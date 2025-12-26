યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પના સંકેતથી નાઇજીરીયામાં ISIS ના ઠેકાણાઓ પર મોટો હવાઈ હુમલો
યુએસ પ્રમુખે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું કે આ હવાઈ હુમલો તેમના ઈશારે કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : December 26, 2025 at 9:39 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે નાઇજીરીયામાં ISIS આતંકવાદીઓ સામે હવાઈ હુમલો કર્યો છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પે આરોપ લગાવ્યો છે કે આ આતંકવાદીઓ ખ્રિસ્તીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે અને તેમની હત્યા કરી રહ્યા છે.
તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા, યુએસ પ્રમુખે લખ્યું છે કે આ હવાઈ હુમલો તેમના આદેશ પર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે આગળ લખ્યું છે કે પશ્ચિમ નાઇજીરીયામાં કાર્યરત ISIS આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. "આજે રાત્રે, કમાન્ડર-ઇન-ચીફે મારા નિર્દેશો પર આતંકવાદી સંગઠનના ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને હવાઈ હુમલો કર્યો. આ આતંકવાદીઓ ખાસ કરીને નિર્દોષ ખ્રિસ્તીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે અને તેમની નિર્દયતાથી હત્યા કરી રહ્યા છે. મેં અગાઉ આ આતંકવાદીઓને ચેતવણી આપી હતી કે જો તેઓ ખ્રિસ્તીઓને મારવાનું બંધ નહીં કરે, તો તેઓ ખૂબ જ નુકસાન ભોગવશે, અને આજે રાત્રે, બરાબર એવું જ થયું છે."
યુએસ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ વિભાગે અસંખ્ય ચોકસાઈભર્યા હુમલાઓ કર્યા છે, જે ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જ કરી શકે છે. "મારા નેતૃત્વ હેઠળ, આપણો દેશ કટ્ટરપંથી ઇસ્લામિક આતંકવાદને ખીલવા દેશે નહીં. ભગવાન આપણી સેનાને આશીર્વાદ આપે, અને માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓ સહિત દરેકને નાતાલની શુભકામનાઓ."
CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025
યુએસ નેશનલ કાઉન્ટરટેરરિઝમ સેન્ટર અનુસાર, આતંકવાદી સંગઠન ISIS-વેસ્ટ આફ્રિકા (ISIS-WA) ની રચના 2015 માં થઈ હતી જ્યારે બોકો હરામે ISIS પ્રત્યે વફાદારી દાખવી હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અનુસાર, આ શાખા પ્રદેશમાં લશ્કરી થાણાઓ અને નાગરિક સંરક્ષણ દળો પર હુમલો કરે છે, અને વારંવાર સરકારી કર્મચારીઓ, માળખાગત સુવિધાઓ અને ખ્રિસ્તીઓને નિશાન બનાવે છે.
Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025
અગાઉ, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જણાવ્યું હતું કે 19 ડિસેમ્બર (સ્થાનિક સમય) ના રોજ, યુએસ અને જોર્ડનિયન દળોએ સીરિયામાં ઇસ્લામિક સ્ટેટ આતંકવાદી જૂથ સામે મોટા પાયે હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં 100 થી વધુ ચોકસાઇ-માર્ગદર્શિત દારૂગોળા સાથે 70 થી વધુ આતંકવાદી સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, CENTCOM એ જણાવ્યું હતું કે આ હુમલાઓ રાતોરાત કરવામાં આવ્યા હતા અને આ કાર્યવાહીને 'શક્તિ દ્વારા શાંતિ' ના પ્રદર્શન તરીકે વર્ણવી હતી. કમાન્ડે હવાઈ હુમલાનો એક વિડિઓ પણ બહાર પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી મધ્ય સીરિયન શહેર પાલમિરામાં ઇસ્લામિક સ્ટેટના શંકાસ્પદ હુમલાખોરે યુએસ અને સીરિયન સૈન્યના કાફલાને નિશાન બનાવ્યાના થોડા દિવસો બાદ કરવામાં આવી હતી.
