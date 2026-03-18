ચેક બાઉન્સ કેસ: દિલ્હી હાઈકોર્ટે રાજપાલ યાદવના વચગાળાના જામીન લંબાવ્યા; એક્ટરે કહ્યું, - "ન્યાય વ્યવસ્થામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ"
કોર્ટે રાજપાલ યાદવના જામીન 1 એપ્રિલ સુધી લંબાવી દીધા છે
Published : March 18, 2026 at 9:03 PM IST
Updated : March 18, 2026 at 9:16 PM IST
નવી દિલ્હી: બોલીવુડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવ સાથે સંકળાયેલા ચેક બાઉન્સ કેસ અંગે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં 18 માર્ચ, બુધવારના રોજ સુનાવણી થઈ. કોર્ટે રાજપાલ યાદવના વચગાળાના જામીન 1 એપ્રિલ સુધી લંબાવી દીધા છે. કોર્ટે યાદવના વકીલને આગામી સુનાવણી દરમિયાન મુખ્ય અરજી પર તેમની દલીલો રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કાર્યવાહી બાદ, રાજપાલ દિલ્હી હાઈકોર્ટની બહાર જોવા મળ્યો, જ્યાં તેણે તાજેતરની સુનાવણી અંગે મીડિયા સાથે વાત કરી.
રાજપાલ યાદવે કરેલી નોંધપાત્ર ચુકવણીને ધ્યાનમાં લેતા, કોર્ટે તેમના વચગાળાના જામીન આગામી સુનાવણીની તારીખ સુધી લંબાવી દીધા. આ મામલાની સુનાવણી ન્યાયાધીશ સ્વર્ણ કાંતા શર્મા દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
Delhi: On actor Rajpal Yadav’s debt case, Lawyer for the complainant company Murli Projects, Advocate Avneet Singh Sikka says, ''Today, his application was listed, but no further suspension of sentence was granted. The court observed that he is not attempting to abscond, and… pic.twitter.com/NYSEcWC0v6— IANS (@ians_india) March 18, 2026
સુનાવણીની શરૂઆતમાં, રાજપાલ યાદવના વકીલે કોર્ટને માહિતી આપી કે નિયમિત જામીન માટે અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે અને અગાઉ આપવામાં આવેલ વચગાળાનું રક્ષણ આજે સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ફરિયાદી કંપની, મુરલી પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને કુલ ₹4.25 કરોડ ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે અને ₹25 લાખનો વધારાનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેન્ડર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
#BREAKING: A hearing began in Delhi High Court in the cheque bounce case involving Bollywood actor Rajpal Yadav. His counsel requested regular bail as interim bail expires today. Rs 4.25 crore has already been paid to Murlidhar Projects Pvt. Ltd., and a Rs 25 lakh demand draft is… pic.twitter.com/QfAiUTpeLW— IANS (@ians_india) March 18, 2026
કરવામાં આવેલી ચુકવણીને ધ્યાનમાં લેતા, કોર્ટે અવલોકન કર્યું, "તમે મોટી રકમ ચૂકવી દીધી છે; તેથી, અમે તમને જેલમાં પાછા મોકલી રહ્યા નથી." તે મુજબ, યાદવના વચગાળાના જામીન આગામી સુનાવણી સુધી લંબાવવામાં આવ્યા હતા.
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે રાજપાલ યાદવને વિવાદ સાથે સંકળાયેલી લોન અંગે પૂછપરછ કરી. જવાબમાં, અભિનેતાએ સ્વીકાર્યું કે તેણે લોન લીધી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે બાકી લેણાં ચૂકવવા માટે અગાઉ ઘણી તકો આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું.
કોર્ટને સંબોધતા, અભિનેતાએ જણાવ્યું કે 2016 માં, તેમને આશરે ₹10.40 કરોડ ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, અને તેમણે તેમના મિત્રની ₹28 કરોડની મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ રજૂ કર્યા હતા. ફરિયાદીએ ₹2 કરોડ સહિત ચોક્કસ ચુકવણીઓ કરવા છતાં, બાકીની રકમ વસૂલવામાં કોઈ રસ દાખવ્યો નહીં; તેના બદલે, તેમણે અભિનેતાને જેલમાં મોકલવાની માંગ કરી.
Delhi: On actor Rajpal Yadav’s debt case, Lawyer for the complainant company Murli Projects, Advocate SK Sharma says, " today, the court asked rajpal yadav because, from time to time, he had stated whether he wants to pay the money or not. rajpal yadav replied that he does not… pic.twitter.com/VjDMk3hXfi— IANS (@ians_india) March 18, 2026
તેમણે કોર્ટને જાણ કરી કે, ત્યારબાદ, તેમને તિહાર જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ લગભગ ત્રણ મહિના રહ્યા. રાજપાલ યાદવે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, એકવાર તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા પછી, તેમની નાણાકીય સ્થિતિ વધુ બગડી ગઈ. તેમણે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે ₹22 કરોડના રોકાણ સાથે સંકળાયેલા એક ફિલ્મ પ્રોજેક્ટમાં ભારે નુકસાન થયું હતું, જેના પરિણામે લગભગ ₹17 કરોડની ખોટ થઈ હતી.
સુનાવણી બાદ, કૉમેડિયન-એક્ટરે પ્રેસ સાથે વાત કરતા કહ્યું, "આગામી સુનાવણી 1 એપ્રિલના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે. મને ભારતીય ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. અમે સત્યનો વિજય થાય તે માટે તમામ પ્રયાસો કરીશું."
અગાઉ, હાઇકોર્ટે યાદવની સજા 18 માર્ચ સુધી સ્થગિત કરી હતી. આ નિર્ણય કેટલીક શરતોને આધીન આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વ્યક્તિગત બોન્ડ રજૂ કરવો અને પાસપોર્ટ સોંપવાનો સમાવેશ થાય છે.
Delhi: Bollywood actor Rajpal Yadav says, " ...the hearing is on 1st april. whatever the court’s order will be, it will always be followed..." pic.twitter.com/r6MJ297QS6— IANS (@ians_india) March 18, 2026
આ કેસ બાઉન્સ થયેલા ચેક સંબંધિત ઘણી ફરિયાદોનો છે, જેના માટે ટ્રાયલ કોર્ટે અગાઉ અભિનેતાને સજા ફટકારી હતી. જોકે શરૂઆતમાં સમાધાનને સરળ બનાવવા માટે રાહત આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ભૂતકાળમાં ચુકવણીના વચનોનું પાલન ન થતાં હાઇકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. હવે જ્યારે વચગાળાની રાહત અમલમાં છે, ત્યારે આ મામલે આગામી સુનાવણી 1 એપ્રિલના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે; તે દિવસે, કોર્ટ મુખ્ય અરજી અંગે દલીલો સાંભળે તેવી અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો: