સ્પેનમાં ટ્રેન દુર્ઘટના, 64 મુસાફરોના મૃત્યું, 550થી વધુ મુસાફરો હતા સવાર
એક ટ્રેન થોભેલી હતી, જ્યારે અન્ય ટ્રેનની આ ટ્રેન સાથે ધડાકાભેર ટક્કર થઈ અને આ ગમખ્વાર દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
Published : October 28, 2026 at 4:52 PM IST
મેડ્રિડ: સ્પેનમાં બુધવારે બે ટ્રેનો વચ્ચે પરસ્પર ટક્કર થઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક ઓછામાં ઓછા 64 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જ્યારે કેટલાક મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે 40 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હોઈ શકે છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્ય સ્પેનમાં એક હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન ત્યાં ઉભેલી બીજી ટ્રેનના પાછળના ભાગ સાથે અથડાઈ હતી.
આ દુર્ઘટનાને કારણે ટ્રેનના બે ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના મોત થયા છે. કેસ્ટિલા-લા માંચા (Castilla-La Mancha) પ્રદેશના પ્રવક્તા એસ્થર પેડિલાએ પુષ્ટિ કરી છે કે 10 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે, જોકે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે "આ આંકડો ચોક્કસપણે હજુ વધી શકે છે."
સ્પેનના આરોગ્ય મંત્રી મોનિકા ગાર્સિયાએ મીડિયાને જણાવ્યું કે, બચાવકર્મીઓ હાલમાં સૌથી વધુ ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા બે ડબ્બાઓમાંથી જીવિત લોકોને બહાર કાઢવા અને મૃતદેહોને શોધવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ઘાયલોને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.
સ્પેનના રેલ સિસ્ટમ ઓપરેટર, ADIF એ જણાવ્યું હતું કે, બુધવારે સવારે ટોલેડો પ્રાંતમાં આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. મેડ્રિડ, સ્યૂદાદ રીઅલ અને એન્ડાલુસિયા વચ્ચેની રેલ સેવા બંધ કરી દેવામાં આવી છે.
પેડિલાએ રાજ્ય પ્રસારણકર્તા TVE ને જણાવ્યું હતું કે મેડ્રિડથી સેવિલે તરફ એક જ દિશામાં જતી બે હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનો વચ્ચે આ દુર્ઘટના થઈ હતી. એક થોભેલી ટ્રેનની પાછળ અન્ય ટ્રેન અથડાઈ ત્યારે થોભી ગઈ હતી, જેના કારણે રોકાયેલી ટ્રેનના બે ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા.
સરકારી પ્રસારણકર્તાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ટ્રેન થોડી ક્ષણો માટે પાટા પર ઉભી રહી હતી, અને પછી ફરી શરૂ થઈ અને ઇર્યો ટ્રેન સાથે અથડાઈ ગઈ. તેમણે કહ્યું, "અમને બધાને અનુભવ્યું કે,ટ્રેન અચાનક ધીમી પડી ગઈ અને પછી જોરથી ટક્કર થઈ. કોચ એક તરફ નમી ગયો હતો, જાણે કે તે પલટી જવાનો હોય. મારા નાકમાં ઈજા થઈ, અને બધું જ આમ-તેમ ઉડવા લાગ્યું - સામાન, મોબાઇલ ફોન બધું જ હલવા લાગ્યું હતું."
તેમણે કહ્યું કે, દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. આ દુર્ઘટનામાં સ્પેનની સરકારી કંપની RENFE અને ખાનગી રેલ કંપની IRYOની ટ્રેનો ભોગ બની છે.દુર્ઘટના સ્થળે ઈમરજન્સી સેવાઓ, અગ્નિશામકો અને પોલીસને મદદ કરવા માટે સૈન્ય ઈમરજન્સી બ્રિગેડ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
સ્પેનિશ વડા પ્રધાન પેડ્રો સાંચેઝે દુર્ઘટના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે તેમના નિર્ધારીત કાર્યક્રમો રદ કરી દીધા હતાં. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે તેઓ "ટોલેડોમાં થયેલી ગંભીર ટ્રેન દુર્ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખી છે." સાંચેઝે લખ્યું, "ઇમરજન્સી સેવાઓ અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને મદદ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે કામ કરી રહી છે. મારી સંવેદનાઓ પીડિતો અને તેમના પરિવારો સાથે છે."
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