'હિંસા ફેલાવનારાઓને મોતની સજા', ઇરાન સરકારનો નિર્ણય; અત્યાર સુધી 2500થી વધુ લોકોએ ગુમાવ્યો જીવ

ઈરાને વિરોધીઓ પર ઝડપી કાર્યવાહી અને ફાંસીની સજાનો સંકેત આપ્યો છે કારણ કે કાર્યવાહીમાં મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે.

ઈરાનના સર્વોચ્ચ ધાર્મિક નેતા ખામેની
ઈરાનના સર્વોચ્ચ ધાર્મિક નેતા ખામેની (AP)
By AP (Associated Press)

Published : January 14, 2026 at 5:38 PM IST

તેહરાન: ઈરાનમાં વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ લોકો પર ન્યાયતંત્ર દ્વારા કેસ ચલાવવામાં આવશે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ફાંસીની સજા ફટકારવામાં આવશે. ઈરાનના ન્યાયતંત્રના વડા,ઘોલમહોસિન મોહસેની-એજે'ઇની આ ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે એક્ટિવિસ્ટે ચેતવણી આપી હતી કે ધરપકડ કરાયેલા લોકોને જલ્દી ફાંસી આપવામાં આવી શકે છે.

અમેરિકા સ્થિત હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રદર્શનો પર સુરક્ષા દળોની લોહિયાળ કાર્યવાહીમાં ઓછામાં ઓછા 2,571 લોકો માર્યા ગયા છે. આ આંકડો દાયકાઓમાં ઈરાનમાં થયેલા અન્ય કોઈપણ વિરોધ કે અશાંતિથી થયેલા મૃત્યુઆંક કરતાં ઘણો વધારે છે અને તે દેશની 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિની આસપાસના અરાજકતાની યાદ અપાવે છે.

ટ્રમ્પ વારંવાર ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે કે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓની હત્યા પર અમેરિકા લશ્કરી કાર્યવાહી કરી શકે છે. ઇઝરાયલ દ્વારા ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે શરૂ કરાયેલા 12 દિવસના યુદ્ધ દરમિયાન ઇરાની પરમાણુ સ્થળો પર બોમ્બમારો કર્યાના થોડા મહિના પછી જ આ ઘટના બની છે.

દરમિયાન, બુધવારે ઈરાને વિરોધ પ્રદર્શનોમાં માર્યા ગયેલા 100 સુરક્ષા દળોના સભ્યો માટે સામૂહિક અંતિમ સંસ્કારની તૈયારી કરી હતી, જ્યારે લોકો રસ્તા પર ડરેલા હતા. સાદા કપડામાં સુરક્ષા દળો હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા હતા, જોકે રમખાણો વિરોધી પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના સ્વયંસેવક બાસીજ ફોર્સના સભ્યોને તેમના બેરેકમાં પાછા મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.

ફળ અને શાકભાજી ખરીદી રહેલી બે બાળકોની માતાએ કહ્યું, "અમે આ અવાજો (ગોળીઓનો) અને વિરોધ પ્રદર્શનોથી અમે ખૂબ ડરી ગયા છીએ. અમે સાંભળ્યું છે કે ઘણા લોકો માર્યા ગયા છે અને ઘણા ઘાયલ થયા છે. હવે શાંતિ પુનઃસ્થાપિત થઈ ગઈ છે, પરંતુ શાળાઓ બંધ છે અને મને મારા બાળકોને ફરીથી શાળાએ મોકલવામાં ડર લાગે છે." 36 વર્ષીય અહમદરેઝા તવાકોલીએ એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું કે તેમણે તેહરાનમાં એક પ્રદર્શન જોયું અને અધિકારીઓ દ્વારા હથિયારોના ઉપયોગથી તેઓ ચોંકી ગયા હતા." તવાકોલીએ કહ્યું, "લોકો તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવા અને વિરોધ કરવા માટે બહાર આવ્યા, પરંતુ તે ઝડપથી યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ફેરવાઈ ગયું. લોકો પાસે બંદૂકો નથી. ફક્ત સુરક્ષા દળો પાસે બંદૂકો છે."

