'લઘુમતીઓ માટે ખરાબ સમય': બાંગ્લાદેશમાં બિન-મુસ્લિમો સામે 'અકથ્ય અત્યાચારો' માટે હસીનાએ યુનુસ સરકારની નિંદા કરી
Published : December 26, 2025 at 8:46 AM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાએ મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળની વચગાળાની સરકારની આકરી ટીકા કરી છે, અને દેશમાં બિન-મુસ્લિમો સામે ગંભીર અત્યાચાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
ગયા અઠવાડિયે બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિની લિંચિંગનો ઉલ્લેખ કરતા, 78 વર્ષીય અવામી લીગ નેતાએ કહ્યું કે વર્તમાન શાસક જૂથ, જેણે ગેરકાયદેસર રીતે સત્તા કબજે કરી છે, તે "ધાર્મિક લઘુમતીઓને જીવતા સળગાવી દેવાના ભયાનક ઉદાહરણો" સ્થાપિત કરી રહ્યું છે.
તેમના નાતાલ સંદેશમાં, હસીનાએ યુનુસ સરકાર પર તમામ ધર્મો અને સમુદાયોના લોકોની તેમના ધર્મોનું પાલન કરવાની સ્વતંત્રતામાં દખલ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
તેમણે કહ્યું, "ખાસ કરીને, તે બિન-મુસ્લિમો પર અકથ્ય અત્યાચાર કરી રહ્યું છે. તેણે ધાર્મિક લઘુમતીઓને જીવતા સળગાવી દેવા જેવા ભયાનક ઉદાહરણો પણ રજૂ કર્યા છે. મને વિશ્વાસ છે કે બાંગ્લાદેશના લોકો આ દુષ્ટતાને વધુ સમય સુધી ચાલુ રહેવા દેશે નહીં."
ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં હસીના સરકારને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવી ત્યારથી બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ વસ્તી દેશમાં લઘુમતી સમુદાયો સામે શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓથી પ્રભાવિત થઈ છે. ગયા અઠવાડિયે, મૈમનસિંહ શહેરમાં 25 વર્ષીય હિન્દુ મજૂર, દીપુ ચંદ્ર દાસની ટોળાએ હત્યા કરી હતી.
આ દરમિયાન, બુધવારે મોડી રાત્રે બાંગ્લાદેશના રાજબારી જિલ્લામાં ટોળાના હુમલામાં વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિનું મોત થયું હતું, જેનાથી દેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા અને લઘુમતીઓની સલામતી અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે.
ધ ડેઇલી સ્ટારના અહેવાલ મુજબ, પીડિત, અમૃત મંડલ, જેને સમ્રાટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેના પર પંગશા ઉપજિલ્લાના હોસેનડાંગા ગામમાં ગ્રામજનો દ્વારા કથિત રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે ખંડણીનો આરોપ લાગ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઘટનાની માહિતી મળ્યા બાદ તેઓ રાત્રે 11:00 વાગ્યાની આસપાસ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને મંડલને ગંભીર રીતે ઘાયલ હાલતમાં જોયો હતો. સહાયક પોલીસ અધિક્ષક દેવબ્રત સરકારે જણાવ્યું હતું કે તેમને પંગશા ઉપજિલ્લા આરોગ્ય સંકુલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોકટરોએ તેમને સવારે 2:00 વાગ્યે મૃત જાહેર કર્યા હતા.
સોમવારે, બાંગ્લાદેશના લઘુમતી જૂથોએ લઘુમતીઓ પરના અત્યાચારને રોકવામાં વચગાળાની સરકારની નિષ્ફળતા સામે ઢાકામાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. હસીનાએ આશા વ્યક્ત કરી કે ક્રિસમસ બાંગ્લાદેશમાં ખ્રિસ્તીઓ અને અન્ય ધર્મોના અનુયાયીઓ વચ્ચેના સંવાદિતા અને મિત્રતાના હાલના બંધનને વધુ મજબૂત બનાવશે.
તેમણે કહ્યું, "આ ક્રિસમસ પ્રસંગે, હું મારા બધા ખ્રિસ્તી ભાઈ-બહેનોને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની શુભેચ્છા પાઠવું છું." તેમણે ઉમેર્યું, "અંધકાર દૂર થાય અને સવાર પડે. બાંગ્લાદેશ હંમેશા જીવંત રહે."
