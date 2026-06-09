કોંગોમાં ઇબોલા વાયરસનો કહેર, એક મહિનામાં 550 કેસ, 100થી વધુના મોત
કોંગોમાં ઇબોલાનો આ નવો ફેલાવો દુર્લભ બંડિબુગ્યો વાયરસને કારણે છે, જેની કોઈ રસી કે સારવાર નથી, જેના કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે.
Published : June 9, 2026 at 3:52 PM IST
બુનિયા : કોંગોના પૂર્વ ભાગમાં ઇબોલા રોગના ફેલાવાની જાહેરાત કર્યાના એક મહિના કરતાં ઓછા સમયમાં, ઓછામાં ઓછા 100 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે કુલ કેસની સંખ્યા 550 સુધી પહોંચી ગઈ છે. સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે ગુસ્સે થયેલા સ્થાનિકો દ્વારા આરોગ્ય કર્મચારીઓ પર હુમલા, કેટલાક સ્થાનિક લોકોમાં શંકા અને હોટ સ્પોટ્સમાં સશસ્ત્ર સંઘર્ષ રોગને રોકવાના પ્રયાસોમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યા છે.
સોમવારે મોડી રાત્રે જાહેર કરાયેલા તાજા અહેવાલ મુજબ, રવિવાર સુધીમાં પુષ્ટિ થયેલા 550 કેસોમાંથી 101ના મોત થયા છે અને 19 લોકો સ્વસ્થ થયા છે. આ ફેલાવો કોંગોના પૂર્વીય ઇટુરી પ્રાંતમાં કેન્દ્રિત છે, જ્યાં 90% થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. ઉત્તર કિવુ અને દક્ષિણ કિવુ પ્રાંતોમાં પણ કેસ નોંધાયા છે, અને આ રોગ કોંગોની સરહદ પાર કરીને યુગાન્ડામાં પણ ફેલાયો છે.
કોંગોમાં કેસોની વાસ્તવિક સંખ્યા વધુ હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે ફેલાવાની પુષ્ટિ થયાના અઠવાડિયા પછી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, આ વાયરસની કોઈ રસી કે સારવાર ન હોવાને કારણે પણ પ્રતિભાવ કાર્યમાં પડકારો સર્જાયા છે.
ઇબોલા રોગનો આ નવો ફેલાવો દુર્લભ બંડિબુગ્યો વાયરસને કારણે છે, જેની કોઈ રસી કે સારવાર નથી. આ વાયરસ "ઝાયર વાયરસ"થી અલગ છે, જે ઇબોલા વાયરસનું બીજું નામ છે.
સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે કેસોની સંખ્યામાં ઝડપી વધારો થવાનું એક કારણ નિદાન ક્ષમતાઓમાં વધારો છે, જેણે અગાઉ એકત્રિત કરાયેલા નમૂનાઓના પરીક્ષણને સક્ષમ બનાવ્યું છે. ફ્રન્ટલાઇન આરોગ્ય કર્મચારીઓ, જેમને ઓછો પગાર અને આરામ મળે છે, તેમના પર ગુસ્સે થયેલા સ્થાનિકો દ્વારા અનેક વખત હુમલા કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ હથિયારધારીઓના જૂથોના સંઘર્ષને કારણે કેટલાક સમુદાયો સુધી પહોંચી શક્યા નથી.
પૂર્વ કોંગોમાં દાયકાઓથી ડઝનબંધ બળવાખોર અને ઉગ્રવાદી જૂથો દ્વારા હુમલા થતા રહ્યા છે, જેમાંથી કેટલાકનો સંબંધ વિદેશી દેશો અથવા અત્યંતવાદી ઇસ્લામિક સ્ટેટ જૂથ સાથે છે.
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO)એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે સંઘર્ષ "પ્રતિભાવ માટેની પહોંચમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યો છે, સર્વેલન્સ અને પ્રતિભાવ પ્રવૃત્તિઓને વિક્ષેપિત કરી રહ્યો છે, અને અજાણ્યા સંક્રમણનું જોખમ વધારી રહ્યો છે." WHOએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "આવી ઘટનાઓ સંદર્ભના પડકારો અને સ્થાનિક નેતાઓ અને સમુદાયો સાથે નજીકથી કામ કરવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડે છે."
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય દ્વારા કોંગોમાં રાહત કાર્ય માટે વધુ સંસાધનો અને સમર્થનની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. ઇબોલાનો આ ફેલાવો કોંગો માટે માત્ર આરોગ્ય કટોકટી જ નહીં, પરંતુ તેના સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સ્થિરતા માટે પણ એક મોટો પડકાર બની રહ્યો છે.
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