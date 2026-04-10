ETV Bharat / international

પાકિસ્તાનમાં શાહબાઝ શરીફ અને અસીમ મુનીરને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર આપવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો

પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતની અસેમ્બલીમાં પીએમએલ-એનના એક ધારાસભ્યએ આ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે.

શહેબાઝ શરીફ અને અસીમ મુનીરની તસવીર સાથે ઉભેલા લોકો
શહેબાઝ શરીફ અને અસીમ મુનીરની તસવીર સાથે ઉભેલા લોકો (ફાઇલ ફોટો – AFP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 7:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

લાહોર: પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતની અસેમ્બલીમાં પીએમએલ-એનના એક ધારાસભ્યએ ગુરુવારે સેના પ્રમુખ ફિલ્ડ માર્શલ આસિમ મુનીર, વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફ અને વિદેશ પ્રધાન ઈશાક દારને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે નામાંકિત કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે.

સત્તારૂઢ પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગ-નવાઝ (પીએમએલ-એન)ના મુખ્ય સચેતક રાણા અરશદ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા આ પ્રસ્તાવમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઈરાન, ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાનના નેતૃત્વે "પ્રભાવી કૂટનીતિ"નું પ્રદર્શન કર્યું છે.

પ્રસ્તાવમાં જણાવાયું છે કે, વધતા તણાવથી વૈશ્વિક શાંતિને જોખમ છે અને આ સદન વડાપ્રધાન શરીફ, ફિલ્ડ માર્શલ મુનીર અને વિદેશ પ્રધાન દારની "પ્રભાવી કૂટનીતિ"ની પ્રશંસા કરે છે, જેણે "ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા વધારવાનો માર્ગ મોકળો કરવામાં" મદદ કરી છે.

અમેરિકા અને ઈરાને બુધવારે હોર્મુઝ જળસંધિને ફરીથી ખોલવા સહિત અન્ય શરતો પર બે અઠવાડિયાના યુદ્ધ-વિરામ પર સમજૂતી કરી છે. પાકિસ્તાન આ નાજુક સ્થિતિવાળા યુદ્ધ-વિરામને કાયમી શાંતિમાં બદલવા માટે બંને પક્ષો વચ્ચે શુક્રવારે વાતચીતની મેજબાની કરશે.

પાકિસ્તાનને વિશ્વસનીય મધ્યસ્થી તરીકે માન્યતા મળી રહી છે: રક્ષા પ્રધાન ખ્વાજા આસિફ

આ પહેલાં પાકિસ્તાનના રક્ષા પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે કહ્યું હતું કે, ઈસ્લામાબાદને હવે ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક સ્તરે એક વિશ્વસનીય મધ્યસ્થી તરીકે માન્યતા મળી રહી છે. આસિફે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થીમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયાના સશર્ત યુદ્ધ-વિરામ સમજૂતી થયાના કેટલાક કલાકો બાદ ઈસ્લામાબાદમાં સંવાદદાતાઓ સાથે વાતચીતમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે, "આ (યુદ્ધ-વિરામ) અમારા સમગ્ર નેતૃત્વની સફળતા છે." તેમણે આ માટે અલ્લાહનો આભાર માન્યો. આસિફે કહ્યું કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થયા બાદ પાકિસ્તાન એક નવા યુગમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. તેમણે કહ્યું કે સ્થિરતા અને શાંતિ સ્થાપિત થશે.

આસિફે કહ્યું કે ગયા વર્ષે ભારત સાથેના સંઘર્ષ બાદથી પાકિસ્તાને લાંબો અંતર કાપ્યું છે અને ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધ-વિરામ સમજૂતી બાદ આખી દુનિયા ઈસ્લામાબાદ તરફ જોઈ રહી છે.

TAGGED:

NOBEL PEACE PRIZE FOR PAK PM
NOBEL FOR SHEHBAZ SHARIF ASIM MUNIR
RESOLUTION TABLED IN PAKISTAN
SHEHBAZ SHARIF AND ASIM MUNIR
DEMAND FOR NOBEL PEACE PRIZE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.