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અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો દાવો: કૉમર્શિયલ ટ્રાફિક માટે ખુલ્લું છે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ

ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે શનિવારે ડ્રોનથી જહાજને નિશાન બનાવતા પહેલા ઈરાન એક કરાર પર સંમત થયું હતું

ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે શનિવારે ડ્રોનથી જહાજને નિશાન બનાવતા પહેલા ઈરાન એક કરાર પર સંમત થયું હતું
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે શનિવારે ડ્રોનથી જહાજને નિશાન બનાવતા પહેલા ઈરાન એક કરાર પર સંમત થયું હતું (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 9:20 PM IST

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દુબઈ: પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષનો એક નવો તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોનું પસાર થવું હાલ શક્ય નથી. ઈરાનની પર્શિયન ગલ્ફ સ્ટ્રેટ ઑથિરોટીનું કહેવું છે કે, સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત થાય ત્યાં સુધી સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોનું પસાર થવું સ્થગિત રહેશે. એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સ્થિરતા અને શાંતિ પુનઃસ્થાપિત થયા પછી, સમયપત્રકના આધારે બધી વિનંતીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને જરૂરી પરમિટ જારી કરવામાં આવશે."

બીજી તરફ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કૉમર્શિયલ ટ્રાફિક માટે ખુલ્લું રહેશે. NBC ના મીટ ધ પ્રેસ પર એક મુલાકાતમાં બોલતા ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, સ્ટ્રેટ કૉમર્શિયલ ટ્રાફિક માટે ખુલ્લું છે. જોકે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હુમલા ચાલુ હોવાથી વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઑઈલ શિપિંગ માર્ગોમાંથી એક પર સુરક્ષા અંગે ચિંતાઓ વધી ગઈ છે.

હુમલા પહેલા ઈરાન 'પરફેક્ટ' સોદા માટે માની ગયું હતું: ટ્રમ્પ

ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, ઈરાન શનિવારે ડ્રોનથી જહાજને નિશાન બનાવતા પહેલા એક ડીલ માટે માની ગયું હતું. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન "અમારા માટે એક પરફેક્ટ ડીલ" માટે સંમત થયું હતું, પરંતુ બાદમાં બધું છોડી દીધું. ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, "એક કલાકની અંદર, તેઓએ એક જહાજ પર ડ્રોન છોડ્યું."

ટ્રમ્પે ઈરાનના નેતૃત્વને "બીમાર" ગણાવ્યું અને કહ્યું કે અમેરિકાએ ગઈકાલે રાત્રે તેમના પર ભારે બોમ્બમારો કર્યો.

અગાઉ, યુએસ સૈન્યએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન દ્વારા તાજેતરના યુદ્ધ દરમિયાન "આગળની સૂચના સુધી" હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાના દાવા છતાં, જહાજો સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM), જે મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ દળોનું નિરીક્ષણ કરે છે, તેણે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાન સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ રાખતું નથી. ટ્રાફિક આગળ વધી રહ્યો છે." સેન્ટકોમ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે "ઈરાની આક્રમણ" છતાં, યુએસ દળો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે "તૈનાત અને તૈયાર" રહે છે.

સેન્ટકોમે જાહેરાત કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ "આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ દ્વારા કાયદેસર રીતે પરિવહન કરવા માંગતા તમામ જહાજો માટે ખુલ્લું છે."

દરમિયાન, યુએસ હવાઈ હુમલાના બદલામાં, ઈરાને રવિવારે જોર્ડન, બહેરીન, કુવૈત, કતાર અને ઓમાનમાં સ્થળોને નિશાન બનાવીને મિસાઈલ અને આત્મઘાતી ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને હુમલાઓ શરૂ કર્યા.

અગાઉ, યુએસ સૈન્યએ ઈરાનમાં 140 થી વધુ ઠેકાણાંઓ પર હુમલો કરવાનો દાવો કર્યો હતો, જેમાં બંદર અબ્બાસ, સિરિક, ચાબહાર, બંદર-એ-દેર, જસ્ક અને અસલુયેહ જેવા દક્ષિણ બંદર શહેરોમાં વિસ્ફોટ થયાના અહેવાલો હતા.

ઓમાનમાં યુએસ એરબેઝ પર હુમલો

સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી પહેલી વાર, ઈરાને ઓમાનમાં યુએસ લશ્કરી મથક પર હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. આ પહેલા, 40 દિવસના સંઘર્ષ દરમિયાન ઓમાની તેલ અને ઉર્જા સુવિધાઓ પર ત્રણ હુમલા થયા હતા; જોકે, ઈરાને તે સમયે સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો, કારણ કે ઓમાન યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વાટાઘાટોનું આયોજન કરી રહ્યું હતું.

પરંતુ ઈરાને હવે પુષ્ટિ કરી છે કે, તેણે ઓમાનમાં યુએસ નૌકાદળ મથક પર એરક્રાફ્ટ કેરિયર રિફ્યુઅલિંગ પ્લેટફોર્મને નિશાન બનાવ્યું હતું.

ઈરાની હુમલા બાદ, ઓમાનમાં યુએસ એમ્બેસીએ અમેરિકન નાગરિકોને ચેતવણી જારી કરી હતી, જેમાં હાલમાં દુકમ શહેર અને મુસંદમ ગવર્નરેટમાં રહેતા લોકોને ત્યાં આશ્રય લેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. એક નિવેદનમાં લખ્યું હતું: "જો તમે દુકમ અથવા મુસંદમમાં છો, તો શક્ય તેટલું તમારા ઘર, હોટેલ અથવા અન્ય સ્થળે રહો અને બારીઓથી દૂર રહો. અમે મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ અને અપડેટ્સ આપવાનું ચાલુ રાખીશું જેથી તમે તમારી સલામતી અંગે જાણકાર નિર્ણયો લઈ શકો."

યુએસ એમ્બેસીએ જણાવ્યું હતું કે, મધ્ય પૂર્વ છોડવા માંગતા વ્યક્તિઓને યુએસ સરકાર તરફથી સહાય મળી શકે છે, કારણ કે તે પ્રસ્થાન વિકલ્પો પર અદ્યતન માહિતી પ્રદાન કરે છે.

હોર્મુઝ પરમાણુ શસ્ત્રો કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે

ચાલુ સંઘર્ષ વચ્ચે, ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરના સલાહકારે જણાવ્યું છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ "ડઝનેક પરમાણુ બોમ્બ" રાખવા કરતાં ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે. ISNA સમાચાર એજન્સીએ મોહસેન રેઝાઈને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે, "આ વ્યૂહાત્મક માર્ગ ડઝનેક પરમાણુ બોમ્બ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે, અને ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન તેનો બચાવ કરશે."

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