવામાં આવતા હતા જેમાં ભારતીય-અમેરિકન સમુદાયના સભ્ય અને ભારતીય રાજદ્વારી સામેલ થતા હતા.
તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાએ 2009માં વ્હાઇટ હાઉસના ઇસ્ટ રૂમમાં આયોજિત એક સમારંભ દરમિયાન સૌથી પહેલા દીપ પ્રગટાવ્યો હતો. ત્યારથી વ્હાઇટ હાઉસની ઓવલ ઓફિસ અને રૂઝવેલ્ટ રૂમ સહિત કેટલીક જગ્યાએ દીપ પ્રગટાવવાનો સમારંભ આયોજિત કરવામાં આવે છે.
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