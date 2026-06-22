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કોંગોમાં પુષ્ટિ થયેલા ઇબોલાના કેસોની સંખ્યા 1,000 ને વટાવી ગઈ,  254 લોકોના મોત

અધિકારીઓ માને છે કે હજુ ઘણા વધુ અજાણ્યા કેસ હોઈ શકે છે, અને આ રોગનો સૌથી ખરાબ કિસ્સો હજુ આવવાનો બાકી છે.

રેડ ક્રોસના કાર્યકરો ૧૯ જૂન, ૨૦૨૬, શુક્રવારના રોજ કોંગોના બુનિયામાં બિગો કબ્રસ્તાનમાં ઇબોલાથી મૃત્યુ પામેલી ૬ મહિનાની અનાથ છોકરી વાનિસા અનીફાને દફનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
રેડ ક્રોસના કાર્યકરો ૧૯ જૂન, ૨૦૨૬, શુક્રવારના રોજ કોંગોના બુનિયામાં બિગો કબ્રસ્તાનમાં ઇબોલાથી મૃત્યુ પામેલી ૬ મહિનાની અનાથ છોકરી વાનિસા અનીફાને દફનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 22, 2026 at 6:30 PM IST

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બુનિયા: અધિકારીઓએ રવિવારે મોડી રાત્રે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પૂર્વીય કોંગોમાં પુષ્ટિ થયેલા ઇબોલાના કેસોની સંખ્યા 1003 થઈ ગઈ છે, જેમાં 254 મૃત્યુનો સમાવેશ થાય છે. કોંગોના આરોગ્ય મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે 15 મેના રોજ ફાટી નીકળવાની જાહેરાત થઈ ત્યારથી ઇટુરી પ્રાંતમાં કુલ 100 લોકો આ રોગમાંથી સ્વસ્થ થયા છે.

દુર્લભ બુંદીબુગ્યો વાયરસને કારણે થતો ઇબોલા ચેપ, જેના માટે કોઈ રસી કે સારવાર નથી, તે તેના પહેલા મહિનામાં સૌથી ખતરનાક હતો. અધિકારીઓ માને છે કે ઘણા વધુ અજાણ્યા કિસ્સાઓ હોઈ શકે છે, અને આ રોગનો સૌથી ખરાબ કિસ્સો હજુ આવવાનો બાકી છે.

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક અધિકારીઓ માટે સંપર્ક ટ્રેસિંગ એક મોટો પડકાર છે, કારણ કે તેઓએ અત્યાર સુધી માત્ર 55% કવરેજ દર પ્રાપ્ત કર્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ હજુ સુધી "ઝીરો પેશન્ટ" (સૌથી પહેલ સંકમિટ થયેલ વ્યક્તિ) ની ઓળખ કરી શક્યા નથી અને ગયા અઠવાડિયા સુધીમાં ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓના 35,000 થી વધુ સંપર્કોને શોધી શક્યા નથી.

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