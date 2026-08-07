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મેટાને ₹5,000 કરોડનો દંડ કેમ ફટકારવામાં આવ્યો, કોર્ટે આ નિયમ હેઠળ ચુકાદો આપ્યો

કોર્ટે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની મેટાને બાળકોના ઓનલાઈન માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત મુદ્દાઓ અંગે $567 મિલિયન ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.

ફાઇલ - 29 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ કેલિફોર્નિયાના મેનલો પાર્કમાં AI ડેવલપર કોન્ફરન્સ, લામાકોન 2025 માં વિડિઓ સ્ક્રીન પર મેટા લોગો બતાવવામાં આવ્યો છે
ફાઇલ - 29 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ કેલિફોર્નિયાના મેનલો પાર્કમાં AI ડેવલપર કોન્ફરન્સ, લામાકોન 2025 માં વિડિઓ સ્ક્રીન પર મેટા લોગો બતાવવામાં આવ્યો છે (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : August 7, 2026 at 7:36 AM IST

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ન્યૂ મેક્સિકોની એક કોર્ટે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની મેટાને યુવાનોને તેમના પ્લેટફોર્મ દ્વારા થતા નુકસાન માટે વળતર આપવા માટે $567 મિલિયન ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ એક સીમાચિહ્નરૂપ મુકદ્દમાનો બીજો તબક્કો હતો.

ગુરુવારે મોડી રાત્રે આપેલા ચુકાદામાં, ન્યાયાધીશ બ્રાયન બીડ્સહેડે જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગની રકમ $420 મિલિયન યુવાનો માટે સારવાર સેવાઓ પર ખર્ચવામાં આવશે. બાકીની રકમનો ઉપયોગ આગામી પાંચ વર્ષમાં જાગૃતિ અને નિવારણ, સ્ક્રીનીંગ સેવાઓ અને અન્ય ખર્ચ માટે કરવામાં આવશે.

આ નવો દંડ માર્ચમાં મેટા સામે જ્યુરી દ્વારા આપવામાં આવેલા $375 મિલિયન સિવિલ દંડ ઉપરાંત છે. જ્યુરીએ શોધી કાઢ્યું કે કંપનીએ ઇરાદાપૂર્વક બાળકોના માનસિક સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને તેના પ્લેટફોર્મ પર બાળ જાતીય શોષણ વિશેની માહિતી છુપાવી છે.

બીજા તબક્કામાં, સરકારી વકીલોએ માંગ કરી હતી કે ન્યાયાધીશ મેટામાં મૂળભૂત ફેરફારોનો આદેશ આપે. આ ફેરફારોનો ઉદ્દેશ્ય વ્યસનકારક સુવિધાઓને કાબુમાં લેવા, વય ચકાસણીમાં સુધારો કરવા અને ડિફોલ્ટ ગોપનીયતા સેટિંગ્સ અને કડક દેખરેખ દ્વારા બાળકોના જાતીય શોષણને રોકવાનો હતો.

મેટાને ચૂકવવાની કુલ રકમ - $942 મિલિયન - તેના વાર્ષિક નફાનો એક નાનો ભાગ દર્શાવે છે. 2025 માં, કંપનીનો નફો આશરે $60 બિલિયન હતો. ગુરુવારે આફ્ટર-અવર્સ ટ્રેડિંગ દરમિયાન રોકાણકારોએ ન્યૂ મેક્સિકોના ચુકાદા પર બહુ ઓછું ધ્યાન આપ્યું; મેટાનો શેર અડધા ટકાથી પણ ઓછો ઘટીને $589.44 થયો.