મોહસેની-એજે'ઈએ ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન દ્વારા ઓનલાઈન શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં આ વાત કહી હતી. તેમણે કહ્યું, "જો આપણે કંઈક કરવું હોય, તો આપણે તે હમણાં જ કરવું જોઈએ. જો આપણે કંઈક કરવું હોય, તો આપણે તે ઝડપથી કરવું જોઈએ. જો તે બે મહિના કે ત્રણ મહિના પછી મોડું થાય, તો તેની અસર નહીં થાય. જો આપણે કંઈક કરવું હોય, તો આપણે તે ઝડપથી કરવું જોઈએ." તેમની ટિપ્પણીઓ ટ્રમ્પ માટે સીધો પડકાર છે, જેમણે મંગળવારે સીબીએસ પર પ્રસારિત એક ઇન્ટરવ્યુમાં ઈરાનને ફાંસીની સજા અંગે ચેતવણી આપી હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી કરીશું. જો તેઓ આવું કંઈક કરશે, તો અમે ખૂબ જ કડક કાર્યવાહી કરીશું."

તેમણે કહ્યું, "અમે નથી ઇચ્છતા કે ઈરાનમાં જે થઈ રહ્યું છે તે થાય. અને તમે જાણો છો, જો તેઓ વિરોધ કરવા માંગતા હોય, તો તે એક વાત છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ હજારો લોકોને મારવાનું શરૂ કરે છે, અને હવે તમે મને ફાંસીની સજા વિશે કહી રહ્યા છો - ત્યારે અમે જોઈશું કે તે તેમના માટે કેવું રહે છે. તે તેમના માટે સારું નહીં રહે." આ વચ્ચે એક્ટિવિસ્ટે બુધવારે કહ્યું કે સ્ટારલિંક ઇરાનમાં મફત સેવા પૂરી પાડી રહી છે. 8 જાન્યુઆરીએ સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલા ઈન્ટરનેટ શટડાઉનને ટાળવા માટે આ સેટેલાઇટ ઈન્ટરનેટ સેવા મહત્ત્વપૂર્ણ રહી છે. ઈરાને મંગળવારે લોકોને તેમના મોબાઈલ ફોનથી આંતરરાષ્ટ્રીય કોલ કરવાની મંજૂરી આપવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ દેશની બહારથી ઈરાનમાં કોલ હજુ પણ બ્લોક છે.

લોસ એન્જલસ સ્થિત કાર્યકર્તા મેહદી યાહ્યાનેજાદે કહ્યું, "અમે પુષ્ટિ કરી શકીએ છીએ કે સ્ટારલિંક ટર્મિનલ્સ માટે મફત સબ્સ્ક્રિપ્શન સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે." તેમણે ઉમેર્યું, "અમે ઈરાનમાં નવા સક્રિય થયેલા સ્ટારલિંક ટર્મિનલનો ઉપયોગ કરીને તેનું પરીક્ષણ કર્યું."

સ્ટારલિંકે તરત જ આ નિર્ણય સ્વીકાર્યો ન હતો. સુરક્ષા સેવાઓ પણ દેખીતી રીતે સ્ટારલિંક ડીશ શોધી રહી હતી, કારણ કે ઉત્તર તેહરાનના રહેવાસીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે અધિકારીઓ સેટેલાઇટ ડીશ સાથે એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડીંગ પર દરોડા પાડી રહ્યા છે. સેટેલાઇટ ટેલિવિઝન ડીશ ગેરકાયદેસર હોવા છતાં, રાજધાનીમાં ઘણા લોકોના ઘરમાં તે છે, અને અધિકારીઓએ તાજેતરના વર્ષોમાં કાયદાનો અમલ કરવાનો પ્રયાસ છોડી દીધો છે.

હ્યૂમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટે ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે, મૃતકોમાં 2,403 પ્રદર્શનકારી હતા અને 147 સરકાર સાથે જોડાયેલા હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું કે 12 બાળકના પણ મોત થયા છે સાથે જ નવ લોકો એવા હતા જે વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ નહતા. ગ્રુપે જણાવ્યું કે 18,100 કરતા વધારે લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનોનું વિદેશથી મૂલ્યાંકન કરવું વધુ મુશ્કેલ રહ્યું છે, અને એપી દેશની અંદર કોમ્યુનિકેશન વિક્ષેપોને કારણે મૃત્યુઆંકનો સ્વતંત્ર રીતે અંદાજ લગાવી શક્યું નથી.

સંપાદકની પસંદ

