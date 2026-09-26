VIDEO / કોંગોમાં વિમાન દુર્ઘટના; 2 લેફ્ટનન્ટ અને ક્રૂ મેમ્બર સહિત 14ના મોત; તપાસ ચાલુ
વિમાન દુર્ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક રાહત કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
Published : September 26, 2026 at 9:39 AM IST
કિંશાસા (કોંગો): શુક્રવારે કોંગોમાં એક વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં સેનાના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક રાહત કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
અહેવાલો અનુસાર, આ વિમાન દુર્ઘટના ત્યારે સર્જાઈ જ્યારે વિમાન દક્ષિણી-પશ્ચિમી કિકવિટથી કોંગોની રાજધાની કિંશાસા પરત ફરી રહ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ દુર્ઘટનામાં બે વરિષ્ઠ લશ્કરી અધિકારીઓ લશ્કરી અદાલતના વડા લેફ્ટનન્ટ જનરલ મુટોમ્બો કટાલાયી ટિએન્ડે અને સશસ્ત્ર દળોના ઓડિટર જનરલ લેફ્ટનન્ટ જનરલ બાકુમી લિકુલિયાના મોત થયા હતા.
OVER DOZEN DEAD after PLANE CRASH in DR CONGO— RT (@RT_com) September 25, 2026
AMONG 14 KILLED: Head of military court, and auditor general of armed forces
FIERY WRECKAGE and DEBRIS strewn ACROSS CRASH SITE pic.twitter.com/Hw36wJhoG0
આ દુર્ઘટના અંગે વાત કરતા કોંગોની સેનાના પ્રવક્તા મેજર જનરલ એફોમી એકેન્ગેએ જણાવ્યું હતું કે, જનરલ કક્ષાના બે અધિકારીઓ ઉપરાંત, પ્રતિનિધિમંડળના 12 સભ્યો અને ક્રૂના સભ્યોએ પણ જીવ ગુમાવ્યા છે.
સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમી કિકવિટથી કોંગોની રાજધાની કિંશાસા પરત ફરી રહેલા વિમાનમાં તકનીકી ખામી સર્જાઈ હતી અને તે કેન્ગેમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું, જેમાં સવાર તમામ લોકોનાં મોત નીપજ્યાં હતાં. એકેન્ગેએ જણાવ્યું હતું કે દુર્ઘટનાનું કારણ જાણવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટી બોર્ડના ચેરમેન ટ્રાયફૉન કિન-કીય મુલુમ્બાએ કહ્યું કે, અકસ્માતનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.
Crash d’un avion à #Kenge, dans la province du #Kwango, des sources officielles confirme la présence dans cet avion du Lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, l’auditeur général des Forces armées de la #RDC parmi les victimes.— TOP CONGO FM (@TopCongo) September 25, 2026
14 personnes étaient à bord de cet avion. pic.twitter.com/aaKkad9WOE
દરમિયાન, કોંગોની સેના ગયા વર્ષથી પૂર્વીય વિસ્તારમાં ઘણા વિદ્રોહી જૂથો સામે લડી રહી છે, જેમાં રવાન્ડા સમર્થિત M23 બળવાખોર જૂથ પણ સામેલ છે. શ્રેણીબદ્ધ હુમલાઓ બાદ આ જૂથોએ મહત્વપૂર્ણ શહેરો પર કબજો જમાવી લીધો હતો.
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