તેમ છતાં, આ ચુકાદો મેટા માટે વધુ એક આંચકો દર્શાવે છે. કંપની હજારો પરિવારો દ્વારા દાખલ કરાયેલા અસંખ્ય મુકદ્દમાઓનો સામનો કરી રહી છે જેમના બાળકોને સોશિયલ મીડિયાને કારણે નુકસાન થયું છે. ન્યૂ મેક્સિકોના એટર્ની જનરલ રાઉલ ટોરેઝે જણાવ્યું હતું કે આ સ્પષ્ટ સંદેશ મોકલે છે: જ્યારે તેમની પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન ઇરાદાપૂર્વક બાળકોને જોખમમાં મૂકે છે ત્યારે કંપનીઓ જવાબદાર રહેશે.

"આજનો ચુકાદો દરેક માતાપિતા માટે અને દરેક બાળક માટે જે સોશિયલ મીડિયાના તેમના બાળક પર પ્રભાવ વિશે ચિંતિત છે, અને દરેક બાળક માટે જે સુરક્ષિત ઓનલાઈન વાતાવરણમાં ઉછરવાને પાત્ર છે, વિજય છે," તેમણે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. મેટાએ આ નિર્ણય સામે અપીલ કરવાનું જણાવ્યું હતું.

"અમે અમારા પ્લેટફોર્મ પર લોકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે સખત મહેનત કરીએ છીએ અને ખરાબ કલાકારો અને હાનિકારક સામગ્રીને ઓળખવા અને દૂર કરવાના પડકારો અંગે પારદર્શક રહ્યા છીએ," કંપનીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. "અમને ઓનલાઈન કિશોરોની સલામતી અંગેના અમારા રેકોર્ડમાં વિશ્વાસ છે અને હકીકતોને ખોટી રીતે રજૂ કરતા દાવાઓ સામે પોતાનો બચાવ કરવાનું ચાલુ રાખીશું."

મેટાના પ્લેટફોર્મનો દેખાવ બદલાઈ શકે છે

એક ન્યાયાધીશે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામને આદેશ આપ્યો છે કે તેઓ નિયમિતપણે બેનરો અને માહિતીપ્રદ સ્ક્રીનો બનાવે અને પ્રદર્શિત કરે જે તેમની સલામતી સુવિધાઓ અને અયોગ્ય ટિપ્પણીઓને હેન્ડલ કરવા માટેના સાધનોને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવેલ હોય. રાજ્ય સરકાર આ ફેરફારોની સમીક્ષા કરશે તેમજ ન્યુ મેક્સિકોમાં જાગૃતિ અભિયાન પણ ચલાવશે.

કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે બાળકોની ગોપનીયતા સંબંધિત ફેડરલ કાયદાઓ મેટાને 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે વય-ચકાસણી સાધનો લાગુ કરવાથી અટકાવે છે. ચિલ્ડ્રન્સ ઓનલાઈન ગોપનીયતા સુરક્ષા અધિનિયમ (COPPA) સૂચવે છે કે મેટા બાળકોને વ્યક્તિગત ડેટા પ્રદાન કરવા અથવા તેમની ઓનલાઈન પ્રવૃત્તિઓને ટ્રેક કરવાની જરૂર પાડી શકતું નથી, ભલે તેનો હેતુ વય ચકાસણીનો હોય.

કોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ફક્ત મેટાને બાળકોની ઉંમર ચકાસવાની ફરજ પાડવી, જ્યારે અન્ય સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓને આવું કરવાની ફરજ પાડવી નહીં, તે કંપની માટે "અન્યાયી અને બિનજરૂરી રીતે નુકસાનકારક" રહેશે.

તેના બદલે, કોર્ટે મેટાને ન્યૂ મેક્સિકોમાં તેના ‘વય ખાતરી સાધનોમાં સુધારો’ કરવાનું ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપ્યો. આ સાધનો લોકોની ઉંમર નક્કી કરવા માટે AIનો ઉપયોગ કરે છે, તેમના મિત્રો અને તેઓ કયા પ્રકારની સામગ્રી પોસ્ટ કરે છે અથવા જુએ છે તે જેવા સંકેતોનો ઉપયોગ કરે છે. મેટાએ આગામી બે વર્ષમાં "13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોની આગાહી કરવા માટે મોડેલ" વિકસાવવા માટે પણ ખાસ પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

