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પ્રિય મિત્ર નરેન્દ્ર, તમારું સ્વાગત કરતાં આનંદ થાય છે. ફ્રાન્સ-ભારત મિત્રતા અમર રહે; મેક્રોને હિન્દીમાં કહ્યું

મેક્રોને ભારતીય ભાષામાં પીએમ મોદીને સંબોધવાનો પ્રયાસ કરીને ધ્યાન ખેંચ્યું.

16 જૂનના રોજ એવિયનમાં G7 સમિટ 2026 સ્થળ પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું.
16 જૂનના રોજ એવિયનમાં G7 સમિટ 2026 સ્થળ પર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું. (IANS)
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By ANI

Published : June 19, 2026 at 9:30 AM IST

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પેરિસ: ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને ભારતીય નેતાની મુલાકાતના અંતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હિન્દીમાં ઉષ્માભરી અને અનોખી વિદાય આપી. તેમણે ભારતીય ભાષામાં પીએમ મોદીને સંબોધવાનો પ્રયાસ કરીને ધ્યાન ખેંચ્યું.

ભાષાનો આ અનોખો ઉપયોગ હાઇ-પ્રોફાઇલ મુલાકાતના અંતે આપવામાં આવેલા એક ખાસ વિડિઓ સંદેશમાં દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મેક્રોને એમ કહીને શરૂઆત કરી હતી, "પ્રિય મિત્ર નરેન્દ્ર, હું ખૂબ ખુશ છું, મુલાકાતમાં આપનું સ્વાગત છે, ફ્રાન્સ અને ભારત વચ્ચેની મિત્રતા કાયમ રહે." હિન્દી પંક્તિઓ વાંચ્યા પછી, મેક્રોન હસ્યા અને કહ્યું, "મને આશા છે કે તે સાચું હતું." (પ્રિય મિત્ર નરેન્દ્ર, હું ખૂબ ખુશ છું, આ મુલાકાતમાં આપનું સ્વાગત છે, ફ્રાન્સ અને ભારત વચ્ચેની મિત્રતા કાયમ રહે).

તેમના હળવા બહુભાષી પ્રયાસથી અંગ્રેજીમાં પાછા ફરતા, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિએ તેમની મુલાકાત માટે પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો અને તેને "ખૂબ જ ફળદાયી" ગણાવી, અને ફેબ્રુઆરીમાં તેમને ફરીથી મળવાની આશા વ્યક્ત કરી.

આ ભાગીદારીનું લક્ષણ ઊંડી વ્યક્તિગત બંધન અને ભૂરાજકીય સમન્વય પર ભાર મૂકતા, તેમણે અંગ્રેજીમાં પોતાનો સંદેશ ચાલુ રાખ્યો, "પ્રિય મિત્ર નરેન્દ્ર મોદી, આવવા બદલ આભાર. અમારી મિત્રતા બદલ આભાર. આ ખૂબ જ ફળદાયી મુલાકાત હતી. ફ્રાન્સ તમને પ્રેમ કરે છે. અમે ફેબ્રુઆરીમાં ટૂંક સમયમાં તમને ફરીથી મળવા માટે આતુર છીએ. જય હિંદ."

આ શક્તિશાળી રાજદ્વારી આદાનપ્રદાન G7 સમિટના ભવ્ય મંચ પર થયું હતું, જ્યાં પીએમ મોદીએ છેલ્લા બે દિવસ ચર્ચામાં ભાગ લીધો હતો અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સહિત અનેક વિશ્વ નેતાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકો યોજી હતી.

આ મજબૂત સમિટનો પાયો 14 જૂનના રોજ નંખાયો હતો, જ્યારે પીએમ મોદીએ નાઇસના વિલા કેરિલોસ ખાતે મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી, જે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોને "ખાસ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી" સુધી પહોંચાડ્યા પછીની તેમની પ્રથમ મુલાકાત હતી.

ફ્રેન્ચ દરિયાકાંઠાની સુંદર પૃષ્ઠભૂમિ વચ્ચે, બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિવિધ પાસાઓ પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી હતી. તેમણે તમામ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સંરક્ષણ સહયોગના નોંધપાત્ર વિકાસ અને ઊંડાણ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો અને સંરક્ષણ પ્લેટફોર્મ અને અદ્યતન તકનીકોના સહ-ડિઝાઇન, સહ-વિકાસ અને સહ-ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તેને વધુ વેગ આપવા સંમત થયા.

પરંપરાગત સુરક્ષા સીમાઓથી આગળ ભવિષ્ય તરફ જોતા, બંને નેતાઓએ અવકાશ ક્ષેત્રમાં સહકારના સમૃદ્ધ વારસાની નોંધ લીધી અને માનવ અવકાશ ઉડાન અને અવકાશ પરિસ્થિતિગત જાગૃતિમાં સહયોગને આગળ વધારવાની ચર્ચા કરી. તેઓએ અવકાશમાં ખાનગી ક્ષેત્રના સહયોગને વધારવાના માર્ગો પર પણ ચર્ચા કરી.

તેમના વ્યૂહાત્મક કાર્યસૂચિમાં આધુનિક આર્થિક ડ્રાઇવ પર મજબૂત ભાર મૂકતા, પીએમ મોદી અને મેક્રોને વિવાટેક 2026 માં સ્ટાર્ટઅપ્સ સાથે વાતચીત કરી અને તમામ ક્ષેત્રોમાં નવા યુગ અને અદ્યતન નવીનતા શોધવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

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