કોલમ્બિયામાં ભૂકંપથી ભારે તબાહી, અત્યાર સુધી 132 લોકોના મોત, 570 ઘાયલ
રિપોર્ટ અનુસાર, 60થી વધુ ઈમારતો ધ્વસ્ત થઈ ગઈ છે, 18 સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો અને 52 સ્કૂલોને પણ નુકસાન થયું છે.
By ANI
Published : August 11, 2026 at 7:27 AM IST
પરેરા: કોલંબિયામાં સોમવારે 7.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. આ ભૂકંપમાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 132 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે 570થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. દેશભરના પાંચ મોટા શહેરોમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
CNNના અહેવાલ અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ સાથે આપત્તિની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે યોજાયેલી બેઠકમાં સામેલ એક સંગઠને જણાવ્યું હતું કે એકલા પરેરા શહેરમાં જ 60 લોકોનાં મોત થયા છે.
અહેવાલ મુજબ, સંગઠને જણાવ્યું છે કે દેશભરના પાંચ મોટા શહેરોમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, 86 ઇમારતો ધરાશાયી થઈ ગઈ છે અને સાત એરપોર્ટ પર કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
ધ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ અનુસાર, આશરે 5 લાખની વસ્તી ધરાવતું પરેરા શહેર ભૂકંપના કેન્દ્રથી 64 કિલોમીટરથી પણ ઓછા અંતરે આવેલું છે.
કોલંબિયાના અનેક શહેરોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, જેમાં રાજધાની બોગોટા પણ સામેલ છે. અહીં સાયરન વાગવા લાગ્યા હતા અને સાવચેતીના ભાગરૂપે અનેક ઇમારતોમાંથી લોકો બહાર નીકળીને રસ્તાઓ પર આવી ગયા હોવાના અહેવાલો છે.
Residents in Cali were searching through the rubble on Monday after a powerful 7.4-magnitude earthquake struck the South American nation. Authorities have said at least 111 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia.— The Associated Press (@AP) August 10, 2026
AP video by Juan… pic.twitter.com/UcRCfDBntU
આ અગાઉ રાષ્ટ્રપતિ અબેલાર્ડો ડે લા એસ્પ્રિએલાએ જણાવ્યું હતું કે 1,577 રહેણાંક ઇમારતોને નુકસાન થયું છે, જ્યારે 37 ઇમારતો સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. ધ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના અહેવાલ અનુસાર, તેમણે જણાવ્યું હતું કે 60થી વધુ ઇમારતો ધરાશાયી થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત, 18 આરોગ્ય કેન્દ્રો અને 52 શાળાઓને પણ નુકસાન થયું છે.
અહેવાલ મુજબ, રિસારાલ્ડાના ગવર્નર જુઆન ડિએગો પેટિનોએ રેડિયો સ્ટેશન બ્લુ રેડિયોને જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ-મધ્ય કોલંબિયાનો રિસારાલ્ડા વિસ્તાર સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો છે.
એક નિવેદનમાં ડે લા એસ્પ્રિએલાએ જણાવ્યું હતું કે, નુકસાનની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તેમણે કટોકટી સમિતિની બેઠક બોલાવી છે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે અસરગ્રસ્ત લોકોની સુરક્ષા માટે સરકાર જરૂરી તમામ પગલાં ભરશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપ બાદની પરિસ્થિતિમાંથી દેશને બહાર લાવવાના પ્રયાસોનું નેતૃત્વ તેઓ પોતે કરશે.
અહેવાલ મુજબ, આ અગાઉ દિવસ દરમિયાન અમેરિકન જિયોલોજિકલ સર્વે (USGS)એ સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે લગભગ 7:34 વાગ્યે ભૂકંપ નોંધ્યો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર કોલંબિયાના ચોકો વિસ્તારના સાન હોસ ડેલ પાલ્માર નજીક હતું. આ સ્થળ બોગોટાથી આશરે 280 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં આવેલું છે. ભૂકંપની ઊંડાઈ 107 કિલોમીટર હતી.
CNNના અહેવાલ અનુસાર, કોલંબિયાના ઉત્તર-પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા ચોકોના ગવર્નર નુબિયા કેરોલિના કોર્ડોબા ક્યુરીએ પુષ્ટિ કરી હતી કે પ્રાદેશિક રાજધાની ક્વિબ્ડોમાં લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે અને ઇમારતોને ભારે નુકસાન થયું છે. તેમણે ભૂકંપ બાદના સંભવિત આફ્ટરશોક્સ (પછીના આંચકા) અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
આ દરમિયાન બોગોટાના મેયર કાર્લોસ એફ. ગાલાને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જાહેરાત કરી હતી કે દાન એકત્ર કરવા માટે છ કલેક્શન સેન્ટર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ કેન્દ્રો દ્વારા અસરગ્રસ્ત સમુદાયો માટે પીવાનું પાણી, ધાબળા, લાંબા સમય સુધી ખરાબ ન થાય તેવો ખોરાક, સ્વચ્છતા સંબંધિત સામાન અને ફર્સ્ટ એઇડની સામગ્રી જેવી જરૂરી વસ્તુઓ એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે X પર લખ્યું હતું, “બોગોટામાં અમે ભૂકંપથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત શહેરો માટે દાન એકત્ર કરવા 6 કેન્દ્રો બનાવ્યાં છે. અમને પીવાનું પાણી, ધાબળા, રજાઈ, મેટ, લાંબા સમય સુધી ખરાબ ન થાય તેવો ખોરાક, વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા માટેનો સામાન અને ફર્સ્ટ એઇડની સામગ્રીની જરૂર છે. જો તમે દાન કરી શકો, તો કૃપા કરીને જરૂર કરો.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું, “અત્યાર સુધી બોગોટામાં કોઈ ગંભીર અસરના સમાચાર નથી. બીજી તરફ, રાષ્ટ્રીય સરકાર સાથે તમામ વ્યવસ્થા કરી લેવામાં આવી છે, જેથી બોગોટાથી 100 બચાવકર્મીઓને સૌથી વધુ પ્રભાવિત શહેરોમાં મોકલી શકાય અને તેઓ શોધ તથા બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરી શકે. શક્ય તેટલી ઝડપથી કામગીરી હાથ ધરવા માટે અમે સતત મદદ કરવા તૈયાર છીએ. આ મુશ્કેલ સમયમાં આપણે સૌ સાથે છીએ.”
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