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અમેરિકન સેના અને ઈરાન વચ્ચે ફરી સંઘર્ષ, ટ્રમ્પે કહ્યું ‘ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ ખતમ’

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા ત્રણ જહાજો પર થયેલા હુમલા પછી આ વાત સામે આવી છે.

બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026 ના રોજ તુર્કીના અંકારા ખાતે બેસ્ટેપે પ્રેસિડેન્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નાટો બેઠક દરમિયાન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ નાટો સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટ સાથે મુલાકાત કરી.
બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026 ના રોજ તુર્કીના અંકારા ખાતે બેસ્ટેપે પ્રેસિડેન્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નાટો બેઠક દરમિયાન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ નાટો સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રુટ સાથે મુલાકાત કરી. (AP)
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By AFP

Published : July 8, 2026 at 2:55 PM IST

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અંકારા: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે કહ્યું કે અમેરિકન સેના અને ઈરાન વચ્ચે ભારે ગોળીબાર બાદ ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ "ખતમ" થઈ ગયો છે. વોશિંગ્ટને ઈરાન પર રાતોરાત હુમલા કર્યા બાદ અને ઈરાની સુરક્ષા દળોએ ગલ્ફમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા બાદ ટ્રમ્પે ઈરાનને "ઘૃણાસ્પદ" અને "પાગલ" ગણાવ્યું.

ટ્રમ્પના નિવેદનો બાદ તેલના ભાવમાં પાંચ ટકાનો વધારો થયો.

જ્યારે ટ્રમ્પને તુર્કીના અંકારા ખાતે નાટો સમિટ દરમિયાન પૂછવામાં આવ્યું કે શું ઈરાન સાથેનો સોદો સમાપ્ત થઈ ગયો છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. હું હવે તેમની સાથે વાટાઘાટો કરવા માંગતો નથી, તેઓ ખરાબ લોકો છે."

"તે ખરાબ લોકો છે, તેઓ ખરાબ માનસિકતાવાળા લોકો છે, તેઓ ખરાબ માનસિકતાવાળા લોકો દ્વારા સંચાલિત છે, અને તેઓ ક્રૂર, હિંસક લોકો છે. અને જો તેમની પાસે પરમાણુ હથિયાર હોત, તો તેઓ તેનો ઉપયોગ કરશે. જ્યાં સુધી મને ચિંતા છે, બધું સમાપ્ત થઈ ગયું છે."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ઉદ્યોગપતિમાંથી વાટાઘાટકાર બનેલા સ્ટીવ વિટકોફ અને તેમના જમાઈ જેરેડ કુશનર સાથે વાત કરશે, જેઓ ઈરાનીઓ સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે વાટાઘાટોના ટેબલ પર પાછા ફરવું તેહરાન પર નિર્ભર છે.

"જ્યાં સુધી મને લાગે છે, તેમની સાથે વાત કરવી એ ફક્ત સમયનો બગાડ છે. તેઓ જૂઠા છે." ટ્રમ્પે ઈરાનીઓ પર 17 જૂને વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધવિરામ કરારની શરતોને વારંવાર ખોટી રીતે રજૂ કરવાનો આરોપ મૂક્યો.

ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, "બધા લોકો સંમત થયા હતા કે પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં હોય. અમે એક સોદો કરીએ છીએ. તેઓ બહાર જાય છે, પ્રેસ સામે મજાક કરે છે અને કહે છે કે અમે ક્યારેય તેના વિશે વાત કરી નથી. તેમની સાથે કંઈક ખોટું છે, તેઓ પાગલ છે."

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