વધુમાં, મેટાએ ન્યૂ મેક્સિકોમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક યુઝર્સ પાસેથી ઉંમરનો પુરાવો માંગવો જોઈએ જેમને તે 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના માને છે. જો તેને ખબર પડે કે કોઈ વપરાશકર્તા 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો છે, અથવા 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો છે પરંતુ તેમની ચોક્કસ ઉંમર નક્કી કરી શકાતી નથી, તો મેટાએ તે વપરાશકર્તાને 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અથવા 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના માનવા જોઈએ જ્યાં સુધી યુઝર્સ તેમની ઉંમર ચકાસે નહીં.

કંપનીએ શાળાઓ અથવા બાળ સુરક્ષા સંસ્થાઓ સાથે મળીને એક રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ બનાવવો જોઈએ જ્યાં શાળાના કર્મચારીઓ 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના યુઝર્સની જાણ કરી શકે. તેણે 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના યુઝર્સ વિશે એકત્રિત કરેલી કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી પણ કાઢી નાખવી પડશે. કોર્ટે મેટાને આ પગલાંનું પાલન કેવી રીતે કરી રહ્યું છે તે અંગે વર્ષમાં બે વાર તેની પ્રગતિનો અહેવાલ આપવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.

અનેક મુકદ્દમાઓ વચ્ચે, મેટા આ મહિને કેલિફોર્નિયામાં ટ્રાયલ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે

મેટા આ મહિનાના અંતમાં કેલિફોર્નિયાના ઓકલેન્ડમાં ફેડરલ કોર્ટમાં ટ્રાયલ માટે પણ તૈયારી કરી રહ્યું છે. અહીં, કંપની 2023 માં ફેડરલ મલ્ટી-ડિસ્ટ્રિક્ટ મુકદ્દમા દાખલ કરનારા 29 રાજ્યોમાંથી પહેલા ચારનો સામનો કરશે. આ રાજ્યોનો આરોપ છે કે મેટાએ જાણી જોઈને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર એવી સુવિધાઓ ડિઝાઇન કરી છે જે બાળકોને પ્લેટફોર્મનું વ્યસન બનાવે છે, જેનાથી યુવાનોમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંકટ ઉભું થાય છે.

ટેનેસી સહિત આઠ રાજ્યોએ પોતપોતાની રાજ્ય અદાલતોમાં મુકદ્દમા દાખલ કર્યા, જ્યાં કાર્યવાહી હજુ પણ ચાલુ છે.

વધુમાં, ગયા મહિનાના અંતમાં, આત્મહત્યાથી મૃત્યુ પામેલા ચાર કિશોરોના પરિવારોએ મેટા, ટિકટોક, સ્નેપ અને ગૂગલના યુટ્યુબ સામે મુકદ્દમા દાખલ કર્યા. પરિવારોનો દાવો છે કે આ પ્લેટફોર્મના ઉપયોગથી કિશોરોને "વર્ષો સુધી વધતા નુકસાન"નો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે તેમના મૃત્યુ થયા.

સોશિયલ મીડિયા અને સાયબર સુરક્ષામાં નિષ્ણાત નોર્થઇસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર લૌરા એડેલસને જણાવ્યું હતું કે ન્યૂ મેક્સિકોમાં થયેલા વિકાસ મેટા માટે ઘણા "ડોમિનોઝ"માંથી પ્રથમ છે.

"યુ.એસ. સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો પસાર કરશે નહીં," એડલ્સને કહ્યું. "પરંતુ જો મેટા જેવી કંપનીઓ જાણે છે કે તેમની પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન વપરાશકર્તાઓને નુકસાન પહોંચાડી રહી છે, તો રાજ્યો આખરે તેને રોકવાના રસ્તાઓ શોધી રહ્યા છે."

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