મિડલ-ઈસ્ટમાં ક્યાં-ક્યાં છે અમેરિકાના બેઝ, જેના પર ઈરાન મિસાઈલ્સ છોડી રહ્યું છે, જાણો

ઇઝરાયલ અને અમેરિકન હુમલા બાદ ઇરાન મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓ પર મિસાઇલ્સ મારો કરી રહ્યું છે

ઈરાનના ઈઝરાયલ પર હુમલા બાદ બાળકને લઈને ભાગતી મહિલા
ઈરાનના ઈઝરાયલ પર હુમલા બાદ બાળકને લઈને ભાગતી મહિલા (AP)
Published : February 28, 2026 at 7:15 PM IST

તેહરાન: ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ શનિવારે ઇરાન પર હુમલો કર્યો. તેના જવાબમાં, ઇરાને મિડલ-ઈસ્ટમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓ પર મોટો મિસાઇલ હુમલો કર્યો. ફાઇટર જેટ ઉપરાંત, અમેરિકન સૈન્ય અડ્ડાઓ પર મોટી સંખ્યામાં ટેન્કર અને મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ પણ મોટી સંખ્યામાં છે. ચીની સેલેટાઈટ્સે આ ઠેકાણાઓની સેટેલાઇટ ઈમેજ પણ જાહેર કરી છે.

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે ન્યુક્લિયર ડીલ ઈચ્છે છે, પરંતુ તેના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ પ્રોગ્રામને રોકવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ, ઈરાને સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો છે, જેના કારણે યુદ્ધ શરૂ થયું છે. ઈરાને બહેરીનમાં અમેરિકન નૌકાદળના ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યું છે. ગયા વર્ષે, અમેરિકાએ ઈરાની ન્યુક્લિયર સાઈટ્સને નિશાન બનાવ્યા હતા.

મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકન ઠેકાણા ક્યાં છે?

બહેરીન - યુએસ નેવીના ફિફ્થ ફ્લીટનું મુખ્ય મથક બહેરીનમાં છે. આ કાફલો ખાડી, લાલ સમુદ્ર, અરબી સમુદ્ર અને હિંદ મહાસાગરના ભાગોની જવાબદારી સંભાળે છે. દરિયાઈ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ બેઝ અમેરિકા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

કતર - કતરની રાજધાની દોહાની બહાર રણમાં 24 હેક્ટરમાં ફેલાયેલું અલ ઉદેદ એર બેઝ, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડનું મુખ્ય મથક છે, જે ઇજિપ્તથી કઝાકિસ્તાન સુધીના વિશાળ પ્રદેશમાં યુએસ લશ્કરી કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરે છે. તે આશરે 10,000 યુએસ સૈનિકોનું ઘર છે. જાન્યુઆરીમાં, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ત્યાં એક નવો કોઓર્ડિનેશન સેલ ખોલ્યો, જે પ્રાદેશિક હવાઈ અને મિસાઇલ સંરક્ષણને મજબૂત બનાવશે.

કુવૈત - કુવૈતમાં અમેરિકાના અનેક મોટા લશ્કરી મથકો છે. કેમ્પ આરિફજાન યુએસ આર્મી સેન્ટ્રલનું મુખ્ય મથક છે. ઇરાકી સરહદથી લગભગ 40 કિલોમીટર દૂર સ્થિત અલી અલ સલેમ એર બેઝ, તેના મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશને કારણે "ધ રોક" તરીકે ઓળખાય છે. કેમ્પ બુહરિંગ 2003 ના ઇરાક યુદ્ધ દરમિયાન બનાવવામાં આવ્યું હતું અને ઇરાક અને સીરિયામાં તૈનાત યુએસ દળો માટે સ્ટેજીંગ પોસ્ટ તરીકે સેવા આપે છે.

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) - UAE ની રાજધાની, અબુ ધાબીની દક્ષિણે, અલ ધફરા એર બેઝ છે, જે UAE એર ફોર્સ સાથે શેર કરવામાં આવે છે. તે યુએસ એર ફોર્સ માટે એક મુખ્ય બેઝ છે, જે આ પ્રદેશમાં ISIS સામેની કામગીરી અને જાસૂસી મિશનને ટેકો આપે છે. દુબઈનું જેબેલ અલી બંદર, ઔપચારિક બેઝ ન હોવા છતાં, મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ નેવીનું સૌથી મોટું બંદર છે, જેના કારણે યુએસ એરક્રાફ્ટ કેરિયર્સ અને અન્ય જહાજો નિયમિતપણે મુલાકાત લે છે.

ઇરાક - ઇરાક પશ્ચિમી અનબાર પ્રાંતમાં સ્થિત આઈએન અલ-અસદ યુએસ એર બેઝનું ઘર છે. તે ઇરાકી સુરક્ષા દળો અને નાટો મિશનને ટેકો પૂરો પાડે છે. 2020 માં, ઈરાને ઈરાની જનરલ કાસેમ સુલેમાનીની હત્યાનો બદલો લેવા માટે આ વિસ્તાર પર મિસાઈલ હુમલો કર્યો. ઉત્તરી ઈરાકના કુર્દીસ્તાન ક્ષેત્રમાં, એર્બિલ એર બેઝ યુએસ અને ગઠબંધન દળો માટે તાલીમ અને ગુપ્ત માહિતી શેરિંગ કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે.

સાઉદી અરેબિયા - 2024 સુધીમાં, સાઉદી અરેબિયામાં 2,321 યુએસ સૈનિકો હતા. તેઓ સાઉદી સરકાર સાથે નજીકથી કામ કરે છે અને હવાઈ અને મિસાઈલ સંરક્ષણ પૂરું પાડે છે. રિયાધથી 60 કિમી દક્ષિણમાં પ્રિન્સ સુલતાન એર બેઝ પર થોડી સંખ્યામાં સૈનિકો તૈનાત છે, જ્યાં પેટ્રિઅટ મિસાઈલ બેટરી અને ટર્મિનલ હાઇ એલ્ટિટ્યુડ એરિયા ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ સ્થિત છે.

જોર્ડન - જોર્ડનની રાજધાની, અમ્માનથી 100 કિમી ઉત્તરપૂર્વમાં, દિશામના અઝરાકમાં મુવફ્ફક અલ-સલ્તી યુએસ એર બેઝ અહીં સ્થિત છે. તે લેવન્ટમાં મિશન માટે તૈનાત યુએસ એર ફોર્સિસ સેન્ટ્રલની 332મી એર એક્સપિડિશનરી વિંગનું ઘર છે.

તુર્કી - તુર્કી અને યુએસ સંયુક્ત રીતે દક્ષિણ અદાના પ્રાંતમાં ઇન્સિર્લિક એર બેઝનું સંચાલન કરે છે. તે અમેરિકાના પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવે છે અને ISIS સામેના ગઠબંધનને ટેકો આપે છે. તુર્કીમાં 1,465 અમેરિકી સૈનિકો તૈનાત છે.

